HPCET Result 2026 Today: HPTU एचपीसीईटी रिजल्ट himtu.ac.in पर आज, ऐसे कर पाएंगे चेक

HPCET Result 2026 OUT Today: हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी (HPTU) आज यानी 21 मई 2026 को HPCET 2026 का रिज़ल्ट जारी करने जा रही है. जिन उम्मीदवारों ने हिमाचल प्रदेश कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (HPCET) में हिस्सा लिया था, वे जल्द ही अपना स्कोरकार्ड और रैंक लिस्ट यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट himtu.ac.in पर चेक कर सकेंगे. रिज़ल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स की मदद से स्कोर डाउनलोड कर पाएंगे.

HPCET परीक्षा हर साल इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट और अन्य प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन के लिए आयोजित की जाती है. इस बार भी हजारों छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया था और अब सभी को रिज़ल्ट का बेसब्री से इंतजार है.

प्रोविज़नल आंसर-की के बाद जारी होगा रिज़ल्ट

रिज़ल्ट घोषित करने से पहले HPTU ने HPCET 2026 की प्रोविज़नल आंसर-की जारी की थी. इसका उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना था ताकि छात्र अपने संभावित अंकों का अनुमान लगा सकें. विश्वविद्यालय ने उम्मीदवारों को आंसर-की में किसी भी प्रकार की गलती या आपत्ति दर्ज कराने के लिए 20 मई 2026 तक का समय दिया था. छात्र अपनी आपत्तियां जरूरी दस्तावेज़ों के साथ ईमेल या व्यक्तिगत रूप से जमा कर सकते थे. अब सभी आपत्तियों की समीक्षा के बाद अंतिम रिज़ल्ट जारी किया जाएगा.

कैसे चेक करें HPCET 2026 Result

HPTU की आधिकारिक वेबसाइट himtu.ac.in पर विजिट करें.

होमपेज पर दिखाई देने वाले “HPCET Result 2026” लिंक को ओपन करें.

अब स्क्रीन पर लॉगिन पेज खुलेगा, जहां आपको अपना यूज़र ID और पासवर्ड दर्ज करना होगा.

सभी जानकारी भरने के बाद “Submit” बटन पर क्लिक करें.

आपका HPCET 2026 स्कोरकार्ड और रैंक स्क्रीन पर दिखाई देगा.

भविष्य की काउंसलिंग और एडमिशन प्रक्रिया के लिए रिज़ल्ट डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट जरूर निकाल लें.

काउंसलिंग प्रक्रिया में होगा स्कोर का उपयोग

HPCET 2026 का रिज़ल्ट जारी होने के बाद विश्वविद्यालय जल्द ही काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करेगा. उम्मीदवारों को उनकी रैंक और स्कोर के आधार पर विभिन्न कोर्स और कॉलेजों में सीट आवंटित की जाएगी. ऐसे में छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे सभी जरूरी दस्तावेज़ पहले से तैयार रखें.

रिज़ल्ट देखने के दौरान वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक के कारण तकनीकी समस्या आ सकती है. ऐसे में उम्मीदवार घबराएँ नहीं और कुछ समय बाद दोबारा प्रयास करें. साथ ही, लॉगिन डिटेल पहले से तैयार रखें ताकि रिज़ल्ट आसानी से एक्सेस किया जा सके.