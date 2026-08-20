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IIT JAM 2027 Registration: अगर इस परीक्षा को कर लिए पास, तो आईआईटी में मिल जाएगा दाखिला, जानें फीस, एग्जाम पैटर्न

IIT JAM 2027 का पोर्टल लॉन्च हो गया है. IIT खड़गपुर आयोजित करेगा. रजिस्ट्रेशन 5 सितंबर से शुरू होंगे और उम्मीदवार 12 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

By: Munna Verma | Published: August 20, 2026 3:12:58 PM IST

IIT JAM 2027 Registration: इस दिन से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.
IIT JAM 2027 Registration: इस दिन से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.


IIT JAM 2027 Registration: आईआईटी में मास्टर्स प्रोग्राम में दाखिले की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर ने IIT JAM 2027 का पोर्टल लॉन्च कर दिया है. मास्टर्स के लिए जॉइंट एडमिशन टेस्ट (JAM) 2027 का आयोजन IIT खड़गपुर करेगा. इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 5 सितंबर 2026 से शुरू होगी. इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित तारीख से IIT JAM की आधिकारिक वेबसाइट jam.iitkgp.ac.in के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे. आवेदन की अंतिम तारीख 12 अक्टूबर 2026 तय की गई है.

वे उम्मीदवार जिन्होंने अपनी Undergraduate Degree पूरी कर ली है, वे JAM 2027 के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा, जो छात्र 2027 में अपनी qualifying degree की अंतिम परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे भी परीक्षा के लिए योग्य होंगे. उम्मीदवारों को सलाह है कि आवेदन करने से पहले अपने चुने गए कार्यक्रम और संस्थान की पात्रता शर्तों को ध्यान से जांच लें.

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IIT JAM 2027 Registration के लिए ऐसे करें आवेदन

IIT JAM की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
JAM 2027 Registration लिंक खोलें.
मांगी गई registration details दर्ज करके सबमिट करें.
लॉगिन कर application form पूरा भरें.
जरूरी दस्तावेज और अन्य जानकारी दर्ज करें.
निर्धारित application fee का भुगतान करें.
फॉर्म सबमिट करके confirmation page डाउनलोड करें.
भविष्य के लिए इसकी कॉपी सुरक्षित रखें.

IIT JAM 2027 के लिए एप्लीकेशन फीस

फीस उम्मीदवार की श्रेणी और चुने गए टेस्ट पेपर की संख्या के आधार पर अलग-अलग है.

महिला/SC/ST/PwD उम्मीदवारों के लिए:

एक टेस्ट पेपर: 1,000 रुपये
दो टेस्ट पेपर: 1,350 रुपये

अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए:

एक टेस्ट पेपर: 2,000 रुपये
दो टेस्ट पेपर: 2,700 रुपये

JAM की ओर से अलग से प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाएगी. हालांकि, बैंक या पेमेंट गेटवे द्वारा लगाए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क का भुगतान उम्मीदवार को करना होगा.

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कब होगी IIT JAM 2027 परीक्षा?

IIT JAM 2027 परीक्षा 14 फरवरी 2027 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा दो शिफ्ट में होगी. पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक निर्धारित है. उम्मीदवार अधिकतम दो टेस्ट पेपर चुन सकते हैं. हालांकि, दोनों पेपर अलग-अलग सेशन में होने चाहिए, यानी एक सुबह और दूसरा दोपहर की शिफ्ट में.

जरूरी तारीखें एक नजर में

रजिस्ट्रेशन शुरू: 5 सितंबर 2026
आवेदन की अंतिम तारीख: 12 अक्टूबर 2026
JOAPS डेटा करेक्शन पोर्टल: 10 नवंबर 2026
JAM 2027 परीक्षा: 14 फरवरी 2027

उम्मीदवारों को सलाह है कि वे आवेदन की तारीखें नोट कर लें और फॉर्म भरने से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत निर्देश जरूर पढ़ें. सही जानकारी और समय पर आवेदन JAM 2027 की तैयारी का पहला जरूरी कदम है.

Tags: IITIIT JAMIIT JAM 2027
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