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JEE से केवल IIT, NIT नहीं, अब IIM में मिलेगा दाखिला, ऐसे पाएं यहां एडमिशन, पढ़िए डिटेल

JEE Main और JEE Advanced स्कोर के जरिए केवल IIT, NIT और IIIT में एडमिशन नहीं, अब IIMs के अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम में भी दाखिला मिलेगा. इसके बारे में यहां विस्तार से देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: July 20, 2026 11:48:35 AM IST

IIT JEE के जरिए IIM में भी ऐसे मिलेगा दाखिला
IIT JEE के जरिए IIM में भी ऐसे मिलेगा दाखिला


IIM Admission: देश के प्रतिष्ठित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIMs) अब केवल MBA और पोस्टग्रेजुएट मैनेजमेंट शिक्षा तक सीमित नहीं रहे हैं. बदलते समय और उद्योग की जरूरतों को देखते हुए कई IIMs ने 12वीं के बाद छात्रों के लिए अंडरग्रेजुएट (UG) प्रोग्राम शुरू किए हैं. खास बात यह है कि इन नए कोर्सों में प्रवेश के लिए अब JEE Main और JEE Advanced जैसे इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के स्कोर भी स्वीकार किए जा रहे हैं.

यदि आप JEE की तैयारी कर रहे हैं और इंजीनियरिंग के अलावा मैनेजमेंट, डेटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करियर बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं.

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IIM मुंबई: JEE Main से मिलेगा BS प्रोग्राम में प्रवेश

IIM मुंबई ने डिजिटल साइंस और बिजनेस मैनेजमेंट में चार वर्षीय बैचलर ऑफ साइंस (BS) प्रोग्राम शुरू किया है. इस कोर्स में प्रवेश पूरी तरह JEE Main Paper-1 के स्कोर के आधार पर होता है. पहले बैच में केवल 70 सीटें उपलब्ध हैं, जिससे यह काफी प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम बन गया है. JEE Main के आधार पर शॉर्टलिस्ट हुए छात्रों को पर्सनल इंटरव्यू देना होगा, जिसका अंतिम मेरिट सूची में 30 प्रतिशत योगदान रहेगा.

IIM बैंगलोर: कई माध्यमों से BBA में एडमिशन

IIM बैंगलोर का डिजिटल बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में तीन वर्षीय ऑनलाइन BBA प्रोग्राम छात्रों को लचीला प्रवेश विकल्प देता है. उम्मीदवार JEE Main, CUET या संस्थान की स्वयं की प्रवेश परीक्षा के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. यह कोर्स विशेष रूप से उन छात्रों के लिए तैयार किया गया है जो डिजिटल बिजनेस, स्टार्टअप और इनोवेशन के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं.

IIM संबलपुर: डेटा साइंस और AI में BS

IIM संबलपुर डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में BS प्रोग्राम संचालित करता है. इसमें JEE Main स्कोर के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, जिसके बाद पर्सनल इंटरव्यू के जरिए अंतिम चयन होता है. इस कार्यक्रम के लिए अधिकतम आयु 20 वर्ष निर्धारित है, जबकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाती है.

IIM कोझिकोड: JEE स्कोर से मिलेगी एप्टीट्यूड टेस्ट में छूट

IIM कोझिकोड का बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (BMS) प्रोग्राम JEE Main के जरिए सीधे प्रवेश नहीं देता. हालांकि जिन छात्रों का JEE Main में 80 या उससे अधिक परसेंटाइल या SAT में 1300 या उससे अधिक स्कोर होता है, उन्हें संस्थान के एप्टीट्यूड टेस्ट से छूट मिल जाती है. इसके बाद भी उम्मीदवारों को संस्थान की अन्य चयन प्रक्रियाओं से गुजरना अनिवार्य होता है.

IIM लखनऊ: JEE Advanced के जरिए मिलेगा प्रवेश

IIM लखनऊ ने 2026 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिजनेस एनालिटिक्स में BS प्रोग्राम शुरू किया है. यह फिलहाल IIMs का एकमात्र अंडरग्रेजुएट कोर्स है जिसमें प्रवेश JEE Advanced स्कोर के आधार पर दिया जाता है. इसमें अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष रखी गई है तथा SC/ST वर्ग के छात्रों को पात्रता अंकों में 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है.

IIMs के UG प्रोग्राम क्यों बन रहे हैं आकर्षण का केंद्र?

IIMs के नए अंडरग्रेजुएट कोर्स पारंपरिक मैनेजमेंट शिक्षा से आगे बढ़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, डिजिटल बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप जैसे आधुनिक विषयों को शामिल कर रहे हैं. इससे छात्रों को 12वीं के तुरंत बाद उद्योग की मांग के अनुरूप शिक्षा और बेहतर करियर अवसर मिल रहे हैं.

अब JEE Main और JEE Advanced केवल IIT या NIT तक सीमित नहीं रह गए हैं. बेहतर स्कोर करने वाले छात्रों के पास IIMs के प्रतिष्ठित UG प्रोग्राम में प्रवेश पाने का भी शानदार अवसर है, जिससे उनके करियर की दिशा और विकल्प दोनों पहले से कहीं अधिक व्यापक हो गए हैं.

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Tags: IIMIITjee
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