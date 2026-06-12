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IIT का सपना अब और आसान! बिना JEE Advanced ऐसे पा सकते हैं दाखिला, बस पूरा करना है यह शर्त

IIT Course: आईआईटी से पढ़ाई करने का सपना अधिकांश लोगों का होता है. इसके लिए जेईई एडवांस्ड की परीक्षा को पास करना होता है. अगर इसे पास करने में असफल रहे हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है. एक ऐसे कोर्स के बारे में बता रहे हैं, जहां इसके बिना भी दाखिला पा सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: June 12, 2026 11:14:18 AM IST

IIT Course: जेईई एडवांस्ड के बिना आईआईटी से पढ़ाई करने का मौका है.
IIT Course: जेईई एडवांस्ड के बिना आईआईटी से पढ़ाई करने का मौका है.


IIT Course: देशभर के लाखों छात्रों का सपना होता है कि वे 12वीं के बाद IIT में दाखिला लेकर अपनी पढ़ाई पूरी करें. आमतौर पर IIT में प्रवेश पाने के लिए उम्मीदवारों को JEE Main और JEE Advanced जैसी कठिन परीक्षाओं को पास करना पड़ता है. हालांकि, हर छात्र इन परीक्षाओं में सफलता हासिल नहीं कर पाता, जिससे उनका IIT में पढ़ने का सपना अधूरा रह जाता है. लेकिन अब छात्रों के लिए एक नई और शानदार अवसर सामने आया है. जिस कोर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका नाम बैचलर ऑफ साइबरसिक्योरिटी (B Cyber) है. इस कोर्स में एडमिशन के लिए JEE Advanced अनिवार्य नहीं होगा.

देश में साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की बढ़ती मांग को देखते हुए IIT कानपुर ने छात्रों के लिए एक नया और अनोखा अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है. शैक्षणिक सेशन 2026-27 से संस्थान “बैचलर ऑफ साइबरसिक्योरिटी (B Cyber)” नामक चार वर्षीय डिग्री प्रोग्राम शुरू करेगा. यह कोर्स जुलाई 2026 से शुरू होने जा रहा है और इसे संस्थान के वधवानी स्कूल ऑफ AI एंड इंटेलिजेंट सिस्टम्स के माध्यम से संचालित किया जाएगा.

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इस नए प्रोग्राम की सबसे खास बात यह है कि इसमें प्रवेश के लिए JEE Advanced अनिवार्य नहीं होगा. IIT कानपुर ने पारंपरिक एडमिशन प्रक्रिया से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया है. उम्मीदवारों का चयन उनके JEE Main स्कोर के साथ-साथ साइबरसिक्योरिटी क्षेत्र में उनके पूर्व अनुभव, उपलब्धियों और प्रोजेक्ट्स के आधार पर किया जाएगा. शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को IIT कानपुर परिसर में आयोजित विशेष मूल्यांकन प्रक्रिया में भाग लेना होगा.

हैकाथॉन के जरिए परखी जाएगी प्रतिभा

संस्थान के अनुसार, अंतिम चयन के लिए आयोजित असेसमेंट में हैकाथॉन भी शामिल होगा. इस प्रक्रिया का उद्देश्य केवल अकादमिक योग्यता नहीं बल्कि उम्मीदवारों की समस्या समाधान क्षमता, तकनीकी समझ और साइबर सुरक्षा से जुड़ी व्यावहारिक दक्षता का मूल्यांकन करना है. यह मॉडल छात्रों को वास्तविक चुनौतियों के लिए तैयार करने और प्रतिभाशाली युवाओं की पहचान करने में मदद करेगा.

चार साल का कोर्स, थ्योरी और प्रैक्टिकल का बेहतरीन मिश्रण

B Cyber प्रोग्राम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि छात्र साइबरसिक्योरिटी के सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों पहलुओं में मजबूत बन सकें. पहले दो वर्षों में छात्रों को कैंपस में क्लासरूम शिक्षण, प्रयोगशाला आधारित प्रशिक्षण और साइबर सुरक्षा की बुनियादी अवधारणाओं की गहन पढ़ाई कराई जाएगी. इस दौरान उन्हें नियंत्रित वातावरण में वास्तविक परिस्थितियों से जुड़े अभ्यास भी कराए जाएंगे.

अंतिम दो साल सरकारी संगठनों के साथ इंटर्नशिप

कोर्स के अंतिम दो वर्ष पूरी तरह व्यावहारिक अनुभव पर केंद्रित होंगे. इस दौरान छात्र विभिन्न सरकारी सुरक्षा एजेंसियों और संगठनों के साथ इंटर्नशिप करेंगे. इंटर्नशिप के दौरान उन्हें साइबर हमलों से सुरक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की रक्षा और राष्ट्रीय महत्व की सुरक्षा परियोजनाओं पर काम करने का अवसर मिलेगा. इससे छात्रों को वास्तविक दुनिया की चुनौतियों को समझने और उद्योग की जरूरतों के अनुरूप कौशल विकसित करने में मदद मिलेगी.

जल्द लॉन्च होगा आधिकारिक पोर्टल

IIT कानपुर ने जानकारी दी है कि इस कार्यक्रम के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल तैयार किया जा रहा है. इस पोर्टल पर पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, चयन मानदंड और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी. संस्थान का मानना है कि यह कार्यक्रम भविष्य के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा और देश की डिजिटल सुरक्षा को मजबूत बनाने में योगदान देगा.

Tags: IITjee
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