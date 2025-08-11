Home > शिक्षा > ICMAI CMA June 2025 Result: ICMAI CMA जून परीक्षा का रिसल्ट हुआ जारी, इन दो लोगों ने मारी बाजी, जानिए कैसे डाउनलोड करें परिणाम

ICMAI CMA June 2025 Result: इंतजार अब खत्म हुआ क्यूंकि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICMAI ने जून 2025 सत्र के लिए आयोजित किए गए इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं के रिजल्ट की घोषणा कर दी है। जी हाँ, आज यानी 11 अगस्त 2025 को परिणामों की घोषणा की गई है।

Published By: Heena Khan
Published: August 11, 2025 11:09:15 IST

ICMAI CMA result
ICMAI CMA result

ICMAI CMA June 2025 Result: इंतजार अब खत्म हुआ क्यूंकि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICMAI ने जून 2025 सत्र के लिए आयोजित किए गए इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं के रिजल्ट की घोषणा कर दी है। जी हाँ, आज यानी 11 अगस्त 2025 को परिणामों की घोषणा की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, लाखों छात्र ICMAI CMA जून 2025 परिणाम के नवीनतम अपडेट का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। वहीँ अब इन छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है। अगर आप भी अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं। ICMAI CMA जून 2025 इंटरमीडिएट और फाइनल परिणाम icmai.in पर चेक किए जा सकते हैं।

ऐसे देखें स्कोरकार्ड 

अगर आप भी अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप ICMAI की आधिकारिक वेबसाइट icmai.in पर जाकर स्कोरकार्ड देख सकते हैं और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जैसी जानकारी की ज़रूरत होगी। साथ ही, ICMAI CMA जून 2025 रिजल्ट, पास प्रतिशत, टॉपर्स लिस्ट और वेरिफिकेशन की सुविधा भी उपलब्ध करा दी गई है।

इन लोगों ने किया टॉप 

ICMAI CMA इंटरमीडिएट जून 2025 परीक्षा का टॉपर: सूरत से सुजल प्रदीप सराफ

ICMAI CMA फाइनल जून 2025 टॉपर: सूरत से हंस अमरेश जैन।

ऐसे करें रिजल्ट डाउनलोड 

1- ICMAI CMA जून 2025 का रिजल्ट चेक करने  के लिए, आधिकारिक वेबसाइट icmai.in पर जाना होगा।

2- होमपेज पर 'CMA जून 2025 परिणाम' लिंक पर क्लिक करें।

3- पंजीकरण संख्या और पासवर्ड जैसी जानकारी दर्ज करें।

4- स्कोरकार्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। उसमें दर्ज की गई जानकारी की जाँच करें और उसे डाउनलोड करें।

