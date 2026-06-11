IGNOU PhD Admission 2026: इग्नू पीएचडी एडमिशन के लिए आवेदन शुरू, 36 कोर्सेज में मिलेगा दाखिला, ऐसे करें अप्लाई

IGNOU PhD Admission 2026: उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में करियर बनाने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने जुलाई 2026 सत्र के लिए PhD प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है. विश्वविद्यालय ने विभिन्न विषयों में कुल 36 डॉक्टरेट कार्यक्रमों में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं. इच्छुक उम्मीदवार 10 जून 2026 से 1 जुलाई 2026 तक निर्धारित पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

IGNOU इस बार विभिन्न अकादमिक क्षेत्रों में PhD कार्यक्रम संचालित कर रहा है. इनमें मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, जैव रसायन, रसायन विज्ञान समेत कई महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं. विश्वविद्यालय का उद्देश्य शोध को बढ़ावा देना और विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शोधकर्ताओं को तैयार करना है.

कौन कर सकता है आवेदन?

विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया UGC के PhD संबंधी 2022 के नियमों के अनुसार संचालित की जाएगी. अभ्यर्थी चार अलग-अलग श्रेणियों के माध्यम से प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं:

UGC-NET के साथ JRF पात्र उम्मीदवार

UGC-NET (Assistant Professor एवं PhD पात्रता)

UGC-NET (केवल PhD पात्रता)

विश्वविद्यालय स्तर की प्रवेश परीक्षा के माध्यम से आवेदन करने वाले उम्मीदवार

हालांकि, सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को अंतिम चयन के लिए इंटरव्यू या वाइवा-वोस प्रक्रिया से गुजरना होगा. वहीं JRF और NET पात्र उम्मीदवारों को केवल साक्षात्कार में भाग लेना होगा.

फुल-टाइम और पार्ट-टाइम दोनों विकल्प

IGNOU शोधार्थियों को फुल-टाइम और पार्ट-टाइम दोनों प्रकार के PhD कार्यक्रमों का विकल्प प्रदान करता है. लेकिन प्रवेश मिलने के बाद सभी शोधार्थियों को नई दिल्ली स्थित विश्वविद्यालय मुख्यालय में निर्धारित कोर्सवर्क पूरा करना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही कम से कम 80 प्रतिशत उपस्थिति बनाए रखना भी जरूरी रहेगा.

आवेदन कैसे करें?

PhD प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है. उम्मीदवार सबसे पहले प्रवेश पोर्टल पर जाकर नया पंजीकरण करें. इसके बाद लॉगिन कर आवेदन पत्र भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

आवेदन शुल्क

PhD कार्यक्रमों में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 2,000 रुपये का आवेदन शुल्क जमा करना होगा.

महत्वपूर्ण जानकारी

उम्मीदवार पात्रता मानदंड, विषयवार सीटों की संख्या, आरक्षण नियम, प्रवेश दिशा-निर्देश और प्रवेश परीक्षा के पाठ्यक्रम संबंधी विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय द्वारा जारी सूचना पुस्तिका में देख सकते हैं. आवेदन करने से पहले सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना आवश्यक है.