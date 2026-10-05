IIT से पढ़ाई, फिर जिंदगी में ऐसा मोड़, घर से निकले ग्रेजुएट ने नौकरी के लिए मांगी मदद, मेड बनने को भी तैयार

IIT Graduate Job Search: कॉलेज से निकलने के बाद पहली नौकरी की तलाश किसी भी युवा के लिए चुनौतीपूर्ण होती है. लेकिन जब नौकरी के साथ-साथ सिर पर रहने की छत की चिंता भी हो, तो मुश्किल कई गुना बढ़ जाती है. ऐसा ही मामला एक IIT ग्रेजुएट का सामने आया है, जिसकी Reddit पोस्ट ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा है.

ग्रेजुएट ने Reddit के r/FresherTechJobsIndia सबरेडिट पर नौकरी और हैदराबाद में अस्थाई रहने की जगह के लिए मदद मांगी. पोस्ट में उन्होंने दावा किया कि उनके पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया है और उनके पास सिर्फ 2-3 दिन गुज़ारा करने लायक पैसे बचे हैं. पोस्ट का शीर्षक भी लोगों के लिए चौंकाने वाला था, क्या किसी को घर पर रहने वाली मेड की जरूरत है? IIT ग्रेजुएट ने बताया कि वह हैदराबाद में नौकरी और रहने की जगह तलाश रहा है और तुरंत काम शुरू करने के लिए तैयार है.

IIT से डुअल डिग्री, लेकिन फिलहाल ‘ड्रीम जॉब’ नहीं, बस काम की तलाश

पोस्ट के मुताबिक, इस युवक के पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डुअल डिग्री है और उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता हासिल की है. इसके बावजूद मौजूदा हालात में उनका लक्ष्य कोई बड़ी कंपनी या पसंदीदा पद हासिल करना नहीं है. उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल उन्हें सिर्फ एक ऐसे अवसर की जरूरत है, जिससे वह अपने पैरों पर खड़े हो सकें और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकें.

उनकी स्किल्स में Excel, CAD, CAE, FEA, डॉक्यूमेंटेशन, एनालिटिकल प्रॉब्लम-सॉल्विंग, मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशन्स एनालिटिक्स शामिल हैं. इसके अलावा वह डेटा और एनालिटिक्स से जुड़े अवसरों के लिए Python, Pandas और SQL भी सीख रहे हैं.

Aerospace Manufacturing में किया काम

ग्रेजुएट ने अपने इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट अनुभव का भी जिक्र किया. उनका अनुभव मुख्य रूप से एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा रहा है. उन्होंने मशीनिंग से जुड़ी समस्याओं को हल करने, प्रोसेस सुधारने, कैपेसिटी प्लानिंग, फिक्स्चर और टूलिंग तथा मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम कम करने जैसे काम किए हैं. उन्होंने FEA, CAD, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम और ESG/BRSR एनालिटिक्स से जुड़े अकादमिक प्रोजेक्ट्स का भी अनुभव साझा किया.

हैदराबाद से बेंगलुरु तक, कहीं भी काम करने को तैयार

नौकरी के लिए उन्होंने हैदराबाद, बेंगलुरु, विशाखापत्तनम, चेन्नई और पुणे जैसे शहरों का जिक्र किया. जरूरत पड़ने पर वह भारत में दूसरी जगह जाने और तुरंत काम शुरू करने के लिए भी तैयार हैं. फिलहाल उनकी एक बड़ी चिंता सुरक्षित और कम खर्च वाली अस्थायी रहने की जगह तलाशना है. उन्होंने Reddit यूज़र्स से इस मामले में भी सुझाव मांगे.

Reddit यूज़र्स ने बढ़ाया मदद का हाथ

पोस्ट के बाद कई यूज़र्स ने उन्हें व्यावहारिक सुझाव दिए. कुछ लोगों ने कोचिंग या ट्यूशन पढ़ाने, दोस्तों के साथ अस्थाई रूप से रहने और IIT के एलुमनाई नेटवर्क से संपर्क करने की सलाह दी. कुछ यूज़र्स ने प्रोफेसरों से संपर्क कर प्रोजेक्ट असिस्टेंट के अवसर तलाशने को कहा. वहीं, कुछ लोगों ने सीधे CV भेजने और मदद करने की पेशकश भी की.

यह कहानी सिर्फ एक IIT ग्रेजुएट की नौकरी की तलाश नहीं है. यह उस दबाव की भी झलक देती है, जिसमें डिग्री, तकनीकी कौशल और अच्छी शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बावजूद एक युवा को सबसे पहले काम, कमाई और सुरक्षित छत की तलाश करनी पड़ सकती है. फिलहाल उसकी मंजिल कोई ‘ड्रीम जॉब’ नहीं, बल्कि एक ऐसा मौका है जहां से वह दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो सके.