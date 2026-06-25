HTET Exam City Slip 2026 Released: हरियाणा टीईटी सिटी स्लिप bseh.org.in पर जारी, इस Direct Link से करें डाउनलोड

HTET Exam City Slip 2026 Released: बोर्ड ऑफ़ स्कूल एजुकेशन हरियाणा (BSEH) ने HTET 2026 परीक्षा के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है. जिन उम्मीदवारों ने हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) के लिए आवेदन किया है, वे अब अपनी परीक्षा शहर की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in से डाउनलोड कर सकते हैं.

सिटी स्लिप एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, जिसमें उम्मीदवार को यह जानकारी दी जाती है कि उनकी परीक्षा किस शहर में आयोजित होगी. इससे अभ्यर्थियों को पहले से यात्रा की योजना बनाने और समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में मदद मिलती है. यह स्लिप एडमिट कार्ड से पहले जारी की जाती है और केवल परीक्षा शहर की जानकारी प्रदान करती है, न कि पूरा परीक्षा केंद्र का पता.

HTET परीक्षा 2026 कब होगी?

HTET परीक्षा 04 और 05 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा दो दिनों में विभिन्न शिफ्टों में आयोजित होगी.

04 जुलाई 2026: एक शिफ्ट में परीक्षा

05 जुलाई 2026: दो शिफ्टों में परीक्षा

यह परीक्षा लेवल-I, लेवल-II और लेवल-III के लिए होगी, जो क्रमशः PRT, TGT और PGT शिक्षकों के पदों के अनुरूप हैं।

HTET सिटी स्लिप 2026 कैसे डाउनलोड करें?

BSEH की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाएं.

होमपेज पर “HTET City Slip 2026 Download” लिंक पर क्लिक करें.

अपना लेवल (PRT/TGT/PGT), रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें.

लॉगिन करने के बाद सिटी इंटिमेशन स्लिप स्क्रीन पर दिखाई देगी.

इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट आउट ले लें.

किन पदों के लिए होती है परीक्षा?

HTET परीक्षा हरियाणा राज्य में शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य पात्रता परीक्षा है। इसमें तीन लेवल शामिल हैं:

लेवल-I (PRT) – प्राथमिक शिक्षक

लेवल-II (TGT) – प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक

लेवल-III (PGT) – स्नातकोत्तर शिक्षक

परीक्षा के लिए जरूरी निर्देश

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सिटी स्लिप डाउनलोड करने के बाद अपने परीक्षा शहर की जानकारी ध्यान से जांच लें. यह दस्तावेज यात्रा और समय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेज साथ ले जाना अनिवार्य होगा.

HTET सिटी स्लिप 2026 जारी होने के साथ ही उम्मीदवार अब अपनी परीक्षा यात्रा की तैयारी शुरू कर सकते हैं. समय पर सिटी स्लिप डाउनलोड करना और परीक्षा केंद्र की योजना बनाना सफलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

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