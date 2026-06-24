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CA Inter Result 2026: इंतजार खत्म! आज जारी होगा CA इंटर का रिजल्ट, caresults.icai.org से ऐसे चेक करें अपना स्कोरकार्ड

ICAI CA Intermediate Result 2026 Today: CA Intermediate मई रिजल्ट जल्ज जारी होने वाला है. छात्र ICAI की आधिकारिक वेबसाइट पर रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर से रिजल्ट चेक कर सकेंगे. पासिंग क्राइटेरिया की जानकारी यहां देखें.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 24, 2026 7:26:09 AM IST

CA Inter Result 2026: इंतजार खत्म! आज जारी होगा CA इंटर का रिजल्ट, caresults.icai.org से ऐसे चेक करें अपना स्कोरकार्ड


ICAI CA Intermediate Result 2026: चार्टर्ड अकाउंटेंसी (CA) Intermediate May 2026 एग्जाम में शामिल हुए छात्रों के लिए बड़ी खबर है. Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) द्वारा CA Intermediate May 2026 का रिजल्ट आज 24 जून 2026 को जारी किया जाएगा. एग्जाम में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवार ऑफिशियल रिजल्ट पोर्टल पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपनी परीक्षा की परफॉर्मेंस, ग्रुप वाइज नंबर और अन्य जरूरी जानकारी ऑनलाइन देख पाएंगे. रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और 6 अंकों का रोल नंबर पहले से तैयार रखना होगा, ताकि वेबसाइट एक्टिव होते ही वे आसानी से रिजल्ट डाउनलोड कर सकें.

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 ICAI CA Inter Result 2026: कहां मिलेगा रिजल्ट?  

CA Intermediate May 2026 का रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाकर अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं:

 caresults.icai.org
 icai.nic.in

इन वेबसाइट्स पर लॉगिन डिटेल दर्ज करने के बाद उम्मीदवार अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे.

 CA Intermediate Result 2026 कैसे चेक करें? (How To Check The ICAI CA Inter Result 2026?)

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं:

1. सबसे पहले ICAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
2. होमपेज पर उपलब्ध ‘CA Intermediate Result 2026’ लिंक पर क्लिक करें.
3. अपना 6 अंकों का रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें.
4. स्क्रीन पर दिखाई देने वाला कैप्चा कोड भरें और सबमिट बटन पर क्लिक करें.
5. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.
6. भविष्य के उपयोग के लिए मार्कशीट डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

 CA Intermediate Passing Criteria: पास होने के लिए कितने अंक जरूरी?

ICAI के नियमों के अनुसार CA Intermediate एग्जाम पास करने के लिए उम्मीदवारों को हर विषय में कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना जरूरी है. इसके अलावा किसी भी ग्रुप में सफल होने के लिए सभी विषयों को मिलाकर कुल 50 प्रतिशत अंक हासिल करना जरूरी होता है. यदि कोई उम्मीदवार दोनों ग्रुप में शामिल होता है, तो उसे प्रत्येक ग्रुप के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक मानदंड पूरा करना होगा.

जो उम्मीदवार CA Intermediate परीक्षा में कुल 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें ICAI की ओर से “Pass with Distinction” की श्रेणी प्रदान की जाती है।

  

Tags: ICAI CA Intermediate Result 2026ICAI CA Result 2026ICAI Result 2026
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