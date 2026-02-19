HPBOSE LDR exam 2026: एलडीआर परीक्षा से पहले बड़ा झटका, 97 आवेदन हुए रद्द; जानें कब है परीक्षा?

HPBOSE LDR exam 2026: हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (HPBOSE) ने लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट (LDR) एग्जामिनेशन 2026 के बारे में एक जरूरी नोटिस जारी किया है. बोर्ड ने अलग-अलग टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों से 97 एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए है. इन कैंडिडेट्स की लिस्ट अब बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट hpbose.org पर उपलब्ध है. यह रिक्रूटमेंट प्रोसेस हिमाचल प्रदेश एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत काम करने वाले स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (SMC) टीचर्स के लिए किया जा रहा है.

एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का मुख्य कारण

बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार ज़्यादातर एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का मुख्य कारण तय एग्जामिनेशन फीस का पेमेंट न करना है. एप्लीकेंट्स को इस एग्जामिनेशन के लिए ₹3,000 की फीस जमा करनी थी. जिन कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन अधूरे पाए गए या जिन्होंने फीस प्रोसेस पूरा नहीं किया है. उन्हें रिजेक्शन लिस्ट में शामिल किया गया है.

रिक्रूटमेंट और एग्जामिनेशन की पूरी डिटेल्स

टोटल पोस्ट: 1427 (अलग-अलग पोस्ट, जिसमें TGT और JBT शामिल हैं)

टोटल एप्लीकेंट्स: इस रिक्रूटमेंट के लिए 1534 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था.

वैलिड एप्लीकेशन: स्क्रूटनी के बाद 1,437 एप्लीकेशन वैलिड पाए गए है.

एग्जाम की तारीख: यह रिटन एग्जाम 22 फरवरी 2026 को होगा.

कौन एलिजिबल है?

यह स्पेशल रिक्रूटमेंट सिर्फ उन SMC टीचर्स के लिए है जो 17 जुलाई 2012 की SMC पॉलिसी के तहत अपॉइंट हुए थे.

जिन्होंने डिपार्टमेंट में कम से कम 5 साल की लगातार सर्विस पूरी कर ली है.

जिनके पास संबंधित पोस्ट के लिए जरूरी एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन (जैसे B.Ed./TET, वगैरह) है.

एग्जाम सेंटर के लिए एडमिट कार्ड और इंस्ट्रक्शन्स

जिन कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गए हैं, वे बोर्ड की वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते है. रिजेक्ट हुए 97 कैंडिडेट्स को एग्जाम में बैठने की परमिशन नहीं दी जाएगी. बोर्ड ने साफ किया है कि जिन कैंडिडेट्स ने एप्लीकेशन फीस जमा नहीं की है, उन्हें आगे कोई मौका नहीं दिया जाएगा क्योंकि एग्जाम की तारीख बहुत पास है.

रिजेक्शन लिस्ट कैसे चेक करें?

1. बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट hpbose.org पर जाएं.

2. ‘नोटिफिकेशन ‘ या ‘एलडीआर परीक्षा 2026’ लिंक पर क्लिक करें.

3. ‘List of Rejected Students’ की PDF फाइल डाउनलोड करें.

4. लिस्ट में अपना नाम या एप्लीकेशन नंबर चेक करें.

इस भर्ती में 1,400 से ज़्यादा पोस्ट भरी जाएंगी जो पिछले कई सालों से काम कर रहे SMC टीचरों के लिए रेगुलराइज़ेशन या प्रमोशन का एक शानदार मौका है.