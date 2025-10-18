Home > शिक्षा > IGNOU December TEE 2025: 26 अक्टूबर के बाद लगेगा विलंब शुल्क, जल्द भरें दिसंबर परीक्षा फॉर्म

IGNOU December TEE 2025: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने दिसंबर 2025 सत्रांत परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. छात्र अब बिना विलंब शुल्क के 26 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं. जबकि विलंब शुल्क के साथ 27 से 31 अक्टूबर तक फॉर्म जमा किए जा सकते है.

By: Mohammad Nematullah | Last Updated: October 18, 2025 7:12:24 PM IST

IGNOU December TEE 2025: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने दिसंबर 2025 सत्रांत परीक्षा (TEE) के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी है. छात्र अब बिना किसी विलंब शुल्क के 26 अक्टूबर 2025 तक परीक्षा फॉर्म भर सकते है. आवेदन प्रक्रिया विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट exam.ignou.ac.in पर जारी है.

कब तक करें आवेदन?

पहले बिना विलंब शुल्क के फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2025 थी. हालांकि जो छात्र इस तिथि तक आवेदन नहीं कर पाते हैं. वे 1,100 विलंब शुल्क के साथ 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक अपने फॉर्म जमा कर सकते है.

  • बिना विलंब शुल्क के फॉर्म भरने की पूर्व अंतिम तिथि –   20 अक्तूबर 2025    -कोई शुल्क नहीं
  • बिना विलंब शुल्क के फॉर्म भरने की बढ़ी हुई अंतिम तिथि  –  26 अक्तूबर 2025   – कोई शुल्क नहीं
  • विलंब शुल्क के साथ फॉर्म भरने की अवधि  –  27 अक्तूबर से 31 अक्तूबर 2025   – 1100 रुपये विलंब
     शुल्क
    IGNOU दिसंबर 2025 TEE परीक्षा तिथि –   1 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026    –

विश्वविद्यालय द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि “सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद दिसंबर 2025 सत्रांत परीक्षा के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है. जो ODL और ऑनलाइन दोनों कार्यक्रम पर लागू है”

परीक्षा तिथि

1 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक आयोजित की जाएगी. परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी .

  • सुबह की शिफ्ट: सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक
  • दोपहर की शिफ्ट: दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक

परीक्षा पैटर्न और पात्रता मानदंड

दिसंबर 2025 सत्रांत परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए छात्रों को स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सैद्धांतिक और असाइनमेंट दोनों में न्यूनतम 35% अंक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना होगा. अंतिम परिणाम परीक्षा और असाइनमेंट दोनों के संयुक्त अंकों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा. जिसमें असाइनमेंट का भारांक लगभग 30% होगा.

