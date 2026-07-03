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ICAI CA Foundation Result 2026 Declared: सीए फाउंडेशन रिजल्ट जारी, ऐसे करें स्कोरकार्ड डाउनलोड

ICAI CA Foundation Result 2026 आज जारी कर दिया है. रिजल्ट चेक करने का आसान तरीका, पासिंग मार्क्स, डिस्टिंक्शन नियम, जरूरी दस्तावेज और परीक्षा से जुड़ी पूरी जानकारी यहां देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Last Updated: July 3, 2026 11:23:51 AM IST

ICAI CA Foundation Result 2026 आज जारी होने वाला है.
ICAI CA Foundation Result 2026 आज जारी होने वाला है.


ICAI CA Foundation Result 2026 Today: चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का सपना देख रहे लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म हो गया है. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) आज 3 जुलाई 2026, ICAI CA Foundation Result 2026 घोषित कर दिया है. मई 2026 सत्र की परीक्षा में शामिल उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइटों icai.org और icaiexam.icai.org पर जाकर अपना परिणाम ऑनलाइन देख सकेंगे.

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपने रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. परीक्षा परिणाम में विषयवार अंक, कुल अंक और पास या फेल की स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई जाएगी.

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ICAI CA Foundation Result 2026 कहां देखें?

रिजल्ट जारी हो चुका है. अब उम्मीदवार ICAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं. परिणाम ऑनलाइन मोड में उपलब्ध कराया जाएगा और किसी भी छात्र को अलग से हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाएगी. रिजल्ट चेक करते समय उम्मीदवारों के पास अपना एडमिट कार्ड या हॉल टिकट होना चाहिए, क्योंकि उसी पर रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज होता है.

CA Foundation Result 2026 ऐसे करें चेक

ICAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
होमपेज पर दिखाई देने वाले CA Foundation Result 2026 लिंक पर क्लिक करें.
अब अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें.
जानकारी भरने के बाद Submit बटन पर क्लिक करें.
स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा.
भविष्य के उपयोग के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड करके उसका प्रिंट भी सुरक्षित रख लें.

पास होने के लिए कितने अंक जरूरी हैं?

CA Foundation परीक्षा में सफल होने के लिए उम्मीदवारों को प्रत्येक विषय में कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है. इसके अलावा सभी विषयों को मिलाकर कुल 50 प्रतिशत अंक हासिल करना भी जरूरी है. जो उम्मीदवार 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे, उन्हें “Pass with Distinction” की श्रेणी में रखा जाएगा. यह उल्लेख उनके रिजल्ट में भी किया जाएगा.

मई 2026 में कब हुई थी परीक्षा?

ICAI ने मई 2026 सत्र की CA Foundation परीक्षा 14, 16, 18 और 20 मई 2026 को आयोजित की थी. परीक्षा चार प्रमुख विषयों में आयोजित की गई थी, जिनमें शामिल हैं.

अकाउंटिंग
बिजनेस लॉ
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड
बिजनेस इकोनॉमिक्स

इन सभी विषयों में प्रदर्शन के आधार पर अंतिम परिणाम तैयार किया गया है.

रिजल्ट में कौन-कौन सी जानकारी मिलेगी?

ऑनलाइन उपलब्ध स्कोरकार्ड में उम्मीदवारों को निम्नलिखित विवरण देखने को मिलेगा.

उम्मीदवार का नाम
माता-पिता का नाम
रोल नंबर
रजिस्ट्रेशन नंबर
प्रत्येक विषय में प्राप्त अंक
कुल अंक
पास/फेल का स्टेटस
डिस्टिंक्शन (यदि लागू हो)

जनवरी 2026 सेशन में किसने किया था टॉप?

जनवरी 2026 सेशन में शानदार प्रदर्शन करते हुए मदुरै की लोगप्रिया पीपी ने ऑल इंडिया रैंक (AIR) 1 हासिल की थी. उन्होंने 400 में से 366 अंक प्राप्त किए, जो 91.50 प्रतिशत के बराबर थे. दूसरे स्थान पर मिदनापुर की खुशी सिकारिया रहीं, जिन्होंने 91.25 प्रतिशत अंक हासिल किए. वहीं तीसरे स्थान पर हिबा पी (कन्नूर), सुमन कार्की (काठमांडू) और राघव नरेश गुप्ता (सूरत) संयुक्त रूप से रहे। तीनों ने 90.25 प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे.

CA बनने का पूरा सफर

चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए केवल CA Foundation परीक्षा पास करना पर्याप्त नहीं होता. उम्मीदवारों को इसके बाद CA Intermediate और CA Final परीक्षा भी सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करनी होती है. तीनों चरण पूरे करने के बाद ही अभ्यर्थी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की पात्रता प्राप्त करते हैं.

CA Foundation Result 2026 लाखों छात्रों के करियर का महत्वपूर्ण पड़ाव है. रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने स्कोर की जांच करें और आगे की तैयारी समय रहते शुरू करें. सफल उम्मीदवार अब CA Intermediate की ओर अपना अगला कदम बढ़ा सकेंगे, जबकि अन्य अभ्यर्थी अगले प्रयास के लिए अपनी रणनीति को और बेहतर बना सकते हैं.

Tags: ca foundation resultICAIICAI CA
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