HPBOSE SOS Result 2026 Declared: हिमाचल प्रदेश बोर्ड 10वीं, 12वीं के पुनर्मूल्यांकन, पुनर्निरीक्षण के नतीजे घोषित, ऐसे करें चेक

HPBOSE SOS Result 2026 Declared: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) ने राज्य मुक्त विद्यालय (SOS) के मार्च 2026 सेशन की कक्षा 10वीं और 12वीं के पुनर्मूल्यांकन (Revaluation) और पुनर्निरीक्षण (Rechecking) के संशोधित परिणाम घोषित कर दिए हैं. जिन विद्यार्थियों ने अपने परीक्षा परिणाम की दोबारा जांच या पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया था, वे अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org के स्टूडेंट कॉर्नर में जाकर अपना संशोधित रिजल्ट देख सकते हैं.

बोर्ड ने विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन उपलब्ध कराया है, ताकि अभ्यर्थियों को परिणाम प्राप्त करने के लिए किसी कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें.

ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया संशोधित परिणाम

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने जानकारी दी कि छात्रों की सुविधा के लिए संशोधित परिणाम पूरी तरह ऑनलाइन जारी किया गया है. इससे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थी अपने घर से ही आसानी से परिणाम देख और डाउनलोड कर सकते हैं. बोर्ड का कहना है कि डिजिटल व्यवस्था से समय की बचत होगी और विद्यार्थियों को परिणाम प्राप्त करने में किसी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा.

ऐसे देखें HPBOSE SOS Result 2026

जिन छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन या पुनर्निरीक्षण के लिए आवेदन किया था, वे नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके अपना परिणाम देख सकते हैं.

HPBOSE की आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाएं.

Student Corner सेक्शन खोलें.

SOS Revised Result 2026 लिंक पर क्लिक करें.

आवश्यक विवरण दर्ज करें.

स्क्रीन पर संशोधित परिणाम दिखाई देगा.

भविष्य के लिए रिजल्ट डाउनलोड करें और प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

किसी भी समस्या पर हेल्पलाइन से लें सहायता

यदि किसी छात्र को परिणाम देखने, डाउनलोड करने या समझने में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आती है, तो बोर्ड द्वारा जारी आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों की हर संभव सहायता के लिए सहायता केंद्र उपलब्ध रहेगा.

अफवाहों से रहें सावधान

बोर्ड ने विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी पर ही भरोसा करें. सोशल मीडिया या अन्य अनौपचारिक माध्यमों पर प्रसारित किसी भी भ्रामक सूचना से बचें. यदि परीक्षा परिणाम, अंकों में बदलाव या अन्य किसी विषय में स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, तो केवल बोर्ड द्वारा जारी अधिकृत हेल्पलाइन का ही उपयोग करें.

विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सलाह

संशोधित परिणाम जारी होने के बाद सभी विद्यार्थी अपने स्कोरकार्ड में दर्ज विवरण, विषयवार अंक और अन्य जानकारियों की सावधानीपूर्वक जांच करें. यदि भविष्य में प्रवेश, छात्रवृत्ति या किसी अन्य शैक्षणिक प्रक्रिया में परिणाम की आवश्यकता पड़े, तो उसकी प्रिंट कॉपी सुरक्षित रखना उपयोगी रहेगा.

HPBOSE की यह ऑनलाइन सुविधा छात्रों के लिए प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सरल बनाती है. जिन अभ्यर्थियों ने अपने परिणाम के पुनर्मूल्यांकन या पुनर्निरीक्षण का इंतजार किया था, वे अब बिना किसी परेशानी के अपना संशोधित परिणाम ऑनलाइन देख सकते हैं.

ये भी पढ़ें…

NEET Success Story: घर में नहीं थी बिजली, फिर भी नहीं टूटा हौसला, NEET में 610 अंक लाकर जीता दिल