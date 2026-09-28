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Engineer Success Story: ONGC में नौकरी के दौरान Python में हुए फेल, फिर IIT मद्रास से डिग्री लेकर AI-ML में बनाई पहचान

Engineer Success Story: कौशल प्रजापति ने ONGC Petro additions में Production Supervisor की नौकरी के साथ IIT मद्रास से Data Science की पढ़ाई की और AI-ML Engineer के रूप में करियर बदला.

By: Munna Verma | Published: September 28, 2026 12:12:39 PM IST

Engineer Success Story: IIT मद्रास के साथ बदली करियर की दिशा
Engineer Success Story: IIT मद्रास के साथ बदली करियर की दिशा


Engineer Success Story: किसी नौकरी के साथ पढ़ाई करना आसान नहीं होता, खासकर तब जब रोज़ की दिनचर्या में नाइट शिफ्ट और घंटों का सफर शामिल हो. लेकिन कौशल प्रजापति (Kaushal Prajapati) की कहानी बताती है कि लगातार सीखने की कोशिश किस तरह एक प्रोफेशनल को बिल्कुल नए करियर क्षेत्र में कदम रखने में मदद कर सकती है.

करीब आठ साल तक पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में काम करने के बाद प्रजापति ने डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर रुख किया. इसके लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़े बिना IIT मद्रास के BS in Data Science and Applications प्रोग्राम में दाखिला लिया.

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2017 में शुरू हुआ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का सफर

केमिकल और पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के बाद प्रजापति ने 2017 में ONGC Petro additions Limited में Production Supervisor के रूप में काम शुरू किया. इंडस्ट्री में उनकी जिम्मेदारियों में प्रोडक्शन ऑपरेशन्स से जुड़े काम शामिल थे. नौकरी की शिफ्टिंग ड्यूटी, नाइट शिफ्ट और रोजाना लगभग छह घंटे के आवागमन के बीच आगे की पढ़ाई के लिए समय निकालना उनके लिए बड़ी चुनौती थी. इसके बावजूद उन्होंने अपने करियर को नई दिशा देने के लिए पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया.

नौकरी के साथ IIT मद्रास से डेटा साइंस की पढ़ाई

वर्ष 2022 में प्रजापति ने IIT मद्रास के ऑनलाइन BS प्रोग्राम में दाखिला लिया. इस कोर्स में उन्हें प्रोग्रामिंग, गणित, सांख्यिकी और डेटा साइंस जैसे क्षेत्रों को व्यवस्थित तरीके से सीखने का अवसर मिला. उन्होंने अपनी पढ़ाई में Economics में Minor भी किया. नौकरी के साथ डिग्री पूरी करने के दौरान उन्हें असाइनमेंट, परीक्षा और प्रोजेक्ट्स के लिए समय निकालना पड़ता था.

Python में पहली कोशिश रही मुश्किल

नई टेक्निकल स्किल्स सीखने की राह हमेशा सीधी नहीं होती. प्रजापति के लिए Python भी शुरुआत में चुनौतीपूर्ण रहा। वह पहली कोशिश में इस कोर्स को पास नहीं कर सके. हालांकि, उन्होंने पढ़ाई छोड़ने के बजाय दोबारा प्रयास किया और बाद में ‘S’ ग्रेड हासिल किया, जो संस्थान की ग्रेडिंग व्यवस्था में शीर्ष श्रेणी है. उनकी अकादमिक यात्रा में प्रोजेक्ट्स भी महत्वपूर्ण रहे. उन्हें मई 2024 में Multi-Layer Perceptron (MLP) प्रोजेक्ट और सितंबर 2025 में Software Engineering Project के लिए पहचान मिली.

7.60 CGPA के साथ पूरी की डिग्री

मई 2026 में प्रजापति ने IIT मद्रास का BS प्रोग्राम 7.60 CGPA के साथ पूरा किया. यह उपलब्धि उनके लिए केवल एक डिग्री हासिल करना नहीं था, बल्कि पेट्रोकेमिकल ऑपरेशन्स से टेक्नोलॉजी आधारित करियर की ओर बढ़ने का अहम कदम भी था.

अब AI-ML Engineer के तौर पर नई शुरुआत

डिग्री पूरी करने के करीब एक महीने बाद, जून 2026 में प्रजापति नोएडा स्थित Newral में Full-Time AI-ML Engineer के रूप में शामिल हुए. इससे पहले मई 2025 से वह Freelance AI-ML Engineering का काम भी कर रहे थे. उनके वर्तमान काम के क्षेत्रों में Agentic AI, Reinforcement Learning और AI Evaluation जैसे विषय शामिल हैं.

पेट्रोकेमिकल प्लांट में प्रोडक्शन की जिम्मेदारियों से लेकर AI सिस्टम पर काम करने तक का यह बदलाव कई वर्षों की पढ़ाई, अभ्यास और लगातार कौशल विकास का नतीजा है. उनकी कहानी खास तौर पर उन working professionals के लिए एक उदाहरण पेश करती है, जो नौकरी जारी रखते हुए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई शुरुआत करना चाहते हैं.

Tags: EngineerKaushal PrajapationgcSuccess story
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