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ICSI CS December 2026: सीएस परीक्षा के लिए जोड़े गए 7 नए एग्जाम सेंटर, 25 सितंबर तक कर सकते हैं एनरोलमेंट

ICSI CS December 2026 परीक्षा के लिए 7 नए केंद्र जोड़े गए हैं. परीक्षाएं 21 से 28 दिसंबर तक होंगी और उम्मीदवार 25 सितंबर 2026 तक एनरोलमेंट कर सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: September 4, 2026 5:20:50 PM IST

ICSI CS December 2026 के लिए 7 नए एग्जाम सेंटर जोड़े गए हैं.
ICSI CS December 2026 के लिए 7 नए एग्जाम सेंटर जोड़े गए हैं.


ICSI CS December 2026: कंपनी सेक्रेटरी बनने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है. The Institute of Company Secretaries of India (ICSI) ने दिसंबर 2026 सेशन की परीक्षाओं के लिए अपने परीक्षा केंद्रों का विस्तार किया है. संस्थान ने बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कुल 7 नए परीक्षा केंद्र शामिल किए हैं.

नए केंद्रों का विकल्प दिसंबर 2026 परीक्षा से उपलब्ध होगा. उम्मीदवार परीक्षा फॉर्म भरते समय अपनी सुविधा के अनुसार उपलब्ध शहर का चयन कर सकेंगे. हालांकि, केंद्र का अंतिम आवंटन उस शहर में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर किया जाएगा.

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किन शहरों में बनाए गए नए परीक्षा केंद्र?

ICSI ने जिन सात शहरों को परीक्षा नेटवर्क में जोड़ा है, उनमें शामिल हैं:

बेगूसराय, बिहार — सेंटर कोड 129
दरभंगा, बिहार — सेंटर कोड 130
अयोध्या, उत्तर प्रदेश — सेंटर कोड 268
हरिद्वार, उत्तराखंड — सेंटर कोड 269
सहारनपुर, उत्तर प्रदेश — सेंटर कोड 270
रत्नागिरी, महाराष्ट्र — सेंटर कोड 492
रीवा, मध्य प्रदेश — सेंटर कोड 493
इन नए शहरों के जुड़ने से संबंधित क्षेत्रों में रहने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के लिए लंबी दूरी तय करने की परेशानी कुछ कम हो सकती है.

परीक्षा केंद्र चुनते समय रखें ध्यान

परीक्षा फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को अपनी यात्रा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए सबसे उपयुक्त केंद्र का विकल्प चुनना चाहिए. हालांकि, पसंदीदा शहर चुनने मात्र से उसी केंद्र का आवंटन सुनिश्चित नहीं होता. ICSI उम्मीदवारों की संख्या और उपलब्ध व्यवस्था के आधार पर परीक्षा केंद्र निर्धारित करेगा. इसलिए आवेदन करते समय उम्मीदवारों को विकल्पों को ध्यान से भरना चाहिए.

21 से 28 दिसंबर तक होंगी CS परीक्षाएं

ICSI CS December 2026 की परीक्षाएं 21 दिसंबर से 28 दिसंबर 2026 के बीच आयोजित की जाएंगी. वहीं दिसंबर सेशन के लिए एनरोलमेंट की प्रक्रिया फिलहाल जारी है. उम्मीदवार 25 सितंबर 2026 तक अपना परीक्षा एनरोलमेंट पूरा कर सकते हैं. अंतिम तारीख के करीब वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक होने की संभावना को देखते हुए अभ्यर्थियों को समय रहते आवेदन पूरा करने की सलाह दी जाती है.

ICSI CS December 2026 के लिए ऐसे करें एनरोलमेंट

एनरोलमेंट पूरा करने के लिए उम्मीदवारों को ICSI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने अकाउंट में लॉगिन करना होगा. इसके बाद परीक्षा से संबंधित मॉड्यूल में जाकर Exam Enrollment विकल्प चुनें. आगे Add Enrollment Request पर क्लिक करें और मांगी गई जानकारी दर्ज करें. परीक्षा केंद्र का चयन करने के बाद सभी विवरण ध्यान से जांचें और निर्धारित शुल्क का भुगतान करें. प्रक्रिया पूरी होने पर कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें.

उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र, तारीख, शुल्क और अन्य नियमों से संबंधित किसी भी बदलाव के लिए ICSI की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से चेक करते रहना चाहिए.

Tags: ICSIICSI CSICSI CS December 2026
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