IIT-NIT से नहीं की पढ़ाई, फिर भी बदली AI की दिशा, कौन हैं Transformer Research की भारतीय रिसर्चर

Niki Parmar Success Story: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में सफलता की कहानियां अक्सर IIT, Stanford, MIT जैसे बड़े नामों से जुड़ी सुनाई देती हैं. लेकिन निक्की परमार (Niki Parmar) का सफर बताता है कि किसी बड़े संस्थान से शुरुआत करना ही सफलता की एकमात्र शर्त नहीं है. पुणे के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई शुरू करने वाली परमार ने आगे चलकर ऐसी रिसर्च टीम का हिस्सा बनने का मौका हासिल किया, जिसने आधुनिक AI की दिशा बदलने में अहम भूमिका निभाई.

निक्की परमार (Niki Parmar) भारतीय कंप्यूटर साइंटिस्ट और AI रिसर्चर हैं. उन्होंने Pune Institute of Computer Technology (PICT) से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और इसके बाद अमेरिका जाकर University of Southern California से Computer Science में मास्टर डिग्री हासिल की.

PICT से USC और फिर Google Brain तक का सफर

परमार की प्रोफेशनल यात्रा सिर्फ डिग्री हासिल करने तक सीमित नहीं रही. उन्होंने Amazon में इंटर्नशिप की और बाद में PubMatic में काम करते हुए इंडस्ट्री का अनुभव हासिल किया. इसके बाद उनका करियर उन्हें Google के AI रिसर्च इकोसिस्टम तक ले गया, जहां वह Google Brain टीम का हिस्सा बनीं. यही वह दौर था जब उनकी रिसर्च ने उन्हें AI की सबसे चर्चित तकनीकी उपलब्धियों में से एक से जोड़ दिया.

‘Attention Is All You Need’ ने क्यों बदली AI की दिशा?

साल 2017 में प्रकाशित रिसर्च पेपर “Attention Is All You Need” ने AI और Natural Language Processing की दुनिया में एक बड़ा बदलाव पेश किया. इस पेपर में Transformer architecture का विचार सामने आया, जिसने मशीनों के लिए भाषा और सीक्वेंस डेटा को समझने और प्रोसेस करने का नया तरीका दिया. Niki Parmar इस ऐतिहासिक पेपर के आठ लेखकों में शामिल थीं. रिसर्च टीम में उनके साथ Ashish Vaswani समेत कई अन्य वैज्ञानिक थे. बाद के वर्षों में Transformer architecture बड़े भाषा मॉडल और generative AI systems के विकास की महत्वपूर्ण तकनीकी नींव बना.

हालांकि परमार ने ChatGPT, Claude या Gemini को सीधे तौर पर नहीं बनाया, लेकिन जिस Transformer research में उनका योगदान था, उसने आगे आने वाली AI तकनीकों के विकास के लिए मजबूत आधार तैयार किया.

रिसर्च से स्टार्टअप तक पहुंची कहानी

AI रिसर्च के बाद परमार ने अपना ध्यान तकनीक को वास्तविक दुनिया के उत्पादों में इस्तेमाल करने की दिशा में बढ़ाया. उन्होंने Ashish Vaswani और अन्य सहयोगियों के साथ Essential AI की शुरुआत की. कंपनी ने 2023 में Series A funding के दौरान 56.5 मिलियन डॉलर जुटाए. इस फंडिंग में March Capital, Google, NVIDIA और AMD जैसे बड़े निवेशकों की भागीदारी रही. बाद में परमार Anthropic से भी जुड़ीं और Technical Staff के तौर पर काम किया.

Niki Parmar की कहानी से क्या सीख मिलती है?

Niki Parmar का करियर छात्रों और युवा इंजीनियरों के लिए एक अहम संदेश देता है. सफलता सिर्फ कॉलेज के नाम से तय नहीं होती. मजबूत तकनीकी कौशल, लगातार सीखने की आदत, सही समस्याओं पर काम करने का जुनून और रिसर्च की क्षमता किसी भी करियर को नई ऊंचाई दे सकती है. पुणे के इंजीनियरिंग कॉलेज से शुरू हुआ सफर Google Brain की ऐतिहासिक AI research और फिर entrepreneurship तक पहुंचा. यही उनकी कहानी को खास बनाता है.