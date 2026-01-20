ICSI CSEET 2026 का रिजल्ट हुआ जारी, ऐसे करें डाउनलोड

ICSI CSEET 2026 January Result OUT: इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज (ICSI) ने कंपनी सेक्रेटरी एक्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट (CSEET) जनवरी 2026 का रिजल्ट आज, 20 जनवरी 2026, दोपहर 2 बजे जारी कर दिया है. जिन कैंडिडेट्स ने ये एग्जाम दिया था. उन्हें अपना रिजल्ट देखने के लिए ICSI की आधिकारिक वेबसाइट [icsi.edu](https://www.icsi.edu) पर जाना होगा.

CSEET एग्जाम 2026 का आयोजन 10 और 12 जनवरी, 2026 को किया गया था. कैंडिडेट्स को अब रिजल्ट के साथ-साथ विषयवार अंकों की डिटेल भी वेबसाइट पर उपलब्ध है. इसके साथ ही e-Result-cum-Marks स्टेटमेंट भी तुरंत अपलोड कर दी जाएगी. ध्यान देने योग्य बात ये है कि उम्मीदवारों को इसका भौतिक कॉपी जारी नहीं की जाएगी.

कब हुए थे एग्जाम?

CSEET के एग्जाम हाल ही में 10 और 12 जवनरी को हुए थे. ये सभी एग्जाम ऑनलाइन हुए थे और अब इनका रिजल्ट रिलीज हो गया है.

रिजल्ट नोटिस-

ICSI CSEET जनवरी 2026 का रिजल्ट कैसे डाउनलोड करें

जो कैंडिडेट्स एग्जाम में शामिल हुए हैं, वे नीचे दिए गए आसान कदमों का पालन करके अपना रिजल्ट और e-Result-cum-Marks Statement डाउनलोड कर सकते हैं:

1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट [icsi.edu](https://www.icsi.edu) पर जाएं.

2. वेबसाइट पर ‘STUDENT’ टैब के अंतर्गत ‘CSEET’ पर क्लिक करें और फिर ‘CSEET Results’ चुनें.

3. ‘CSEET Examination Result – January, 2026’ लिंक पर क्लिक करें.

4. अपना Application Number और Date of Birth डालकर सबमिट करें.

5. आपका जनवरी 2026 का CSEET परिणाम स्क्रीन पर दिख जाएगा.

6. विवरण जांचें और भविष्य के दाखिले के लिए PDF फाइल डाउनलोड कर लें.