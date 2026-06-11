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CBSE सिस्टम हैकर को आखिर IIT Kanpur क्यों किया हायर? बनाया OSINT, थ्रेट इंटेलिजेंस इंजीनियर

19 वर्षीय साइबरसिक्योरिटी रिसर्चर निसर्ग अधिकारी को IIT कानपुर के C3iHub में नौकरी मिली है. CBSE के डिजिटल मूल्यांकन सिस्टम में सुरक्षा खामियों का खुलासा करने के बाद उन्हें यह अवसर मिला है.

By: Munna Verma | Published: June 11, 2026 4:02:45 PM IST

IIT Kanpur ने CBSE सिस्टम हैकर को क्यों हायर किया है?
IIT Kanpur ने CBSE सिस्टम हैकर को क्यों हायर किया है?


CBSE hacker Nisarga Adhikary: कम उम्र में असाधारण प्रतिभा दिखाने वाले युवाओं की कहानियां अक्सर प्रेरणा का स्रोत बनती हैं. ऐसी ही एक कहानी 19 वर्षीय साइबरसिक्योरिटी रिसर्चर निसर्ग अधिकारी की है, जिन्होंने हाल ही में देशभर में चर्चा बटोरी और अब उन्हें IIT कानपुर में महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है. संस्थान ने पुष्टि की है कि निसर्ग अधिकारी उसके प्रतिष्ठित C3iHub में ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस (OSINT) और थ्रेट इंटेलिजेंस इंजीनियर के रूप में शामिल हुए हैं.

यह उपलब्धि ऐसे समय में सामने आई है जब निसर्ग ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के डिजिटल मूल्यांकन तंत्र से जुड़ी कुछ संभावित सुरक्षा कमजोरियों की ओर ध्यान आकर्षित किया था. उनके खुलासों ने डिजिटल परीक्षा प्रबंधन और साइबर सुरक्षा को लेकर व्यापक चर्चा शुरू कर दी थी.             

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कैसे सुर्खियों में आए निसर्ग अधिकारी?

इस वर्ष CBSE ने उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को अधिक डिजिटल और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम लागू किया था. इसी दौरान निसर्ग अधिकारी ने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तकनीकी संसाधनों का विश्लेषण करना शुरू किया. उनके अनुसार, जांच के दौरान उन्हें सिस्टम में कुछ ऐसी कमजोरियां दिखाई दीं जो सुरक्षा और एक्सेस कंट्रोल से जुड़ी थीं. उन्होंने दावा किया कि इन संभावित कमियों की जानकारी सार्वजनिक रूप से साझा करने से पहले संबंधित एजेंसियों को सूचित किया गया था, ताकि समय रहते आवश्यक सुधार किए जा सकें.

डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली पर बढ़ी बहस

CBSE की नई ऑन-स्क्रीन मार्किंग व्यवस्था का उद्देश्य मूल्यांकन प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और अधिक प्रभावी बनाना था. हालांकि, इसके शुरुआती चरण में कुछ तकनीकी चुनौतियां, संचालन संबंधी परेशानियां और मूल्यांकन को लेकर सवाल सामने आए थे. इसी बीच सुरक्षा संबंधी चर्चाओं ने इस विषय को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया. छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच यह सवाल उठने लगा कि बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाने वाले डिजिटल सिस्टम कितने सुरक्षित और भरोसेमंद हैं.

IIT कानपुर ने क्यों दिया मौका?

IIT कानपुर के अधिकारियों का मानना है कि साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में कमजोरियों की पहचान करना और उन्हें जिम्मेदारीपूर्वक रिपोर्ट करना एक महत्वपूर्ण कौशल है. यही कारण है कि संस्थान ने निसर्ग अधिकारी की तकनीकी क्षमता और विश्लेषणात्मक सोच को पहचानते हुए उन्हें C3iHub से जोड़ने का फैसला किया. C3iHub देश में साइबर सुरक्षा, डिजिटल रक्षा और थ्रेट इंटेलिजेंस से जुड़े शोध कार्यों के लिए जाना जाता है. यहां काम करते हुए निसर्ग को राष्ट्रीय स्तर की साइबर सुरक्षा परियोजनाओं में योगदान देने का अवसर मिलेगा.

युवाओं के लिए प्रेरणा

निसर्ग अधिकारी की सफलता यह साबित करती है कि उम्र प्रतिभा की पहचान नहीं होती. सही दिशा, तकनीकी ज्ञान और जिम्मेदार दृष्टिकोण के साथ युवा बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं. साइबर सुरक्षा आज दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है और निसर्ग की यह उपलब्धि उन छात्रों के लिए प्रेरणा बन सकती है जो तकनीक और साइबर डिफेंस के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं.

Tags: CBSEhome-hero-pos-3iit Kanpur
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