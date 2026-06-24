IIT, IIM नहीं, यहां से की पढ़ाई, अब अमेरिका में कमा रही हैं 2 करोड़ सालाना

Success Story: आज के प्रतिस्पर्धी जॉब मार्केट में बेहतर अवसर हासिल करना आसान नहीं है. लाखों युवा अच्छी डिग्री और तकनीकी कौशल होने के बावजूद करियर में तेजी से आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करते हैं. ऐसे माहौल में एक भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कहानी लोगों का ध्यान खींच रही है, जिन्होंने 6 लाख सालाना सैलरी से अपने करियर की शुरुआत की और आज अमेरिका में करीब 2 करोड़ के वार्षिक पैकेज तक पहुंच गई हैं.

देवश्री भरतिया ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफेशनल यात्रा साझा करते हुए बताया कि उन्होंने पुणे के एक टियर-3 इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई पूरी की थी. शुरुआत में उन्हें एक सामान्य पैकेज वाली नौकरी मिली, लेकिन लगातार सीखने और सही रणनीति अपनाने से उन्होंने अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया.

सिर्फ तकनीकी ज्ञान ही नहीं, सही रणनीति भी जरूरी

देवश्री का मानना है कि करियर ग्रोथ केवल टेक्निकल स्किल्स पर निर्भर नहीं करती. उन्होंने कहा कि कई बार प्रतिभाशाली लोग भी इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे खुद को सही तरीके से पेश नहीं कर पाते. उनके अनुसार, नौकरी में आगे बढ़ने के लिए अपनी प्रोफेशनल पहचान बनाना बेहद महत्वपूर्ण है. यही वजह है कि उन्होंने युवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय रहने और अपने काम को लोगों तक पहुंचाने की सलाह दी है.

LinkedIn पर बनाएं मजबूत पहचान

देवश्री ने प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म LinkedIn के महत्व पर विशेष जोर दिया. उनका कहना है कि केवल नौकरी के लिए आवेदन करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि ऐसा प्रोफाइल बनाना भी जरूरी है जिसे देखकर रिक्रूटर्स खुद संपर्क करें. उन्होंने सुझाव दिया कि नियमित रूप से अपने अनुभव, प्रोजेक्ट्स और सीख को साझा करने से प्रोफेशनल विश्वसनीयता बढ़ती है और नए अवसरों के दरवाजे खुलते हैं.

रिजेक्शन से घबराने की जरूरत नहीं

करियर की यात्रा में असफलताएं और रिजेक्शन आम बात हैं. देवश्री का कहना है कि हर आवेदन का जवाब मिलना जरूरी नहीं होता. कई बार ऑनलाइन दिखाई देने वाली नौकरियां वास्तव में सक्रिय भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा भी नहीं होतीं. इसलिए उम्मीदवारों को निराश होने के बजाय लगातार प्रयास करते रहना चाहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहिए.

मजबूत रिज्यूमे बनाना है सफलता की कुंजी

उन्होंने रिज्यूमे को हर नौकरी के अनुसार कस्टमाइज करने की सलाह दी. एक सामान्य रिज्यूमे की तुलना में जॉब डिस्क्रिप्शन के अनुरूप तैयार किया गया रिज्यूमे अधिक प्रभावी होता है. इसके अलावा, प्रोजेक्ट्स, हैकाथॉन, रिसर्च वर्क और अतिरिक्त उपलब्धियां उम्मीदवार की प्रोफाइल को मजबूत बनाती हैं. ATS (Applicant Tracking System) के अनुसार रिज्यूमे तैयार करने से शॉर्टलिस्ट होने की संभावना भी बढ़ जाती है.

इंटरव्यू की तैयारी पर दें खास ध्यान

देवश्री के अनुसार, इंटरव्यू केवल तकनीकी सवालों तक सीमित नहीं होता. उम्मीदवारों को कंपनी के प्रोडक्ट, बिजनेस मॉडल और इंडस्ट्री की चुनौतियों को भी समझना चाहिए. उनकी कहानी यह साबित करती है कि करियर में बड़ी सफलता किसी एक मौके का परिणाम नहीं होती, बल्कि लगातार सीखने, नेटवर्किंग, सही रणनीति और धैर्य के साथ किए गए प्रयासों का नतीजा होती है.

ये भी पढ़ें…

NEET UG 2026 Answer Key Release Date: नीट यूजी री-एग्जाम आंसर की कब होगी जारी? यहां देखें लेटेस्ट अपडेट्स

IRCTC Story: CA बनकर क्रैक किया UPSC, IRTS Officer से बने IRCTC CMD, अब अचानक क्यों दिया इस्तीफा?