ICMAI CMA June Result 2026 Declared: सीएमए जून रिजल्ट icmai.in पर जारी, ऐसे देखें पास प्रतिशत, टॉपर्स लिस्ट

ICMAI CMA June Result 2026 Out: आईसीएमएआई सीएमए जून रिजल्ट का इंतजार कर रहे हजारों उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है. इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICMAI) ने CMA इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षा जून 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो कोई भी इस परीक्षा के लिए शामिल हुए हैं, वे अब अपने स्कोरकार्ड ICMAI की आधिकारिक वेबसाइट icmai.in पर जाकर ऑनलाइन देख सकते हैं.

रिजल्ट के साथ संस्थान ने पास प्रतिशत, सफल उम्मीदवारों की संख्या और टॉपर्स की सूची भी जारी की है. इस बार भी कई राज्यों के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बनाई है.

इंटर और फाइनल परीक्षा का पास प्रतिशत

ICMAI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इंटरमीडिएट परीक्षा में किसी एक ग्रुप में सफल होने वाले उम्मीदवारों का कुल पास प्रतिशत 12.82% रहा. वहीं, दोनों ग्रुप एक साथ पास करने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत 19.68% दर्ज किया गया. दूसरी ओर, फाइनल परीक्षा में किसी एक ग्रुप में पास होने वाले उम्मीदवारों का कुल प्रतिशत 16.19% रहा, जबकि दोनों ग्रुप सफलतापूर्वक पास करने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत 32.97% रहा.

हजारों उम्मीदवारों ने पूरा किया कोर्स

जून 2026 परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद कुल 7,885 उम्मीदवारों ने ICMAI का इंटरमीडिएट कोर्स सफलतापूर्वक पूरा किया है. वहीं, 4,220 उम्मीदवारों ने फाइनल कोर्स पूरा कर नई उपलब्धि हासिल की है. यह सफलता उनके पेशेवर करियर की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

ICMAI CMA June Result 2026 ऐसे करें चेक

ICMAI की आधिकारिक वेबसाइट icmai.in पर जाएं.

होमपेज पर दिखाई दे रहे ICMAI CMA June Result 2026 लिंक पर क्लिक करें.

अब अपना लॉगिन विवरण, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करें.

Submit बटन पर क्लिक करें.

स्क्रीन पर आपका रिजल्ट और स्कोरकार्ड दिखाई देगा.

भविष्य की जरूरत के लिए रिजल्ट डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

इंटरमीडिएट परीक्षा के टॉपर्स

इंटरमीडिएट परीक्षा में शीर्ष पांच स्थान प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के नाम इस प्रकार हैं.

रैंक 1 – रौनक जैन

रैंक 2 – मोहित दास

रैंक 3 – कंतला प्रशांत रेड्डी

रैंक 4 – हर्ष सुनीत जैन

रैंक 5 – तारक साई राम पी

फाइनल परीक्षा के टॉपर्स

फाइनल परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करने वाले टॉप पांच उम्मीदवारों की सूची इस प्रकार है.

रैंक 1 – मोक्षित वमसी कृष्णा मट्टुपल्ली

रैंक 2 – राहुल कैलाश भोइर

रैंक 3 – वन्नेमरेड्डी हेमंत

रैंक 4 – गुरकीरत सिंह भंगू

रैंक 5 – चोरावाला प्रथम कुमार नीलेश कुमार

उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सलाह

ICMAI ने रिजल्ट पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध कराया है, जिससे उम्मीदवार बिना किसी परीक्षा केंद्र या संस्थान गए अपने स्कोरकार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने रिजल्ट की डिजिटल और प्रिंट कॉपी सुरक्षित रखें, क्योंकि आगे एडमिशन, इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान इसकी आवश्यकता पड़ सकती है.