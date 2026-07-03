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HTET 2026 Exam Begins July 4: हरियाणा टीईटी परीक्षा शनिवार से शुरू, एग्जाम सेंटर जानें से पहले पढ़ें ये बातें

HTET 2026 परीक्षा 4 जुलाई से शुरू हो रही है. रिपोर्टिंग टाइम, जरूरी दस्तावेज, ड्रेस कोड, परीक्षा केंद्र के नियम और BSEH द्वारा जारी सभी महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश के लिए इन बातों को जरूर पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: July 3, 2026 5:11:27 PM IST

HTET 2026 एग्जाम कल से शुरू हो रहा है.
HTET 2026 एग्जाम कल से शुरू हो रहा है.


HTET 2026 Exam Begins July 4: हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) 2026 का आयोजन 4 और 5 जुलाई को किया जाएगा. बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा (BSEH) द्वारा आयोजित इस राज्य स्तरीय परीक्षा में इस वर्ष 2.33 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे. परीक्षा तीन स्तरों—PRT (लेवल-1), TGT (लेवल-2) और PGT (लेवल-3) के लिए अलग-अलग शिफ्ट में आयोजित होगी.

उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा केंद्र पर तय समय से पहले पहुंचें, क्योंकि परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पहले प्रवेश पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा.

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HTET 2026 परीक्षा का पूरा शेड्यूल

HTET परीक्षा का पहला चरण 4 जुलाई को आयोजित होगा, जिसमें लेवल-3 (PGT) की परीक्षा दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी. 5 जुलाई को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक लेवल-2 (TGT) की परीक्षा होगी. इसके बाद उसी दिन दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक लेवल-1 (PRT) परीक्षा आयोजित की जाएगी.

इस साल कितने अभ्यर्थी देंगे परीक्षा?

इस वर्ष HTET 2026 के लिए कुल 2,33,294 उम्मीदवार पंजीकृत हैं. इनमें 1,66,137 महिला और 67,157 पुरुष अभ्यर्थी शामिल हैं.

PGT: 73,091 उम्मीदवार, 238 परीक्षा केंद्र
TGT: 1,19,141 उम्मीदवार, 383 परीक्षा केंद्र
PRT: 41,062 उम्मीदवार, 139 परीक्षा केंद्र

परीक्षा केंद्र पर कौन-कौन से दस्तावेज साथ रखें?

उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से साथ ले जाने होंगे.

HTET एडमिट कार्ड का रंगीन प्रिंट
एडमिट कार्ड की Candidate Copy और Centre Copy
आवेदन के दौरान इस्तेमाल किया गया मूल फोटो पहचान पत्र
एडमिट कार्ड पर दिए गए सभी निर्देशों का पालन

यदि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में तकनीकी समस्या आती है, तो अभ्यर्थी BSEH हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं.

रिपोर्टिंग टाइम और एंट्री नियम

उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे 10 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा. इस दौरान सुरक्षा जांच, बायोमेट्रिक सत्यापन, अंगूठे का निशान और पहचान सत्यापन जैसी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पहले प्रवेश पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा. साथ ही, परीक्षा केंद्र या विषय बदलने का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा.

ड्रेस कोड और प्रतिबंधित वस्तुएं

BSEH ने अभ्यर्थियों को साधारण और आरामदायक कपड़े पहनने की सलाह दी है. महिला उम्मीदवारों को मंगलसूत्र, बिंदी और सिंदूर पहनने की अनुमति होगी, जबकि धार्मिक प्रतीकों के लिए भी निर्धारित नियम लागू रहेंगे. वहीं मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, नोट्स, वॉलेट, धातु के आभूषण और अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी.

निष्पक्ष परीक्षा के लिए विशेष इंतजाम

HTET 2026 को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है. सभी परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरों से निगरानी होगी, जबकि फ्लाइंग स्क्वॉड लगातार निरीक्षण करेंगे. मेडिकल सहायता के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध रहेंगी और जरूरत पड़ने पर अभ्यर्थी 112 हेल्पलाइन के जरिए पुलिस सहायता भी प्राप्त कर सकेंगे. साथ ही, परिवहन विभाग ने कई मार्गों पर अतिरिक्त बसों की व्यवस्था भी की है, ताकि परीक्षार्थियों को केंद्र तक पहुंचने में किसी तरह की परेशानी न हो.

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Tags: HTET 2026HTET Exam
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