HTET 2025 Exam Postponed: हरियाणा टीईटी की परीक्षा स्थगित, अब इस दिन होगा एग्जाम, जानें क्या है मामला

HTET 2025 Exam Postponed: हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड (HBSE), भिवानी ने हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (HTET) 2025 को स्थगित करने की घोषणा की है. यह परीक्षा पहले 13 और 14 जून 2026 को आयोजित होने वाली थी, लेकिन अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है. बोर्ड की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार परीक्षा को प्रशासनिक कारणों के चलते स्थगित किया गया है.

इस फैसले के बाद लाखों उम्मीदवारों को थोड़ी राहत मिली है, जो परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए थे. बोर्ड ने साथ ही नई परीक्षा तिथियों की भी घोषणा कर दी है.

अब इन तारीखों पर होगी HTET परीक्षा

HBSE द्वारा जारी नए शेड्यूल के अनुसार, HTET 2025 परीक्षा अब 4 जुलाई और 5 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएगी. जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है, उन्हें सलाह दी गई है कि वे नई तारीखों के अनुसार अपनी तैयारी जारी रखें. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा से संबंधित अन्य जरूरी अपडेट, जैसे एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख और परीक्षा निर्देश, जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे.

बोर्ड चेयरमैन ने क्या कहा?

हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन शंकर लाल धूपड़ ने प्रेस बयान में कहा कि प्रशासनिक कारणों के चलते परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने उम्मीदवारों से अपील की कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचनाओं पर भरोसा करें. उन्होंने यह भी कहा कि उम्मीदवार समय-समय पर बोर्ड की वेबसाइट विजिट करते रहें ताकि उन्हें परीक्षा से जुड़ी हर नई जानकारी समय पर मिल सके.

महत्वपूर्ण सलाह

HTET परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह अतिरिक्त समय तैयारी को और बेहतर बनाने का अच्छा अवसर हो सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि उम्मीदवारों को अब अपने कमजोर विषयों पर अधिक ध्यान देना चाहिए और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का अभ्यास करना चाहिए. साथ ही, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और आवेदन संबंधी दस्तावेज सुरक्षित रखें ताकि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में किसी तरह की परेशानी न हो.

HTET परीक्षा क्यों है महत्वपूर्ण?

हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट राज्य में शिक्षक बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए बेहद अहम परीक्षा मानी जाती है. HTET पास करने वाले उम्मीदवार सरकारी और निजी स्कूलों में शिक्षक पदों के लिए आवेदन करने के पात्र होते हैं. हर साल बड़ी संख्या में उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होते हैं, इसलिए परीक्षा तिथियों में बदलाव की खबर छात्रों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

आधिकारिक वेबसाइट पर रखें नजर

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे HTET 2025 से जुड़ी सभी आधिकारिक जानकारी के लिए नियमित रूप से HBSE की वेबसाइट चेक करते रहें. एडमिट कार्ड, परीक्षा केंद्र और अन्य जरूरी निर्देश जल्द ही ऑनलाइन जारी किए जाएंगे.