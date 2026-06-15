Kerala Plus One First Allotment Result 2026: आज से एडमिशन शुरू, स्कूल जाने से पहले नोट कर लें ये जरूरी नियम और डॉक्यूमेंट्स

Kerala Plus One Admission 2026: केरला में 11वीं कक्षा में एडमिशन का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है. डायरेक्टरेट ऑफ जनरल एजुकेशन, केरला ने आधिकारिक तौर पर Kerala HSCAP Plus One First Allotment Result 2026 जारी कर दिया है. जिन छात्रों ने सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए हायर सेकेंडरी सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस के लिए अप्लाई किया था, वे अब HSCAP के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं.

आपको बता दें कि यह पहली अलॉटमेंट लिस्ट 11 जून को परीक्षा भवन से मिले एसएसएलसी (SSLC) री-इवैल्यूएशन (पुनर्मूल्यांकन) के अपडेटेड नतीजों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है. इसलिए छात्र अपने अलॉटमेंट की डिटेल्स को अच्छी तरह से जांच लें.

Kerala HSCAP Plus One First Allotment Result 2026: ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट

छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना अलॉटमेंट स्टेटस देख सकते हैं:

सबसे पहले HSCAP की आधिकारिक वेबसाइट hscap.kerala.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर दिए गए “Candidate Login – SWS” के लिंक पर क्लिक करें.

अब अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज (Enter) करें.

इसके बाद आपका अलॉटमेंट स्टेटस स्क्रीन पर दिखने लगेगा.

आगे की एडमिशन प्रक्रिया के लिए अपने अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करें और उसका एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें.

नोट: स्कूल में रिपोर्टिंग के समय अलॉटमेंट लेटर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसकी एक कॉपी अपने पास संभालकर रखें.

एडमिशन का शेड्यूल और जरूरी प्रक्रिया

आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक, पहली अलॉटमेंट लिस्ट के आधार पर एडमिशन की प्रक्रिया 15 जून 2026 को सुबह 10:00 बजे से शुरू हो जाएगी और 17 जून 2026 को शाम 5 बजे तक चलेगी.

जिन छात्रों को उनकी पहली पसंद का स्कूल और कोर्स मिल गया है, उन्हें तय समय के भीतर परमानेंट एडमिशन लेना होगा. जिन छात्रों को निचली प्राथमिकता का विकल्प मिला है, उनके पास दो रास्ते हैं. वे चाहें तो परमानेंट एडमिशन ले सकते हैं, या फिर अगली अलॉटमेंट लिस्ट में बेहतर विकल्प पाने के लिए टेम्परेरी एडमिशन का विकल्प चुन सकते हैं.

ध्यान रखें: जो छात्र दी गई समय सीमा के भीतर अलॉटेड स्कूल में रिपोर्ट नहीं करेंगे और एडमिशन प्रोसेस पूरा नहीं करेंगे, उन्हें आगे के किसी भी अलॉटमेंट राउंड में शामिल होने का मौका नहीं दिया जाएगा.

एडमिशन के लिए कौन-से डॉक्यूमेंट्स हैं जरूरी?

अलॉटमेंट पाने वाले सभी छात्रों को अपने माता-पिता या अभिभावक (Parent/Guardian) के साथ अलॉटेड स्कूल में रिपोर्ट करना होगा. एडमिशन के वक्त अलॉटमेंट लेटर के पहले पेज पर छात्र और माता-पिता दोनों के साइन होने जरूरी हैं.

इसके अलावा, अगर आपने किसी विशेष कैटेगरी के तहत दावा किया है, तो वेरिफिकेशन के लिए नीचे दिए गए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर जाएं:

एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट (Eligibility Certificate)

ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC) और कैरेक्टर सर्टिफिकेट (Character Certificate)

बोनस पॉइंट्स, टाई-ब्रेक प्रोविजन्स या अन्य आरक्षण (Reservation) से जुड़े ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स

डीजीई (DGE) ने यह भी साफ कर दिया है कि जिन छात्रों ने केरला बोर्ड से एसएसएलसी (SSLC) परीक्षा पास की है, उनके लिए एडमिशन के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा (Minimum Age Criteria) तय नहीं की गई है.