ICSE Class 10 Timetable 2027: जारी हुआ 10वीं बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल; कब से शुरू होंगे एग्जाम? चेक करें पूरा टाइमटेबल

ICSE Class 10 Timetable 2027 Released: ICSE बोर्ड की 10वीं की परीक्षा देने जा रहे छात्रों के लिए मंगलवार 7 नवंबर 2026 को एक बड़ी खबर सामने आई है. परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इंतजार खत्न हो गया है. काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) ने ICSE कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2027 का टाइमटेबल जारी कर दिया है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें की बच्चों के एग्जाम कब से शुरू है, ताकि उन्हें पढ़ाई और रिवीजन का पूरा टाइमटेबल बना लें.

एग्जाम कब होंगे?

CISCE के जारी शेड्यूल के मुताबिक, ICSE क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 15 फरवरी, 2027 से शुरू होंगे. आखिरी पेपर 31 मार्च, 2027 को होगा. ये एग्जाम भारत और विदेश में कुल 2,835 एग्जाम सेंटर पर होंगे. काउंसिल ने एग्जाम टाइमिंग के बारे में भी ज़रूरी निर्देश जारी किए हैं. स्टूडेंट्स को सुबह 9:45 बजे तक एग्जाम हॉल या कमरे में अपनी सीट पर बैठ जाना होगा. क्वेश्चन पेपर पढ़ने का समय सुबह 10 बजे है, जबकि आंसर राइटिंग सुबह 10:15 बजे शुरू होगी.

पूरा ICSE क्लास 10 टाइमटेबल 2027, सब्जेक्ट-वाइज़

स्टूडेंट्स नीचे दी गई लिस्ट में अपने सब्जेक्ट की एग्जाम डेट्स देख सकते हैं-

तारीख विषय 15 फरवरी इंग्लिश पेपर 1 (लैंग्वेज) 16 फरवरी आर्ट पेपर 4 (अप्लाइड आर्ट) 18 फरवरी इंग्लिश पेपर 2 (लिटरेचर) 22 फरवरी मैथमेटिक्स 23 फरवरी आर्ट पेपर 1 (स्टिल लाइफ) 24 फरवरी रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वोकेशनल विषय 26 फरवरी हिस्ट्री और सिविक्स 1 मार्च ज्योग्राफी 2 मार्च आर्ट पेपर 2 (नेचर ड्रॉइंग/पेंटिंग) 4 मार्च हिंदी 8 मार्च फिजिक्स 12 मार्च केमिस्ट्री 15 मार्च बायोलॉजी 16 मार्च आर्ट पेपर 3 (ओरिजिनल कंपोजिशन) 17 मार्च विभिन्न वैकल्पिक विषय और कंप्यूटर एप्लीकेशन 19 मार्च विभिन्न भारतीय और विदेशी भाषाएं 25 मार्च एनवायर्नमेंटल साइंस 29 मार्च कमर्शियल स्टडीज 31 मार्च इकोनॉमिक्स, फ्रेंच और संस्कृत

नोट: कई सब्जेक्ट्स के एग्जाम 24 फरवरी, 17 मार्च और 19 मार्च को होने हैं. स्टूडेंट्स को अपने चुने हुए सब्जेक्ट का ऑफिशियल टाइमटेबल चेक करना चाहिए.

इन राज्यों से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे

CISCE डेटा के मुताबिक, ICSE एग्जाम में सबसे ज़्यादा 51,168 स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश से आएंगे. इसके बाद पश्चिम बंगाल में 46,521, कर्नाटक में 33,417, महाराष्ट्र में 31,035, पंजाब में 19,308 और झारखंड में 17,201 स्टूडेंट्स शामिल हैं.

स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी सलाह

टाइमटेबल जारी होने के बाद, स्टूडेंट्स को अपनी तैयारी के लिए नया शेड्यूल बनाना चाहिए. एग्जाम के बीच कम गैप वाले सब्जेक्ट्स की तैयारी पूरी करें. साथ ही, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें और रेगुलर रिवीजन पर फोकस करें. साथ ही, एग्जाम सेंटर पर टाइम पर पहुंचने और सभी ज़रूरी इंस्ट्रक्शन्स को फॉलो करने के लिए अभी से तैयारी करें.