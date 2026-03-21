IIM Admission: क्या सिर्फ आईआईएम ही सफलता का रास्ता? यहां से पढ़ाई कर भी मिल सकती है बड़ी नौकरी

IIM Admission: अच्छी सैलरी वाली नौकरी पाने का सपना लेकर बड़ी संख्या में छात्र स्नातक के बाद प्रबंधन की पढ़ाई का रास्ता चुनते हैं. आम धारणा यह है कि शीर्ष प्रबंधन संस्थानों से पढ़ाई ही सफलता की गारंटी देती है, लेकिन बदलते समय में यह सोच पूरी तरह सही नहीं रह गई है.

आईआईएम ही क्यों पहली पसंद?

देश के शीर्ष प्रबंधन संस्थानों में प्रवेश पाना आसान नहीं होता. इसके लिए कठिन प्रतियोगी परीक्षा पास करनी होती है और हाई रैंक लाना जरूरी होता है. यही कारण है कि हर साल लाखों छात्र प्रयास करते हैं, लेकिन सीमित सीटों के चलते बहुत कम लोगों को ही मौका मिल पाता है.

दूसरे संस्थान भी दे रहे अवसर

अगर किसी छात्र को शीर्ष संस्थानों में प्रवेश नहीं मिलता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि उसके करियर के रास्ते बंद हो जाते हैं. देश में कई ऐसे संस्थान हैं, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ बेहतर नौकरी के अवसर भी उपलब्ध करा रहे हैं.

भोपाल का यह संस्थान बना विकल्प

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित भारतीय वन प्रबंधन संस्थान एक प्रमुख संस्थान के रूप में उभर रहा है. इसकी स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी और यह पर्यावरण, वन और स्थिर विकास जैसे विषयों पर विशेष ध्यान देता है. समय के साथ इस संस्थान ने शिक्षा, प्रशिक्षण और शोध के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है.

प्रवेश की प्रक्रिया कैसी?

इस संस्थान में प्रवेश के लिए छात्रों को विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं में शामिल होना होता है. परीक्षा के अंकों के आधार पर छात्रों का चयन किया जाता है और इसके बाद साक्षात्कार की प्रक्रिया होती है, जिसके जरिए अंतिम चयन तय होता है.

रोजगार के अवसर कैसे हैं?

इस संस्थान के छात्रों को अच्छे रोजगार के अवसर मिल रहे हैं. हाल के वर्षों में यहां से पढ़ाई करने वाले छात्रों को औसतन लगभग 10 लाख रुपये वार्षिक वेतन मिला है, जबकि अधिकतम वेतन 20 लाख रुपये से अधिक तक पहुंचा है. यह आंकड़े बताते हैं कि यहां से पढ़ाई करने वाले छात्र भी बेहतर करियर बना सकते हैं.