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HTET Admit Card 2026 Release Date: एडमिट कार्ड htet.eapplynow.com पर जल्द होगा जारी, ऐसे करें डाउनलोड

HTET Admit Card 2026 जल्द आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होगा. हॉल टिकट डाउनलोड करने का तरीका, परीक्षा तिथि, शिफ्ट टाइमिंग और परीक्षा केंद्र पर ले जाने वाले जरूरी दस्तावेज के बारे में नीचे विस्तार से देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: June 29, 2026 12:40:30 PM IST

HTET Admit Card 2026 Release Date: हरियाणा टीईटी हॉल टिकट जल्द जारी हो सकता है.
HTET Admit Card 2026 Release Date: हरियाणा टीईटी हॉल टिकट जल्द जारी हो सकता है.


HTET Admit Card 2026 Release Date: हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (HTET) 2026 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है. बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, हरियाणा (BSEH) जल्द ही HTET Admit Card 2026 आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करने वाला है. जिन अभ्यर्थियों ने लेवल-1 (PRT), लेवल-2 (TGT) और लेवल-3 (PGT) परीक्षा के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया है, वे अपने लॉगिन क्रेडेंशियल की मदद से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे.

एडमिट कार्ड परीक्षा में प्रवेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि हॉल टिकट जारी होते ही उसे डाउनलोड कर लें और उसमें दर्ज सभी जानकारियों की जांच अवश्य करें. उम्मीदवार जो कोई भी इसके लिए आवेदन किए थे, वे एचटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट htet.eapplynow.com पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

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HTET 2026 परीक्षा कब होगी?

हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 4 और 5 जुलाई 2026 को राज्यभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. परीक्षा दो शिफ्टों में होगी.

परीक्षा कार्यक्रम इस प्रकार है:

4 जुलाई 2026 (शनिवार): लेवल-III (PGT) – दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक
5 जुलाई 2026 (रविवार): लेवल-II (TGT) – सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक
5 जुलाई 2026 (रविवार): लेवल-I (PRT) – दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक

उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से काफी पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी जाती है.

HTET Admit Card 2026 ऐसे करें डाउनलोड

सबसे पहले बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. होमपेज पर उपलब्ध HTET Admit Card 2026 लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि या अन्य आवश्यक लॉगिन विवरण दर्ज करें. जानकारी सबमिट करने के बाद आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा. सभी विवरण जांचने के बाद इसे डाउनलोड करें और परीक्षा के दिन प्रिंटेड कॉपी साथ लेकर जाएं.

परीक्षा केंद्र पर कौन-कौन से दस्तावेज साथ ले जाएं?

HTET परीक्षा में प्रवेश के लिए केवल एडमिट कार्ड पर्याप्त नहीं होगा. उम्मीदवारों को एक वैध फोटो पहचान पत्र भी साथ रखना अनिवार्य है.

परीक्षा केंद्र पर निम्न दस्तावेज लेकर जाएं:

HTET Admit Card 2026 की प्रिंटेड कॉपी
आधार कार्ड
पैन कार्ड
वोटर आईडी
पासपोर्ट
ड्राइविंग लाइसेंस
हाल ही की पासपोर्ट साइज फोटो
पारदर्शी नीला या काला बॉल पेन

इनमें से किसी भी आवश्यक दस्तावेज के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जा सकता.

परीक्षा से पहले इन बातों का रखें विशेष ध्यान

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार अपना नाम, फोटो, परीक्षा केंद्र, परीक्षा तिथि और समय जैसी सभी जानकारियां ध्यानपूर्वक जांच लें. यदि किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई दे, तो तुरंत बोर्ड से संपर्क करें. साथ ही परीक्षा के दिन समय से पहले केंद्र पर पहुंचें और परीक्षा से जुड़ी सभी आधिकारिक गाइडलाइन का पालन करें. इससे आपको बिना किसी परेशानी के परीक्षा में शामिल होने में आसानी होगी.

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Tags: admit cardHTETHTET Admit Card
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