IIT Success Story: CGPA नहीं, कैरेक्टर और समाजसेवा बनी पहचान, IIT रुड़की के इस लड़की को मिला गोल्ड मेडल

IIT Roorkee Gold Medal: IIT रुड़की के 26वें दीक्षांत समारोह में 22 वर्षीय आशी जैन (Aashi Jain) को प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया. यह सम्मान केवल अकादमिक प्रदर्शन या CGPA के आधार पर नहीं दिया गया, बल्कि संस्थान से बाहर और भीतर उनके व्यवहार, समाज सेवा, नेतृत्व और समग्र व्यक्तित्व को ध्यान में रखकर मिला. आशी के लिए यह मेडल चार साल की उस यात्रा का प्रतीक है, जिसमें पढ़ाई के साथ हॉस्टल लाइफ, स्पोर्ट्स, क्लब, दोस्ती और जिम्मेदारियों ने उनके व्यक्तित्व को आकार दिया.

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पले-बढ़े आशी ने दिल्ली पब्लिक स्कूल, गाजियाबाद से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की. उनके पिता विनीत जैन PVC और एग्रीकल्चरल पाइप का कारोबार करते हैं, जबकि उनकी मां रचना जैन गृहिणी हैं. स्कूल के दिनों में भी आशी की रुचि पढ़ाई के साथ खेल और नेतृत्व गतिविधियों में रही. वह 10वीं कक्षा में वाइस स्पोर्ट्स कैप्टन रहे और लगातार सात वर्षों तक स्कॉलर रहने के लिए उन्हें 12वीं में सिल्वर प्लेट से सम्मानित किया गया. वर्ष 2022 में JEE Main और JEE Advanced के बाद उन्हें 9756 रैंक मिली. मैकेनिक्स और फिजिक्स में रुचि के चलते उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग को चुना और IIT रुड़की में दाखिला लिया.

पहली बार घर से दूर, कैंपस बना दूसरा घर

IIT रुड़की में प्रवेश उनके लिए परिवार से पहली बार लंबे समय तक दूर रहने का अनुभव था. शुरुआत में नया माहौल और हॉस्टल लाइफ चुनौतीपूर्ण रहे, लेकिन नए दोस्तों और कैंपस के माहौल ने जल्द ही उन्हें सहज कर दिया. पढ़ाई के अलावा उन्होंने IIT रुड़की मोटरस्पोर्ट्स, सोसाइटी ऑफ बिजनेस और E-Cell जैसी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी की. हिमालय भवन के टेक्निकल सेक्रेटरी के रूप में जिम्मेदारी संभाली और टेक्नोलॉजी इवेंट ‘सृष्टि’ के को-कन्वीनर भी रहे.

स्पोर्ट्स और जिम्मेदारियों से सीखी असली सीख

बास्केटबॉल और बैडमिंटन उनके कॉलेज जीवन का अहम हिस्सा रहे. उनके मुताबिक, क्लब और खेल केवल अतिरिक्त गतिविधियां नहीं थीं, बल्कि उन्होंने प्राथमिकता तय करना, टीम के साथ काम करना और समय का बेहतर इस्तेमाल करना सिखाया. यही अनुभव शायद उनके गोल्ड मेडल की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है. हॉस्टल की जिम्मेदारियों से लेकर दोस्तों का साथ देने और कैंपस गतिविधियों में योगदान करने तक, उन्होंने छोटी-छोटी जिम्मेदारियों को भी गंभीरता से लिया.

IIT के बाद Meesho में नई शुरुआत

ग्रेजुएशन के बाद आशी ने Meesho में बिजनेस और प्रोडक्ट से जुड़े रोल में सीनियर एसोसिएट के रूप में करियर की शुरुआत की है. उनका लक्ष्य ऐसी समस्याओं पर काम करना है, जिनसे देशभर में ई-कॉमर्स को लोगों के लिए अधिक आसान और उपयोगी बनाया जा सके. आशी की कहानी यह दिखाती है कि कॉलेज की सफलता सिर्फ अंकों या डिग्री तक सीमित नहीं होती. कभी-कभी किसी संस्थान में बिताए चार सालों की असली उपलब्धि इस बात में होती है कि वहां से निकलते समय इंसान खुद को कितना बेहतर समझने और बनाने लगा है.