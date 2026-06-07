IISER IAT 2026 आंसर की iiseradmission.in पर जारी, इस Direct Link से करें डाउनलोड

IISER IAT 2026 Answer Key Released: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (IISER) ने IISER एप्टीट्यूड टेस्ट (IAT) 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है. 7 जून 2026 को आयोजित प्रवेश परीक्षा के कुछ ही घंटों बाद उम्मीदवारों के लिए उत्तर कुंजी उपलब्ध करा दी गई. परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी अब आधिकारिक पोर्टल iiseradmission.in पर जाकर अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं और संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं.

IAT 2026 परीक्षा रविवार, 7 जून को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की गई थी. परीक्षा समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों को आंसर की का बेसब्री से इंतजार था, जिसे IISER ने उसी दिन जारी कर दिया.

आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है प्रोविजनल आंसर की

उम्मीदवार अब IISER के आधिकारिक एडमिशन पोर्टल पर लॉग इन करके प्रोविजनल आंसर की देख सकते हैं. यह आंसर की छात्रों को अपने प्रदर्शन का प्रारंभिक आकलन करने में मदद करेगी और उन्हें संभावित रैंक एवं चयन की संभावना का अंदाजा लगाने का अवसर देगी.

9 जून से खुलेगी ऑब्जेक्शन विंडो

IISER ने जानकारी दी है कि 9 जून 2026 से उम्मीदवारों के रिस्पॉन्स फॉर्म अपलोड किए जाएंगे. इसी दिन से आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू होगी. यदि किसी उम्मीदवार को किसी प्रश्न या उत्तर में त्रुटि दिखाई देती है, तो वह निर्धारित अवधि के भीतर अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकता है. ध्यान रहे कि आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि 13 जून 2026 निर्धारित की गई है. इसके बाद किसी भी प्रकार का दावा या चुनौती स्वीकार नहीं की जाएगी.

IISER IAT 2026 Answer Key ऐसे करें डाउनलोड

आधिकारिक वेबसाइट iiseradmission.in पर जाएं.

होमपेज पर उपलब्ध “IISER IAT 2026 Answer Key” लिंक पर क्लिक करें.

अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स दर्ज करें.

स्क्रीन पर प्रदर्शित आंसर की को देखें.

भविष्य के संदर्भ के लिए इसे डाउनलोड और सेव कर लें.

अपने उत्तरों का मिलान करके संभावित अंक का अनुमान लगाएं

महत्वपूर्ण तिथियां एक नजर में

IAT 2026 परीक्षा: 7 जून 2026

प्रोविजनल आंसर की जारी: 7 जून 2026

रिस्पॉन्स फॉर्म और ऑब्जेक्शन विंडो शुरू: 9 जून 2026

ऑब्जेक्शन दर्ज करने की अंतिम तिथि: 13 जून 2026

दस्तावेज़/जानकारी अपलोड विंडो: 13 जून से 21 जून 2026

दस्तावेज़ अपलोड की अंतिम तिथि: 21 जून 2026

जो छात्र IISER में प्रवेश पाने का सपना देख रहे हैं, उन्हें प्रोविजनल आंसर की को ध्यानपूर्वक जांचना चाहिए. यदि किसी उत्तर को लेकर संदेह है तो निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक प्रमाणों के साथ आपत्ति दर्ज करना जरूरी है. अंतिम तिथि के बाद कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए सभी अभ्यर्थियों को समय पर कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है.