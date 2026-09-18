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IIT Success Story: गणित पसंद था, करियर की दिशा नहीं थी साफ, IIT BHU की आद्या जोशी ने ऐसे खोजी अपनी मंजिल

आद्या की कहानी बताती है कि करियर का रास्ता हमेशा पहले से तय नहीं होता. कई बार जिज्ञासा, प्रयोग करने की हिम्मत और हर अनुभव से सीखने की आदत ही आगे की दिशा तय करती है.

By: Munna Verma | Published: September 18, 2026 5:18:38 PM IST

IIT BHU से Expedia और ISB तक आद्या जोशी का सफर
IIT BHU से Expedia और ISB तक आद्या जोशी का सफर


IIT Success Story: हर करियर की शुरुआत मंजिल तय करके नहीं होती. कई बार सही दिशा अलग-अलग अनुभवों, नए लोगों से मिलने और लगातार कुछ नया आजमाने से सामने आती है. आद्या जोशी की कहानी भी ऐसी ही है. IIT (BHU) वाराणसी में सिरेमिक इंजीनियरिंग से पढ़ाई शुरू करने वाली आद्या ने प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एनालिटिक्स, टेक्नोलॉजी और कंसल्टिंग जैसे क्षेत्रों में अनुभव हासिल किया. आज वह इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (ISB) के PGP प्रोग्राम का हिस्सा हैं और भविष्य में टेक्नोलॉजी व सोशल इम्पैक्ट के क्षेत्र में काम करना चाहती हैं.

आद्या के लिए IIT में पहुंचना करियर का तय रास्ता नहीं, बल्कि संभावनाओं को समझने का अवसर था. 11वीं-12वीं में JEE की तैयारी के दौरान उन्हें गणित में खास रुचि थी, लेकिन आगे क्या करना है, इसकी स्पष्ट तस्वीर नहीं थी. IIT (BHU) के क्लब, प्रतियोगिताएं और सीनियर्स से बातचीत ने उनकी सोच बदलने में अहम भूमिका निभाई. बिजनेस क्लब से उन्हें प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बारे में जानकारी मिली. केस कॉम्पिटिशन और प्रोडक्ट से जुड़े अनुभवों ने उन्हें यह समझने में मदद की कि समस्याओं को छोटे हिस्सों में बांटकर समाधान तलाशना उन्हें पसंद है.

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इसके बाद ‘Upraised Top 40 Product Intern Program’ में चयन उनके लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा. यहां उन्होंने प्रोडक्ट मैनेजमेंट की बुनियादी समझ विकसित की और इसी क्षेत्र में करियर बनाने का फैसला मजबूत हुआ.

Expedia Group में मिला ग्लोबल एक्सपोजर

आद्या के करियर में अगला बड़ा पड़ाव Expedia Group रहा. यहां उन्होंने भारत के साथ UK और US की टीमों के साथ काम किया. अलग-अलग देशों के यूजर्स की जरूरतों को समझते हुए प्रोडक्ट पर काम करने से उन्हें ग्लोबल टीमवर्क और यूजर सेंट्रिक सोच का अनुभव मिला. उनका मानना है कि अलग संस्कृति और परिस्थितियों वाले लोगों के साथ काम करने से प्रोडक्ट बनाने का नजरिया काफी व्यापक हुआ.

IIT में पढ़ाई के साथ लीडरशिप का अनुभव

आद्या ने IIT (BHU) में Business Club, Spardha और ShARE जैसी गतिविधियों में नेतृत्व की जिम्मेदारियां संभालीं. उन्होंने बड़ी छात्र टीमों के साथ काम किया और ShARE का IIT (BHU) चैप्टर भी शुरू किया. उन्हें संस्थान में योगदान के लिए दो बार ‘Honourable Mention’ से सम्मानित किया गया. इंटर-IIT टेक मीट और Hult Prize जैसे मंचों पर संस्थान का प्रतिनिधित्व करने का अनुभव भी उनकी यात्रा का अहम हिस्सा रहा. आद्या के अनुसार, लीडरशिप का मतलब हर अवसर अपने पास रखना नहीं, बल्कि टीम के दूसरे सदस्यों को भी आगे बढ़ने का मौका देना है.

ISB क्यों चुना?

Expedia में टेक्नोलॉजी और ट्रैवल इंडस्ट्री का अनुभव लेने के बाद आद्या ने ISB PGP को अपने अगले कदम के रूप में चुना. यहां फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, स्ट्रैटेजी और मार्केटिंग जैसे विषय उन्हें बिजनेस को व्यापक नजरिए से समझने में मदद कर रहे हैं. इसके अलावा, अलग-अलग पेशेवर पृष्ठभूमि वाले क्लासमेट्स से सीखना भी उनके लिए महत्वपूर्ण अनुभव है.

भविष्य में महिला उद्यमियों के लिए काम करने की इच्छा

ISB के बाद आद्या प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग में काम करना चाहती हैं. लंबे समय में उनका लक्ष्य महिला उद्यमियों को आगे बढ़ाने वाले समाधान तैयार करना है. उनका मानना है कि कई महिला-नेतृत्व वाले व्यवसायों को वित्त, डिजिटल टूल्स और बड़े बाजारों तक पहुंच की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. भविष्य में वह ऐसे प्रोडक्ट या अपना वेंचर बनाना चाहती हैं, जो इन व्यवसायों को विस्तार देने में मदद करे.

Tags: IITIIT BHUSuccess story
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