ICSI CSEET October 2026 Registration: कंपनी सेक्रेटरी बनने की है ख्वाहिश, तो भर दें ये फॉर्म, सपना होगा पूरा

ICSI CSEET October 2026 Registration: कंपनी सेक्रेटरी (CS) के क्षेत्र में करियर बनाने की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर है. इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) ने कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट (CSEET) अक्टूबर 2026 सेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 1 मार्च 2026 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवारों को आवेदन जमा करने के लिए 30 जून 2026 तक का समय दिया गया है. ऐसे में अभ्यर्थियों को सलाह दी जा रही है कि वे अंतिम समय का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी करें.

कौन कर सकता है आवेदन?

ICSI द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, कक्षा 12वीं पास कर चुके छात्र, 12वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार तथा अंडरग्रेजुएट लेवल की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी CSEET अक्टूबर 2026 परीक्षा के लिए आवेदन करने के योग्य हैं. यह परीक्षा कंपनी सेक्रेटरी कोर्स में प्रवेश पाने का पहला महत्वपूर्ण चरण मानी जाती है और हर साल हजारों छात्र इसमें हिस्सा लेते हैं.

परीक्षा शुल्क और महत्वपूर्ण जानकारी

अक्टूबर 2026 सेशन के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा.

रजिस्ट्रेशन शुल्क: 7,500 रुपये

परीक्षा शुल्क: 1,500 रुपये

परीक्षा मोड: सेंटर आधारित (पेन और पेपर)

परीक्षा तिथि: अक्टूबर 2026 का पहला सप्ताह

प्रवेश की वैधता: 3 वर्ष

ICSI हर वर्ष फरवरी, जून और अक्टूबर में CSEET परीक्षा आयोजित करता है, जिससे उम्मीदवारों को कई अवसर मिलते हैं.

ऐसे करें आवेदन

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आसान और पूरी तरह ऑनलाइन रखा गया है. उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन लिंक खोलना होगा. इसके बाद व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी दर्ज करनी होगी, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे और निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा. फॉर्म जमा करने के बाद उम्मीदवारों को कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि भविष्य में इसकी आवश्यकता पड़ सकती है.

आवेदन से पहले तैयार रखें ये दस्तावेज

आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की परेशानी से बचने के लिए उम्मीदवारों को जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखने चाहिए. इनमें हालिया पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर, कक्षा 10वीं का जन्म प्रमाण पत्र, कक्षा 12वीं की मार्कशीट या एडमिट कार्ड, श्रेणी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) और वैध पहचान पत्र शामिल हैं.

अपलोड करते समय इन नियमों का रखें ध्यान

ICSI ने स्पष्ट किया है कि सभी दस्तावेज JPG, PNG, GIF, BMP या PDF फॉर्मेट में होने चाहिए. साथ ही प्रत्येक फाइल का आकार 2 MB से अधिक नहीं होना चाहिए. जो छात्र कंपनी सेक्रेटरी के पेशे में अपना भविष्य देख रहे हैं, उनके लिए CSEET अक्टूबर 2026 परीक्षा एक महत्वपूर्ण अवसर है.