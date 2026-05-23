IGNOU June TEE 2026 Admit Card Released: इग्नू जून टीईई एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

IGNOU June TEE 2026 Admit Card Released: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने जून 2026 टर्म-एंड एग्जाम (TEE) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. लाखों छात्र अब अपना हॉल टिकट आधिकारिक पोर्टल ignou.samarth.edu.in से डाउनलोड कर सकते हैं. विश्वविद्यालय की ओर से जारी इस अपडेट के बाद छात्रों के बीच परीक्षा तैयारियों को लेकर उत्साह बढ़ गया है.

जून 2026 की IGNOU TEE परीक्षाएं 1 जून 2026 से शुरू होने जा रही हैं. ऐसे में छात्रों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और उसमें दी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक जांच लें.

IGNOU TEE Admit Card 2026 ऐसे करें डाउनलोड

छात्र IGNOU के Samarth Portal के माध्यम से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें ignou.samarth.edu.in वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के लिए वही यूजर आईडी और पासवर्ड इस्तेमाल करना होगा, जो TEE फॉर्म भरते समय बनाया गया था. लॉगिन के बाद छात्र आसानी से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं.

एडमिट कार्ड में क्या-क्या जानकारी होगी?

IGNOU TEE हॉल टिकट में छात्रों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं. इसमें उम्मीदवार का नाम, एनरोलमेंट नंबर, परीक्षा विषय, परीक्षा तिथि, परीक्षा केंद्र का पता और परीक्षा समय शामिल होगा. इसके अलावा एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र पर प्रतिबंधित वस्तुओं और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी भी दी गई है. छात्रों को सलाह दी गई है कि वे सभी विवरणों को ध्यान से जांचें और किसी भी गलती की स्थिति में तुरंत विश्वविद्यालय से संपर्क करें.

परीक्षा केंद्र बदलने की अनुमति नहीं

IGNOU ने साफ किया है कि परीक्षा केंद्र बदलने के किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा. छात्रों को उसी परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देनी होगी, जो उनके हॉल टिकट में निर्धारित किया गया है. विश्वविद्यालय ने छात्रों से समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने और सभी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है.

अप्रैल में खत्म हुई थी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

IGNOU जून TEE 2026 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया अप्रैल में पूरी हुई थी. आवेदन की अंतिम तिथि 26 अप्रैल तय की गई थी. हालांकि, छात्रों को 27 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक 1100 रुपये के विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने का अतिरिक्त मौका भी दिया गया था.

जुलाई 2026 री-रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ी

इस बीच IGNOU ने जुलाई 2026 सत्र के लिए री-रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि भी बढ़ा दी है. अब छात्र 30 जून 2026 तक ऑनलाइन और ओपन डिस्टेंस लर्निंग (ODL) कार्यक्रमों के लिए पुनः पंजीकरण कर सकते हैं. विश्वविद्यालय ने बताया कि सर्टिफिकेट और सेमेस्टर आधारित कुछ कार्यक्रमों को छोड़कर अधिकांश ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की सुविधा उपलब्ध है.

छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सलाह

परीक्षा के करीब आते ही छात्रों को सलाह दी गई है कि वे नियमित रूप से IGNOU की आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें. परीक्षा से जुड़ी किसी भी नई सूचना, टाइम टेबल या दिशा-निर्देश के लिए केवल आधिकारिक पोर्टल पर ही भरोसा करें.