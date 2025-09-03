ICAI CA Exam 2025 Postponed : भारत के इन राज्यों में CA Exam हुए पोस्टपोन, जोरदार बारिश बनी वजह..!

ICAI CA September Exam 2025 Postponed : इंडिया में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स का एग्जाम एक बड़ा अवसर होता है, लेकिन कभी-कभी मौसम की बाधाओं के वजह से इसमें बदलाव करना पड़ता है. ऐसे ही इस बार की परिस्थिति में, इंडियन चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूशन (ICAI) ने 3 और 4 सितंबर, 2025 को होने वाले चार्टर्ड एकाउंटेंट (CA) फाइनल और इंटरमीडिएट एग्जाम को कुछ केंद्रों में पोस्टपोन कर दिया है. ये फैसला भारी बारिश होने के वजह से लिया गया है, जो उन क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न कर रहे है.

CA September Exam 2025: प्रभावित केंद्रों की लिस्ट

ये एग्जाम स्पेशली पंजाब राज्य के कुछ शहरों और जम्मू शहर में लागू किया गया है. जिन केंद्रों में ये बदलाव हुआ है, उनमें शामिल हैं:

अमृतसर

बठिंडा

जालंधर

लुधियाना

मंडी

गोबिंदगढ़

पठानकोट

पटियाला

संगरूर

जम्मू शहर

इन शहरों के छात्रों को अब आगामी दिनों में आने वाली नई एग्जाम डेट्स का इंतजार करना होगा. अन्य शहरों में परीक्षाएं पहले से समयानुसार जारी रहेंगी और इन पर कोई असर नहीं होगा.

CA September Exam 2025: मई में भी एग्जाम हुए थे पोस्टपोन

ICAI ने साफ किया है कि प्रभावित केंद्रों के लिए एग्जाम की नई डेट्स जल्द ही जारी की जाएंगी. छात्र अपनी परीक्षा से संबंधित जानकारी के लिए ICAI की आधिकारिक वेबसाइट ([www.icai.org](http://www.icai.org)) पर चेक करते रहें.

ये ध्यान रखना जरूरी है कि मई 2025 में भी परीक्षा पोस्टपोन की गई थी, लेकिन वो भारत-पाकिस्तान सुरक्षा संबंधी तनावों के कारण था, न कि मौसम के कारण. वर्तमान में जिन एग्जाम डेट्स को पोस्टपोन किया गया है, वे केवल बारिश और बाढ़ के कारण प्रभावित हुई हैं.

CA September Exam 2025: फाइनल और इंटरमीडिएट परीक्षा

ICAI द्वारा जारी की गई नई परीक्षा डेट्स इस प्रकार हैं:

फाइनल एग्जाम ( Final Exam )

ग्रुप 1: 3, 6 और 8 सितंबर, 2025

ग्रुप 2: 10, 12 और 14 सितंबर, 2025

इंटरमीडिएट परीक्षा: (Intermediate Exam)

ग्रुप 1: 4, 7 और 9 सितंबर, 2025

ग्रुप 2: 11, 13 और 15 सितंबर, 2025

फाउंडेशन कोर्स की परीक्षाएं (Foundation Exam)

16, 19, 20 और 22 सितंबर तक होंगी.

याद रखें कि फाइनल परीक्षा का पेपर-6 4 घंटे का होगा, जिससे छात्रों को ज्यादा समय मिलेगा.

इस असमय मौसम परिवर्तन ने छात्रों की तैयारी में एक बाधा उत्पन्न की है, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि ये अस्थायी स्थिति है और संस्थान द्वारा जल्द ही इसके समाधान के लिए कदम उठाए जाएंगे.