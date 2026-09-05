IIM Case Challenge: दिमाग लगाइए और जीतिए 5 लाख! बस टास्क करना है पूरा, कोई भी इसमें ले सकता है हिस्सा

IIMB CDPG Case Challenge 2026: भारत में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) लगातार लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को बदल रहा है. इसी बदलाव से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों पर छात्रों की सोच और नए आइडिया सामने लाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर (IIMB) का सेंटर फॉर डिजिटल पब्लिक गुड्स (CDPG) CDPG National Student Case Challenge 2026 आयोजित कर रहा है.

यह प्रतियोगिता देशभर के अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट छात्रों के लिए एक ऐसा मंच है, जहां वे टेक्नोलॉजी, पॉलिसी और गवर्नेंस से जुड़े वास्तविक मुद्दों पर अपने समाधान पेश कर सकते हैं. इस वर्ष DigiYatra को मुख्य केस स्टडी बनाया गया है.

तीन ट्रैक में अपनी सोच दिखाने का मौका

प्रतिभागी अपनी रुचि के अनुसार तीन ट्रैक में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं:

Technology & Design: तकनीक और यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने से जुड़े समाधान.

Policy & Regulation: नियमों, नीतियों और नागरिक अधिकारों से जुड़े सवालों पर फोकस.

Governance & Ecosystem Management: विभिन्न हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय और DPI के प्रभावी प्रबंधन पर जोर.

DigiYatra केस के तहत टीमों को यह सोचना होगा कि मौजूदा DPI को नए क्षेत्रों में किस तरह विस्तार दिया जा सकता है. इस दौरान इनोवेशन, प्राइवेसी, गवर्नेंस, समावेशिता और पब्लिक वैल्यू के बीच संतुलन बनाना अहम होगा.

कौन कर सकता है आवेदन?

यह केस चैलेंज भारत के किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले UG और PG छात्रों के लिए खुला है. किसी खास शैक्षणिक विषय की बाध्यता नहीं है. हर टीम में पांच छात्र होने चाहिए और एक छात्र केवल एक टीम का हिस्सा बन सकता है. आयोजकों ने अलग-अलग विषयों, प्रोग्राम, अकादमिक वर्षों और जेंडर का संतुलन रखने वाली टीमों को प्रोत्साहित किया है.

जानें जरूरी तारीखें

प्रतियोगिता दो चरणों में होगी. Stage I में टीमों को एक प्रेजेंटेशन डेक जमा करना होगा. इसमें एक टाइटल स्लाइड और अधिकतम चार कंटेंट स्लाइड हो सकती हैं.

Stage I Submission शुरू: 14 अगस्त 2026

अंतिम तारीख: 7 सितंबर 2026, शाम 6 बजे IST

शॉर्टलिस्टेड टीमों की घोषणा: 15 सितंबर 2026 तक

National Final: 30 सितंबर 2026, IIM बैंगलोर कैंपस

नेशनल फाइनल के लिए कुल 9 टीमों का चयन होगा—हर ट्रैक से तीन

5 लाख रुपये की कुल पुरस्कार राशि

प्रतियोगिता में प्रत्येक ट्रैक के विजेता को 1 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा. कुल पुरस्कार राशि 5 लाख रुपये रखी गई है.

कैसे होगा मूल्यांकन?

Stage I में छात्रों के आइडिया को पांच प्रमुख आधारों पर परखा जाएगा. विश्लेषण की गुणवत्ता और मौलिकता को 30%, सिस्टम्स थिंकिंग को 20%, सुझावों की व्यावहारिकता को 20%, टेक्नोलॉजी-पॉलिसी-गवर्नेंस ट्रेड-ऑफ की समझ को 20% और प्रेजेंटेशन की स्पष्टता को 10% वेटेज मिलेगा.

सिर्फ आकर्षक आइडिया काफी नहीं होगा. मजबूत एंट्री में यह स्पष्ट होना चाहिए कि समाधान वास्तविक दुनिया में कैसे लागू होगा, उसके पीछे कौन-सी मान्यताएं हैं और उससे जुड़े जोखिम क्या हैं. साथ ही भरोसा, समावेशिता, आनुपातिकता और दीर्घकालिक स्थिरता को भी ध्यान में रखना होगा.