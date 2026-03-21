Home > शिक्षा > IIM Admission: क्या सिर्फ आईआईएम ही सफलता का रास्ता? यहां से पढ़ाई कर भी मिल सकती है बड़ी नौकरी

IIM Admission: क्या सिर्फ आईआईएम ही सफलता का रास्ता? यहां से पढ़ाई कर भी मिल सकती है बड़ी नौकरी

IIM Admission: प्रबंधन की पढ़ाई के लिए सिर्फ शीर्ष संस्थानों पर निर्भर रहना जरूरी नहीं है. देश में कई ऐसे विकल्प मौजूद हैं, जहां से पढ़ाई कर छात्र बेहतर वेतन और मजबूत करियर हासिल कर सकते हैं.

By: Ranjana Sharma | Last Updated: March 21, 2026 6:24:45 PM IST

IIM Admission: क्या सिर्फ आईआईएम ही सफलता का रास्ता? यहां से पढ़ाई कर भी मिल सकती है बड़ी नौकरी


IIM Admission: अच्छी सैलरी वाली नौकरी पाने का सपना लेकर बड़ी संख्या में छात्र स्नातक के बाद प्रबंधन की पढ़ाई का रास्ता चुनते हैं. आम धारणा यह है कि शीर्ष प्रबंधन संस्थानों से पढ़ाई ही सफलता की गारंटी देती है, लेकिन बदलते समय में यह सोच पूरी तरह सही नहीं रह गई है.

You Might Be Interested In

आईआईएम ही क्यों पहली पसंद?

देश के शीर्ष प्रबंधन संस्थानों में प्रवेश पाना आसान नहीं होता. इसके लिए कठिन प्रतियोगी परीक्षा पास करनी होती है और हाई रैंक लाना जरूरी होता है. यही कारण है कि हर साल लाखों छात्र प्रयास करते हैं, लेकिन सीमित सीटों के चलते बहुत कम लोगों को ही मौका मिल पाता है.

दूसरे संस्थान भी दे रहे अवसर

अगर किसी छात्र को शीर्ष संस्थानों में प्रवेश नहीं मिलता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि उसके करियर के रास्ते बंद हो जाते हैं. देश में कई ऐसे संस्थान हैं, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ बेहतर नौकरी के अवसर भी उपलब्ध करा रहे हैं.

You Might Be Interested In

भोपाल का यह संस्थान बना विकल्प

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित भारतीय वन प्रबंधन संस्थान एक प्रमुख संस्थान के रूप में उभर रहा है. इसकी स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी और यह पर्यावरण, वन और स्थिर विकास जैसे विषयों पर विशेष ध्यान देता है. समय के साथ इस संस्थान ने शिक्षा, प्रशिक्षण और शोध के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है.

प्रवेश की प्रक्रिया कैसी?

इस संस्थान में प्रवेश के लिए छात्रों को विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं में शामिल होना होता है. परीक्षा के अंकों के आधार पर छात्रों का चयन किया जाता है और इसके बाद साक्षात्कार की प्रक्रिया होती है, जिसके जरिए अंतिम चयन तय होता है.

रोजगार के अवसर कैसे हैं?

इस संस्थान के छात्रों को अच्छे रोजगार के अवसर मिल रहे हैं. हाल के वर्षों में यहां से पढ़ाई करने वाले छात्रों को औसतन लगभग 10 लाख रुपये वार्षिक वेतन मिला है, जबकि अधिकतम वेतन 20 लाख रुपये से अधिक तक पहुंचा है. यह आंकड़े बताते हैं कि यहां से पढ़ाई करने वाले छात्र भी बेहतर करियर बना सकते हैं.

You Might Be Interested In
Tags: high salary jobhome-hero-pos-2iim admission
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सुबह-सुबह पानी पीने से बढ़ता है प्रेशर? जानें कितनी सच...

March 21, 2026

किन लोगों को नहीं खाना चाहिए कुट्टू का आटा?

March 21, 2026

जसप्रीत बुमराह के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बल्लेबाज...

March 20, 2026

कहीं व्रत में आप भी तो नहीं खा रहे नकली...

March 20, 2026

कम खर्च में बड़ा सरप्राइज! ईद पर अपनों के लिए...

March 20, 2026

नवरात्र व्रत में ये पेय पदार्थ रखेंगे तरोताजा और ऊर्जावान

March 20, 2026
IIM Admission: क्या सिर्फ आईआईएम ही सफलता का रास्ता? यहां से पढ़ाई कर भी मिल सकती है बड़ी नौकरी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IIM Admission: क्या सिर्फ आईआईएम ही सफलता का रास्ता? यहां से पढ़ाई कर भी मिल सकती है बड़ी नौकरी
IIM Admission: क्या सिर्फ आईआईएम ही सफलता का रास्ता? यहां से पढ़ाई कर भी मिल सकती है बड़ी नौकरी
IIM Admission: क्या सिर्फ आईआईएम ही सफलता का रास्ता? यहां से पढ़ाई कर भी मिल सकती है बड़ी नौकरी
IIM Admission: क्या सिर्फ आईआईएम ही सफलता का रास्ता? यहां से पढ़ाई कर भी मिल सकती है बड़ी नौकरी