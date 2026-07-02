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ICAI CA Foundation Result May 2026 Tomorrow: सीए फाउंडेशन रिजल्ट icai.org पर कल, आसानी से ऐसे करें चेक

ICAI CA Foundation Result May 2026: सीए फाउंडेशन मई रिजल्ट कल इस समय जारी किया जा सकता है. इस परीक्षा में जो कोई भी शामिल हुए हैं, वे सीधे इस लिंक icai.org के जरिए अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: July 2, 2026 6:31:42 PM IST

ICAI CA Foundation Result May 2026 कल जारी होगा.
ICAI CA Foundation Result May 2026 कल जारी होगा.


ICAI CA Foundation Result May 2026: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) जल्द ही CA Foundation Result May 2026 जारी करने जा रहा है. जिन उम्मीदवारों ने मई 2026 सत्र की परीक्षा दी थी, उनके लिए इंतजार अब खत्म होने वाला है. ICAI ने घोषणा की है कि CA Foundation का रिज़ल्ट 3 जुलाई 2026 की सुबह जारी किया जाएगा. रिज़ल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट icai.org पर जाकर अपने स्कोर और रिज़ल्ट स्टेटस की जांच कर सकेंगे.

रिज़ल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार ICAI की आधिकारिक वेबसाइटों पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं. इसके लिए उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दर्ज करना होगा. लॉगिन करने के बाद स्क्रीन पर मार्कशीट दिखाई देगी, जिसे डाउनलोड करने के साथ भविष्य के लिए सुरक्षित रखना भी जरूरी है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि रिज़ल्ट चेक करते समय अपना CA Foundation एडमिट कार्ड अपने पास रखें, क्योंकि उसी पर लॉगिन से जुड़ी आवश्यक जानकारी उपलब्ध होती है.

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CA Foundation Result May 2026 ऐसे करें चेक

ICAI की आधिकारिक वेबसाइट icai.org पर जाएं.
होमपेज पर “ICAI CA Foundation Result May 2026” लिंक पर क्लिक करें.
अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दर्ज करें.
इसके बाद Submit बटन पर क्लिक करें.
आपका रिज़ल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.
मार्कशीट डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें.

ऑनलाइन मार्कशीट में क्या-क्या जानकारी होगी?

रिज़ल्ट जारी होने के बाद डाउनलोड की गई ऑनलाइन मार्कशीट में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज होंगी. इनमें शामिल हैं.

उम्मीदवार का नाम
रोल नंबर
रजिस्ट्रेशन नंबर
प्रत्येक विषय में प्राप्त अंक
कुल अंक
पास या फेल का स्टेटस
डिस्टिंक्शन (यदि लागू हो)

रिज़ल्ट डाउनलोड करने के बाद सभी विवरणों की अच्छी तरह जांच करना जरूरी है. किसी भी प्रकार की त्रुटि मिलने पर तुरंत ICAI से संपर्क करना चाहिए.

पास होने के लिए कितने अंक जरूरी हैं?

ICAI द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार, CA Foundation परीक्षा में सफल होने के लिए उम्मीदवार को हर विषय में कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है. इसके साथ ही सभी विषयों के कुल अंकों में कम से कम 50 प्रतिशत अंक हासिल करना भी जरूरी है. यदि कोई उम्मीदवार किसी एक विषय में 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करता है या कुल मिलाकर 50 प्रतिशत अंक नहीं ला पाता, तो उसे परीक्षा में सफल नहीं माना जाएगा.

70 प्रतिशत से अधिक अंक पर मिलेगा डिस्टिंक्शन

जो उम्मीदवार CA Foundation परीक्षा में 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे, उन्हें ICAI की ओर से “Qualified with Distinction” का विशेष दर्जा दिया जाएगा. यह उपलब्धि छात्रों की उत्कृष्ट शैक्षणिक क्षमता को दर्शाती है और उनके करियर प्रोफाइल को भी मजबूत बनाती है.

पिछले सेशन का पास प्रतिशत

पिछले CA Foundation परीक्षा सत्र में 1,09,694 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे. इनमें से 21,099 अभ्यर्थी सफल हुए थे. यह आंकड़ा दर्शाता है कि परीक्षा का स्तर प्रतिस्पर्धी है और सफलता के लिए अच्छी तैयारी बेहद जरूरी होती है. जो उम्मीदवार इस बार परीक्षा में शामिल हुए हैं, वे 3 जुलाई को अपना रिज़ल्ट समय रहते चेक करें और भविष्य की तैयारी या अगले चरण की योजना उसी के अनुसार बनाएं.

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Tags: ICAIICAI CAICAI CA Foundation Result
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