ICAI CA Inter Result 2026: सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट इस दिन हो सकता है जारी, ऐसे करें चेक

ICAI CA Inter Result September 2026: चार्टर्ड अकाउंटेंसी (CA) की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा जारी 14 अक्टूबर की घोषणा के अनुसार, सीए इंटरमीडिएट सितंबर 2026 परीक्षा का परिणाम 22 अक्टूबर 2026 की शाम तक घोषित किए जाने की संभावना है. परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार रिजल्ट जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट caresults.icai.org पर जाकर अपने अंक देख सकेंगे.

रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर पहले से तैयार रखें, ताकि परिणाम घोषित होने के बाद बिना किसी परेशानी के अपना स्कोरकार्ड देख सकें. उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि परिणाम की संभावित तारीख से संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए ICAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचना को ही प्राथमिकता दें.

CA Inter Result September 2026: कब हुई थी परीक्षा?

ICAI ने सीए इंटरमीडिएट सितंबर 2026 परीक्षा का आयोजन 1 सितंबर से 12 सितंबर 2026 के बीच किया था. परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब अपने प्रदर्शन और प्राप्त अंकों का इंतजार कर रहे हैं. सीए इंटरमीडिएट परीक्षा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण है. ऐसे में रिजल्ट जारी होने की खबर विद्यार्थियों के लिए काफी अहम है. परिणाम घोषित होने के बाद उम्मीदवार अपने विषयवार प्रदर्शन की जांच कर सकेंगे और आगे की तैयारी की योजना बना पाएंगे.

ICAI CA Inter Result 2026: इन वेबसाइट पर देख सकेंगे परिणाम

परिणाम जारी होने के बाद उम्मीदवार ICAI की आधिकारिक रिजल्ट वेबसाइट caresults.icai.org पर अपना स्कोर चेक कर सकेंगे. रिजल्ट देखने के लिए अभ्यर्थियों को निर्धारित स्थान पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दर्ज करना होगा. विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट देखने के लिए किसी अनजान वेबसाइट या अपुष्ट लिंक का इस्तेमाल न करें. सही जानकारी और परिणाम से जुड़े अपडेट के लिए ICAI के आधिकारिक पोर्टल पर ही भरोसा करें.

CA Inter Result 2026 कैसे चेक करें? जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

ICAI की आधिकारिक रिजल्ट वेबसाइट caresults.icai.org पर जाएं.

होमपेज पर उपलब्ध CA Intermediate September 2026 Result के लिंक पर क्लिक करें.

अब निर्धारित बॉक्स में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दर्ज करें.

मांगी गई जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें.

आपका परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा.

रिजल्ट में दिए गए अंकों को ध्यान से जांचें.

भविष्य में जरूरत पड़ने के लिए परिणाम डाउनलोड करें और उसकी एक कॉपी सुरक्षित रख लें.

रिजल्ट जारी होने से पहले उम्मीदवार क्या करें?

रिजल्ट देखने में किसी तरह की परेशानी से बचने के लिए उम्मीदवार अपने परीक्षा संबंधी विवरण तैयार रखें. वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक होने के कारण परिणाम खुलने में देरी हो सकती है. ऐसी स्थिति में कुछ समय बाद दोबारा प्रयास करें. ICAI CA Inter Result September 2026 के 22 अक्टूबर की शाम तक घोषित होने की संभावना है. उम्मीदवारों को रिजल्ट से जुड़े ताजा अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखनी चाहिए. परिणाम जारी होने के बाद अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर की मदद से आसानी से स्कोर चेक किया जा सकेगा.