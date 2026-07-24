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Success Story: IIT Delhi से पढ़ाई, कॉरपोरेट नौकरी छोड़ी, अब दो दोस्तों ने खड़ी की करोड़ों की कंपनी

IIT दिल्ली की दो पूर्व छात्राओं ने पारंपरिक मवेशी कारोबार की चुनौती को अवसर में बदला. उन्होंने किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ते हुए आज करोड़ों की कंपनी का सफर तय किया है.

By: Munna Verma | Published: July 24, 2026 11:58:39 AM IST

IIT Delhi Success Story: दो दोस्तों ने मिलकर किया कमाल.
IIT Delhi Success Story: दो दोस्तों ने मिलकर किया कमाल.


Success Story: भारत में ज्यादातर IIT ग्रेजुएट्स का सपना AI, फिनटेक या SaaS जैसे हाई-टेक सेक्टर में स्टार्टअप खड़ा करना होता है. लेकिन IIT दिल्ली की पूर्व छात्राएं नीतू यादव और कीर्ति जांगड़ा ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना. उन्होंने उन किसानों की समस्या को समझा, जिनके लिए गाय और भैंस की खरीद-बिक्री आज भी पारंपरिक और असंगठित तरीकों पर निर्भर थी.

इसी सोच से जन्म हुआ Animall Technologies का, जिसने भारत के विशाल पशुधन बाजार को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने का काम किया. आज यह स्टार्टअप करीब 565 करोड़ रुपये की वैल्यूएशन हासिल कर चुका है और लाखों डेयरी किसानों के लिए भरोसेमंद डिजिटल मार्केटप्लेस बन चुका है.

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IIT दिल्ली से कॉर्पोरेट करियर तक का सफर

नीतू यादव और कीर्ति जांगड़ा ने वर्ष 2016 में IIT दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग में B.Tech की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद दोनों ने अलग-अलग कॉर्पोरेट कंपनियों में करियर बनाया. नीतू ने Citi में टेक्नोलॉजी एनालिस्ट और बाद में Pratilipi में प्रोडक्ट मैनेजर के रूप में काम किया. वहीं कीर्ति ने Nomura Consulting और Penguin Random House India जैसी कंपनियों में अपनी पेशेवर पहचान बनाई.

हालांकि, अच्छी नौकरी के बावजूद दोनों का झुकाव उद्यमिता की ओर था और वे ऐसी समस्या का समाधान तलाशना चाहती थीं जिसका समाज पर बड़ा प्रभाव पड़े.

किसानों की एक समस्या बनी करोड़ों का बिजनेस आइडिया

भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, लेकिन पशुओं की खरीद-बिक्री लंबे समय से बिचौलियों और स्थानीय बाजारों पर निर्भर रही है. नीतू और कीर्ति ने महसूस किया कि जब लगभग हर चीज ऑनलाइन उपलब्ध है, तब भी मवेशियों का व्यापार डिजिटल नहीं हो पाया है. इसी कमी को दूर करने के लिए उन्होंने 2019 में Animall की शुरुआत की. उनका लक्ष्य था ऐसा मोबाइल ऐप तैयार करना, जहां किसान बिना किसी जटिल प्रक्रिया के सुरक्षित तरीके से गाय और भैंस खरीद और बेच सकें.

वीकेंड प्रोजेक्ट से बना सफल स्टार्टअप

Animall की शुरुआत एक छोटे से वीकेंड प्रोजेक्ट के रूप में हुई थी. शुरुआती दौर में सबसे बड़ी चुनौती किसानों का भरोसा जीतना था. संस्थापकों ने गांवों में जाकर किसानों की जरूरतों को समझा और ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसे पहली बार स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति भी आसानी से उपयोग कर सके. धीरे-धीरे किसानों का विश्वास बढ़ा और प्लेटफॉर्म तेजी से लोकप्रिय होता गया.

लाखों किसान जुड़े, कंपनी बनी करोड़ों की

कंपनी के अनुसार, आज प्लेटफॉर्म पर 1.80 लाख से अधिक मवेशी बिक्री के लिए सूचीबद्ध हैं, जबकि 10 लाख से ज्यादा खरीदार और विक्रेता ऐप से जुड़े हुए हैं. स्टार्टअप को निवेशकों का भी मजबूत समर्थन मिला और इसकी वैल्यूएशन करीब 565 करोड़ रुपये तक पहुंच गई. यह सफलता दिखाती है कि सही समस्या का समाधान बड़े अवसर में बदल सकता है.

टेक्नोलॉजी से ज्यादा जरूरी है सही समस्या की पहचान

Animall की कहानी यह साबित करती है कि इनोवेशन केवल नई तकनीक विकसित करने तक सीमित नहीं है. कई बार सबसे बड़ा बदलाव पहले से मौजूद तकनीक को ऐसे क्षेत्रों में पहुंचाने से आता है, जहां डिजिटल समाधान अब तक नहीं पहुंचे हैं. कंपनी का उद्देश्य किसानों के लिए पशुधन व्यापार को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना है, जिससे बिचौलियों पर निर्भरता कम हो सके.

छात्रों और युवा उद्यमियों के लिए सीख

नीतू यादव और कीर्ति जांगड़ा की यात्रा यह सिखाती है कि सफल स्टार्टअप केवल ट्रेंडिंग सेक्टर में ही नहीं बनते. असली अवसर अक्सर उन समस्याओं में छिपे होते हैं जिन्हें लंबे समय से नजरअंदाज किया गया हो. इंजीनियरिंग की पढ़ाई ने उन्हें समस्या की पहचान, विश्लेषण और समाधान तैयार करने की क्षमता दी, जिसने उन्हें एक अनोखा बिजनेस खड़ा करने में मदद की. उनकी सफलता इस बात का उदाहरण है कि सामाजिक जरूरतों को समझकर बनाया गया समाधान लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है और एक मजबूत बिजनेस भी बन सकता है.

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