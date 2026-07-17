IIM Success Story: सरकारी नौकरी छोड़ी, 7400000 रुपये का जोखिम उठाया, IIM अहमदाबाद पहुंचकर पूरा किया सपना

IIM Success Story: अक्सर लोग सुरक्षित सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) पाने का सपना देखते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए जोखिम उठाने से पीछे नहीं हटते. ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी है पूर्व असिस्टेंट कमांडेंट अमित सोनी की, जिन्होंने प्रतिष्ठित IIM अहमदाबाद में पढ़ाई करने के लिए अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी. इस फैसले की उन्हें करीब 74 लाख रुपये की आर्थिक कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन आज भी उन्हें अपने निर्णय पर कोई पछतावा नहीं है.

अमित सोनी इन दिनों IIM अहमदाबाद के पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूटिव्स (PGPX) में पढ़ाई कर रहे हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पूरी यात्रा साझा करते हुए बताया कि यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन उनके लिए यह करियर और व्यक्तिगत विकास की दिशा में सबसे बड़ा कदम साबित हुआ.

एडमिशन मिला और उसी दिन दे दिया इस्तीफा

अमित सोनी ने बताया कि जिस दिन उन्हें IIM अहमदाबाद के PGPX प्रोग्राम में प्रवेश मिला, उसी दिन उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया. उन्होंने स्वीकार किया कि उस समय उनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं था और न ही उन्होंने दोबारा सोचने के लिए समय लिया. उनका मानना था कि अगर अपने सपनों पर भरोसा है, तो कभी-कभी बड़े फैसले पूरे आत्मविश्वास के साथ लेने पड़ते हैं.

कैसे पहुंचा खर्च 74 लाख रुपये तक?

अमित सोनी ने अपने फैसले की आर्थिक लागत भी विस्तार से साझा की. उनके अनुसार…

PGPX प्रोग्राम की फीस: 37.10 लाख

इंटरनेशनल इमर्शन प्रोग्राम: 4.50 लाख

एक साल का रहने-खाने का खर्च: 2.50 लाख

सरकारी नौकरी छोड़ने का बॉन्ड: 9.80 लाख

एक वर्ष की सैलरी और अन्य सुविधाओं का नुकसान: लगभग 20 लाख

इन सभी खर्चों को मिलाकर कुल राशि लगभग 74 लाख रुपये पहुंच गई.

पैसों से बड़ा है सीखने का अनुभव

इतनी बड़ी आर्थिक लागत के बावजूद अमित का कहना है कि उन्होंने कभी अपने फैसले पर पछतावा महसूस नहीं किया. उनके मुताबिक, किसी भी बड़े निर्णय की सफलता केवल पैसों से नहीं आंकी जा सकती. असली कमाई नए अनुभव, बेहतर सीख, मजबूत नेटवर्क और खुद को नई परिस्थितियों में साबित करने से होती है. उनका मानना है कि कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलना ही व्यक्ति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है.

‘वर्दी से बोर्डरूम’ तक का सफर

अमित सोनी ने अपनी इस यात्रा को “वर्दी से बोर्डरूम” तक का सफर बताया. उनके अनुसार, यह सिर्फ नौकरी बदलने का फैसला नहीं था, बल्कि अपने करियर को नई दिशा देने का प्रयास था. उन्होंने कहा कि IIM अहमदाबाद में पढ़ाई के जरिए उन्हें बिजनेस, लीडरशिप और मैनेजमेंट की नई समझ मिल रही है, जो उनके भविष्य के करियर में अहम भूमिका निभाएगी.

सोशल मीडिया पर मिली मिली-जुली प्रतिक्रिया

अमित सोनी की यह कहानी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. कई लोगों ने उनके साहस, आत्मविश्वास और अपने सपनों के प्रति समर्पण की सराहना की. वहीं कुछ यूजर्स ने यह सवाल भी उठाया कि क्या उच्च शिक्षा के लिए एक स्थायी सरकारी नौकरी छोड़ना हर किसी के लिए सही फैसला हो सकता है. हालांकि, अमित की कहानी यह जरूर सिखाती है कि करियर में बड़े बदलाव अक्सर बड़े जोखिम के साथ आते हैं. यदि निर्णय सोच-समझकर और स्पष्ट लक्ष्य के साथ लिया जाए, तो वही जोखिम भविष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि भी बन सकता है.

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