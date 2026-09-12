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IIT JAM 2027 Registration: आईआईटी खड़गपुर जैम के लिए आवेदन शुरू, ऐसे करें अप्लाई, जानें फीस, परीक्षा डिटेल

IIT JAM 2027 Registration शुरू हो गया है. आवेदन की आखिरी तारीख, परीक्षा तिथि, शिफ्ट, फीस, योग्यता और जरूरी डॉक्यूमेंट्स की पूरी जानकारी यहां देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: September 12, 2026 7:15:39 PM IST

IIT JAM 2027 Registration: आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.
IIT JAM 2027 Registration: आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.


IIT JAM 2027 Registration: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) में मास्टर्स डिग्री करने का सपना देख रहे छात्रों के लिए अहम खबर है. IIT Kharagpur ने IIT JAM 2027 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आज, 12 सितंबर 2026 से आधिकारिक वेबसाइट jam.iitkgp.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 12 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है.

JAM 2027 में वे उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं, जिन्होंने अपनी अंडरग्रेजुएट डिग्री पूरी कर ली है. इसके अलावा ऐसे विद्यार्थी भी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो वर्ष 2027 में अपनी क्वालिफाइंग डिग्री की अंतिम परीक्षा देने वाले हैं. हालांकि, उम्मीदवारों को संबंधित प्रवेश कार्यक्रम की पात्रता शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा.

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IIT JAM 2027 Important Dates

उम्मीदवारों के लिए परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखों पर नजर रखना बेहद जरूरी है. रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 12 सितंबर 2026 से हो चुकी है, जबकि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 12 अक्टूबर 2026 है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार करेक्शन विंडो 10 नवंबर 2026 को खुलने की संभावना है.

IIT JAM 2027 की परीक्षा 14 फरवरी 2027 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा दो शिफ्ट में होगी. पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगी. उम्मीदवार अधिकतम दो टेस्ट पेपर चुन सकते हैं. हालांकि, दोनों पेपर ऐसे होने चाहिए जो अलग-अलग परीक्षा सेशन में आयोजित किए जा रहे हों.

IIT JAM 2027 Application Fee कितनी है?

आवेदन शुल्क उम्मीदवार की कैटेगरी और चुने गए टेस्ट पेपर की संख्या के अनुसार अलग-अलग है. महिला, SC, ST और PwD उम्मीदवारों के लिए एक पेपर की फीस 1,000 रुपये और दो पेपर की फीस 1,350 रुपये है. अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए एक पेपर का शुल्क 2,000 रुपये और दो पेपर का शुल्क 2,700 रुपये निर्धारित किया गया है.

आवेदन से पहले ये डॉक्यूमेंट रखें तैयार

JAM 2027 का फॉर्म भरने से पहले उम्मीदवार जरूरी दस्तावेजों की डिजिटल कॉपी तैयार रखें. इनमें 10वीं कक्षा का प्रमाणपत्र, हालिया फोटो, हस्ताक्षर और लागू होने पर कैटेगरी सर्टिफिकेट शामिल हैं. आवेदन के दौरान सही जानकारी दर्ज करना और दस्तावेजों को निर्धारित प्रारूप में अपलोड करना महत्वपूर्ण है.

फॉर्म पूरा करने के बाद उम्मीदवारों को निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करके आवेदन सबमिट करना होगा. आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद कन्फर्मेशन/सबमिटेड एप्लीकेशन पेज डाउनलोड करके उसकी हार्ड कॉपी सुरक्षित रखना बेहतर रहेगा. यह भविष्य में जरूरत पड़ने पर काम आ सकती है.

Tags: IIT JAMIIT JAM 2027IIT JAM 2027 Registration
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