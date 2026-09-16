Home > शिक्षा > IIM अहमदाबाद से आगे निकले IIM बैंगलोर और SPJIMR, Global Ranking में किस फैक्टर ने बदल दिया पूरा खेल?

IIM अहमदाबाद से आगे निकले IIM बैंगलोर और SPJIMR, Global Ranking में किस फैक्टर ने बदल दिया पूरा खेल?

IIM Story: भारतीय B-स्कूलों की ग्लोबल तस्वीर बदल रही है. FT MiM 2026 में IIM बैंगलोर और SPJIMR ने IIM अहमदाबाद को पीछे छोड़कर नए रैंकिंग पैमाने उभरने के संकेत दिए हैं.

By: Munna Verma | Published: September 16, 2026 4:46:31 PM IST

IIM बैंगलोर और SPJIMR ने IIM अहमदाबाद को पीछे छोड़ा
IIM बैंगलोर और SPJIMR ने IIM अहमदाबाद को पीछे छोड़ा


IIM Story: भारतीय मैनेजमेंट एजुकेशन की तस्वीर तेजी से बदल रही है. कभी किसी B-स्कूल की पहचान उसकी पुरानी प्रतिष्ठा, कठिन एडमिशन और बड़े प्लेसमेंट पैकेज से तय होती थी. लेकिन फ़ाइनेंशियल टाइम्स मास्टर्स इन मैनेजमेंट (FT MiM) Ranking 2026 ने संकेत दिया है कि ग्लोबल स्तर पर अब तस्वीर कुछ और भी मांगती है.

इस रैंकिंग में IIM बैंगलोर 21वें स्थान पर पहुंचकर भारत का सबसे ऊंची रैंक वाला संस्थान बना है. वहीं SPJIMR 26वें स्थान पर रहा, जबकि IIM अहमदाबाद 27वें पायदान पर है. आंकड़े सिर्फ रैंकिंग में बदलाव नहीं दिखाते, बल्कि यह भी बताते हैं कि बिजनेस स्कूलों को परखने का पैमाना बदल रहा है.

You Might Be Interested In

करियर सर्विस और एलुमनाई नेटवर्क ने बदला समीकरण

FT MiM Ranking केवल संस्थान की ब्रांड वैल्यू या छात्रों की शुरुआती सैलरी पर निर्भर नहीं करती. इसमें करियर प्रोग्रेशन, सैलरी, वैल्यू फॉर मनी, इंटरनेशनल एक्सपोजर, विविधता और सस्टेनेबिलिटी जैसे कई पहलुओं को शामिल किया जाता है. IIM बैंगलोर की रैंकिंग 2025 के 28वें स्थान से बढ़कर 2026 में 21वीं हो गई. इसकी करियर सर्विस को वैश्विक स्तर पर 8वां स्थान, जबकि एलुमनाई नेटवर्क को 19वां स्थान मिला.

SPJIMR की छलांग भी खास रही। संस्थान 35वें स्थान से बढ़कर 26वें पायदान पर पहुंचा. इसकी करियर सर्विस दुनिया में दूसरे स्थान पर रही, जबकि एलुमनाई नेटवर्क को छठा स्थान मिला. यह करियर सर्विस, एलुमनाई नेटवर्क, वैल्यू फॉर मनी और ESG व नेट-जीरो टीचिंग में भारत में भी शीर्ष पर रहा.

सबसे ज्यादा सैलरी के बावजूद IIM अहमदाबाद 27वें स्थान पर

IIM अहमदाबाद की कहानी इस बदलाव को और स्पष्ट करती है. रैंकिंग में शामिल संस्थानों में इसकी weighted salary 19154421.55 रही, जो सबसे अधिक थी. इसके बावजूद संस्थान कुल रैंकिंग में 27वें स्थान पर रहा. यानी सिर्फ ऊंची सैलरी अब पूरी तस्वीर नहीं बताती. छात्र को करियर बनाने में मिलने वाली मदद, मजबूत एलुमनाई नेटवर्क, निवेश के मुकाबले शिक्षा का मूल्य और ग्रेजुएशन के बाद के अवसर भी महत्वपूर्ण हो गए हैं.

भारतीय B-स्कूलों की वैश्विक मौजूदगी मजबूत

FT MiM 2026 की टॉप 100 सूची में 14 भारतीय B-स्कूल शामिल हुए हैं, जबकि पिछले साल यह संख्या 11 थी। इनमें से पांच संस्थानों ने टॉप 50 में जगह बनाई है. इस बदलाव का सबसे बड़ा संदेश यही है कि ग्लोबल B-स्कूल रैंकिंग अब केवल यह नहीं पूछती कि स्कूल कितना प्रतिष्ठित है? बल्कि यह भी देखती है कि वह अपने छात्रों के करियर और भविष्य के लिए कितना मूल्य पैदा करता है? भारतीय बिजनेस स्कूलों के लिए आने वाले समय में यही बदलाव सबसे अहम साबित हो सकता है.

Tags: IIMIIM AhmedabadIIM Bangalore
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मुबंई के 1 BHK में कैसी जिंदगी बिताती हैं आंचल...

September 16, 2026

राजपाल यादव को मिला सुप्रीम कोर्ट से आखिरी मौका

September 15, 2026

कौन हैं एलिसिया कौर?

September 15, 2026

मसूर की दाल ज्यादा खाने से क्या होता है?

September 14, 2026

देश के 8 सबसे चमत्कारी गणेश मंदिर, जहां पूरी होती...

September 14, 2026

भगवान गणेश पर बनीं 5 एनिमेटेड फिल्में

September 14, 2026
IIM अहमदाबाद से आगे निकले IIM बैंगलोर और SPJIMR, Global Ranking में किस फैक्टर ने बदल दिया पूरा खेल?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IIM अहमदाबाद से आगे निकले IIM बैंगलोर और SPJIMR, Global Ranking में किस फैक्टर ने बदल दिया पूरा खेल?
IIM अहमदाबाद से आगे निकले IIM बैंगलोर और SPJIMR, Global Ranking में किस फैक्टर ने बदल दिया पूरा खेल?
IIM अहमदाबाद से आगे निकले IIM बैंगलोर और SPJIMR, Global Ranking में किस फैक्टर ने बदल दिया पूरा खेल?
IIM अहमदाबाद से आगे निकले IIM बैंगलोर और SPJIMR, Global Ranking में किस फैक्टर ने बदल दिया पूरा खेल?
IIM अहमदाबाद से आगे निकले IIM बैंगलोर और SPJIMR, Global Ranking में किस फैक्टर ने बदल दिया पूरा खेल?