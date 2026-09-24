ICAI CA January 2027 Exam: सीए जनवरी परीक्षा की डेटशीट जारी, जानें इंटरमीडिएट और फाउंडेशन की तारीखें

ICAI CA January 2027 Exam: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने CA जनवरी 2027 परीक्षा की डेटशीट जारी कर दी है. फाउंडेशन और इंटरमीडिएट कोर्स की तैयारी कर रहे उम्मीदवार अब अपनी परीक्षा की तारीखों के अनुसार स्टडी प्लान तैयार कर सकते हैं. परीक्षा का शेड्यूल ICAI की आधिकारिक वेबसाइट icai.org पर उपलब्ध है.

ICAI के शेड्यूल के मुताबिक, इंटरमीडिएट ग्रुप 1 की परीक्षाएं 2, 4 और 6 जनवरी 2027 को आयोजित होंगी. वहीं ग्रुप 2 के पेपर 8, 10 और 12 जनवरी 2027 को होंगे. सभी इंटरमीडिएट पेपर एक ही शिफ्ट में आयोजित किए जाएंगे. परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी तैयारी के साथ-साथ प्रत्येक पेपर की तारीख और परीक्षा समय को भी ध्यान से नोट कर लें.

CA Foundation जनवरी 2027 परीक्षा की तारीख

CA Foundation Course की परीक्षाएं 3, 5, 7 और 9 जनवरी 2027 को होंगी. पेपर 1 और पेपर 2 का आयोजन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा. वहीं पेपर 3 और पेपर 4 की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक होगी. इसलिए फाउंडेशन के उम्मीदवारों के लिए जरूरी है कि वे प्रत्येक पेपर के निर्धारित समय को अलग-अलग जांच लें.

विदेशों में भी होंगे CA जनवरी परीक्षा के सेंटर

ICAI जनवरी 2027 की परीक्षा बहरीन, दुबई और काठमांडू स्थित तीन विदेशी परीक्षा केंद्रों पर भी आयोजित करेगा. हालांकि इन केंद्रों पर परीक्षा का स्थानीय समय अलग होगा. दुबई में परीक्षा दोपहर 12:30 बजे, बहरीन में सुबह 11:30 बजे और काठमांडू में दोपहर 2:15 बजे शुरू होगी. ये समय भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे के बराबर हैं.

3 नवंबर से शुरू होगा CA परीक्षा रजिस्ट्रेशन

CA जनवरी 2027 परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 3 नवंबर 2026 से शुरू होगी. उम्मीदवार 16 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे. इंटरमीडिएट के लिए एक ग्रुप की परीक्षा फीस 1,500 रुपये और दोनों ग्रुप की फीस 2,700 रुपये निर्धारित है. Foundation परीक्षा के लिए फीस 1,500 रुपये है. फीस का भुगतान Visa, Master या Maestro कार्ड, RuPay कार्ड, नेट बैंकिंग अथवा BHIM UPI के जरिए ऑनलाइन किया जा सकता है.

ICAI CA जनवरी 2027 के लिए ऐसे करें आवेदन

उम्मीदवार आवेदन के लिए ICAI की वेबसाइट पर जाएं और CA जनवरी 2027 परीक्षा के रजिस्ट्रेशन लिंक को खोलें. इसके बाद मांगी गई जानकारी दर्ज कर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें. एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करें और फॉर्म सबमिट कर दें. अंत में आवेदन फॉर्म डाउनलोड करके उसकी हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लें. परीक्षा से जुड़ी किसी भी नई सूचना या बदलाव के लिए उम्मीदवारों को ICAI की आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहना चाहिए.