JEE की टेंशन छोड़िए! 12वीं के बाद IIT से पढ़ाई करने का मौका, इस दिन तक कर सकते हैं आवेदन

IIT Madras BS Degree Without JEE: आईआईटी से पढ़ाई करने का सपना देखने वाले छात्रों के लिए JEE ही एकमात्र रास्ता नहीं है. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (IIT Madras) अपने कुछ नॉन-कैंपस BS डिग्री प्रोग्राम में JEE के बिना भी प्रवेश का अवसर देता है. ऐसे प्रोग्राम खास तौर पर उन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हो सकते हैं, जो IIT की शिक्षा के साथ दूसरी पढ़ाई, नौकरी या अपने प्रोफेशनल काम को भी जारी रखना चाहते हैं.

IIT मद्रास की ओर से डेटा साइंस और एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मैनेजमेंट एंड डेटा साइंस और एरोनॉटिक्स एंड स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में BS प्रोग्राम उपलब्ध हैं. इन कोर्स में पढ़ाई मुख्य रूप से ऑनलाइन और टेक्नोलॉजी आधारित माध्यम से होती है.

JEE के बिना IIT Madras में कैसे मिलेगा दाखिला?

IIT मद्रास के इन प्रोग्राम में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को दो रास्ते मिलते हैं. पहला JEE एडवांस्ड के जरिए और दूसरा क्वालिफायर प्रक्रिया के माध्यम से. JEE के बिना आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को चार सप्ताह की व्यवस्थित क्वालिफायर प्रक्रिया पूरी करनी होती है. इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव इंटरैक्टिव सेशन और साप्ताहिक असाइनमेंट शामिल होते हैं. इस प्रक्रिया का उद्देश्य उम्मीदवारों की विषयगत समझ और पढ़ाई के प्रति उनकी तैयारी को परखना है.

जो छात्र क्वालिफायर प्रक्रिया में निर्धारित मानकों को पूरा करते हैं, उन्हें आगे प्रोग्राम में प्रवेश दिया जाता है. इस तरह विद्यार्थियों को JEE के अलावा IIT मद्रास के ऑनलाइन BS प्रोग्राम में प्रवेश का एक अलग विकल्प मिलता है.

JEE Advanced पास उम्मीदवारों के लिए सीधा रास्ता

जिन छात्रों ने मौजूदा या पिछले वर्ष JEE Advanced के लिए क्वालिफाई किया है, वे संबंधित पात्रता शर्तें पूरी करने पर सीधे प्रवेश के लिए योग्य हो सकते हैं. यानी उम्मीदवार अपनी स्थिति के अनुसार JEE या क्वालिफायर प्रक्रिया में से उपयुक्त विकल्प चुन सकते हैं.

साल में तीन बार एडमिशन का अवसर

IIT मद्रास इन प्रोग्राम में साल में तीन बार जनवरी, मई और सितंबर में एडमिशन के अवसर देता है. इससे छात्रों को अपनी सुविधा और तैयारी के अनुसार प्रोग्राम शुरू करने के लिए एक से अधिक मौके मिलते हैं. सितंबर सेशन में प्रवेश लेने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 27 सितंबर 2026 है.

ऑनलाइन पढ़ाई के साथ प्रॉक्टर्ड एग्जाम

प्रोग्राम में IIT मद्रास की फैकल्टी द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन लेक्चर उपलब्ध कराए जाते हैं. विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार इन लेक्चर को देखकर पढ़ाई कर सकते हैं. नियमित असाइनमेंट, क्विज और लाइव डाउट-क्लियरिंग सेशन के जरिए पढ़ाई को लगातार आगे बढ़ाया जाता है. इसके अलावा शैक्षणिक मानकों को बनाए रखने के लिए प्रॉक्टर्ड परीक्षाएं भी आयोजित की जाती हैं. ये परीक्षाएं भारत और कुछ चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय केंद्रों पर ऑफलाइन आयोजित की जा सकती हैं.

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सिर्फ डिग्री नहीं, सीखने का लचीला रास्ता

IIT Madras के ये BS प्रोग्राम उन विद्यार्थियों के लिए खास हो सकते हैं जो पारंपरिक कैंपस शिक्षा के बजाय लचीले और ऑनलाइन लर्निंग मॉडल को चुनना चाहते हैं. कार्यक्रम में प्रदर्शन और प्रगति के आधार पर विद्यार्थियों को अलग-अलग स्तर की शैक्षणिक योग्यताएं हासिल करने का अवसर भी मिल सकता है. इसलिए आवेदन से पहले उम्मीदवारों को अपने चुने हुए प्रोग्राम की पात्रता, फीस, पाठ्यक्रम और प्रवेश नियम आधिकारिक जानकारी से जरूर जांच लेने चाहिए.