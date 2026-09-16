IIM अहमदाबाद से आगे निकले IIM बैंगलोर और SPJIMR, Global Ranking में किस फैक्टर ने बदल दिया पूरा खेल?

IIM Story: भारतीय मैनेजमेंट एजुकेशन की तस्वीर तेजी से बदल रही है. कभी किसी B-स्कूल की पहचान उसकी पुरानी प्रतिष्ठा, कठिन एडमिशन और बड़े प्लेसमेंट पैकेज से तय होती थी. लेकिन फ़ाइनेंशियल टाइम्स मास्टर्स इन मैनेजमेंट (FT MiM) Ranking 2026 ने संकेत दिया है कि ग्लोबल स्तर पर अब तस्वीर कुछ और भी मांगती है.

इस रैंकिंग में IIM बैंगलोर 21वें स्थान पर पहुंचकर भारत का सबसे ऊंची रैंक वाला संस्थान बना है. वहीं SPJIMR 26वें स्थान पर रहा, जबकि IIM अहमदाबाद 27वें पायदान पर है. आंकड़े सिर्फ रैंकिंग में बदलाव नहीं दिखाते, बल्कि यह भी बताते हैं कि बिजनेस स्कूलों को परखने का पैमाना बदल रहा है.

करियर सर्विस और एलुमनाई नेटवर्क ने बदला समीकरण

FT MiM Ranking केवल संस्थान की ब्रांड वैल्यू या छात्रों की शुरुआती सैलरी पर निर्भर नहीं करती. इसमें करियर प्रोग्रेशन, सैलरी, वैल्यू फॉर मनी, इंटरनेशनल एक्सपोजर, विविधता और सस्टेनेबिलिटी जैसे कई पहलुओं को शामिल किया जाता है. IIM बैंगलोर की रैंकिंग 2025 के 28वें स्थान से बढ़कर 2026 में 21वीं हो गई. इसकी करियर सर्विस को वैश्विक स्तर पर 8वां स्थान, जबकि एलुमनाई नेटवर्क को 19वां स्थान मिला.

SPJIMR की छलांग भी खास रही। संस्थान 35वें स्थान से बढ़कर 26वें पायदान पर पहुंचा. इसकी करियर सर्विस दुनिया में दूसरे स्थान पर रही, जबकि एलुमनाई नेटवर्क को छठा स्थान मिला. यह करियर सर्विस, एलुमनाई नेटवर्क, वैल्यू फॉर मनी और ESG व नेट-जीरो टीचिंग में भारत में भी शीर्ष पर रहा.

सबसे ज्यादा सैलरी के बावजूद IIM अहमदाबाद 27वें स्थान पर

IIM अहमदाबाद की कहानी इस बदलाव को और स्पष्ट करती है. रैंकिंग में शामिल संस्थानों में इसकी weighted salary 19154421.55 रही, जो सबसे अधिक थी. इसके बावजूद संस्थान कुल रैंकिंग में 27वें स्थान पर रहा. यानी सिर्फ ऊंची सैलरी अब पूरी तस्वीर नहीं बताती. छात्र को करियर बनाने में मिलने वाली मदद, मजबूत एलुमनाई नेटवर्क, निवेश के मुकाबले शिक्षा का मूल्य और ग्रेजुएशन के बाद के अवसर भी महत्वपूर्ण हो गए हैं.

भारतीय B-स्कूलों की वैश्विक मौजूदगी मजबूत

FT MiM 2026 की टॉप 100 सूची में 14 भारतीय B-स्कूल शामिल हुए हैं, जबकि पिछले साल यह संख्या 11 थी। इनमें से पांच संस्थानों ने टॉप 50 में जगह बनाई है. इस बदलाव का सबसे बड़ा संदेश यही है कि ग्लोबल B-स्कूल रैंकिंग अब केवल यह नहीं पूछती कि स्कूल कितना प्रतिष्ठित है? बल्कि यह भी देखती है कि वह अपने छात्रों के करियर और भविष्य के लिए कितना मूल्य पैदा करता है? भारतीय बिजनेस स्कूलों के लिए आने वाले समय में यही बदलाव सबसे अहम साबित हो सकता है.