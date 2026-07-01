HTET Admit Card 2026 Release Date: हरियाणा टीईटी एडमिट कार्ड htet.eapplynow.com आज, ऐसे करें डाउनलोड

HTET Admit Card 2026 Released Date: हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) 2026 में शामिल होने जा रहे उम्मीदवारों का इंतजार अब खत्म होने वाला है. हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (HBSE) आज यानी 1 जुलाई 2026, HTET Admit Card 2026 जारी करेगा. परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अपने रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लिकेशन आईडी और जन्म तिथि की मदद से आधिकारिक वेबसाइट htet.eapplynow.com से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे.

इस बार HTET परीक्षा 4 और 5 जुलाई 2026 को राज्यभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. बोर्ड ने सभी उम्मीदवारों को समय रहते एडमिट कार्ड डाउनलोड करने और उस पर दिए गए दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी है.

ऐसे डाउनलोड करें HTET Admit Card 2026

HBSE की आधिकारिक वेबसाइट htet.eapplynow.com पर जाएं.

होमपेज पर उपलब्ध HTET Admit Card 2026 लिंक पर क्लिक करें.

अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लिकेशन आईडी और जन्म तिथि दर्ज करें.

लॉगिन करते ही एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.

इसे डाउनलोड करें और रंगीन प्रिंटआउट निकाल लें.

रंगीन प्रिंटआउट ले जाना होगा अनिवार्य

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड का रंगीन प्रिंट ही स्वीकार किया जाएगा. उम्मीदवारों को एक पेज वाले एडमिट कार्ड की ‘सेंटर कॉपी’ और ‘कैंडिडेट कॉपी’ दोनों का अलग-अलग रंगीन प्रिंट साथ ले जाना होगा. इसके अलावा, आवेदन के समय उपयोग किए गए मूल फोटो पहचान पत्र को भी परीक्षा केंद्र पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.

परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचना जरूरी

HBSE ने सभी उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम 2 घंटे 10 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने के निर्देश दिए हैं. इस दौरान बायोमेट्रिक सत्यापन, अंगूठे के निशान की जांच और मेटल डिटेक्टर से सुरक्षा जांच जैसी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी. बोर्ड ने यह भी साफ किया है कि किसी भी स्थिति में परीक्षा केंद्र या विषय बदलने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा.

परीक्षा केंद्र में क्या ले जा सकते हैं और क्या नहीं?

महिला उम्मीदवारों को मंगलसूत्र, बिंदी और सिंदूर पहनने की अनुमति होगी, जबकि सिख अभ्यर्थी अपने धार्मिक प्रतीक साथ रख सकते हैं. हालांकि, परीक्षा केंद्र में अंगूठी, चेन, झुमके, पेंडेंट, ब्रोच, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, हेल्थ बैंड, कैमरा, वॉलेट, नोट्स, लॉग टेबल और किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.

गुरुग्राम में लागू रहेंगे विशेष सुरक्षा प्रतिबंध

HTET परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए गुरुग्राम जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत विशेष प्रतिबंध लागू किए हैं. परीक्षा केंद्रों और स्ट्रांग रूम के 500 मीटर के दायरे में चार या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी. वहीं, परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के भीतर स्थित फोटोकॉपी की दुकानें, कोचिंग सेंटर और अन्य संबंधित संस्थान निर्धारित समय तक बंद रहेंगे. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

तकनीकी समस्या होने पर क्या करें?

यदि उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में किसी प्रकार की तकनीकी परेशानी आती है, तो वे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर 01664-254305 पर संपर्क कर सकते हैं. स्क्राइब (लेखक) सुविधा से संबंधित सहायता के लिए भी अभ्यर्थी निर्धारित समय के भीतर बोर्ड कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं.

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