HPBOSE 10th Result 2026 Today: हिमाचल प्रदेश बोर्ड 10वीं रिजल्ट hpbose.org पर आज, ऐसे चेक करें मार्कशीट

HPBOSE 10th Result 2026 Today: हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (HPBOSE) आज यानी 10 मई 2026 को सुबह 11 बजे कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित करने जा रहा है. लाखों छात्रों और अभिभावकों का इंतजार अब खत्म होने वाला है. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपना स्कोर बोर्ड की HPBOSE की आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाकर देख सकेंगे.

HPBOSE द्वारा कक्षा 10वीं के परिणाम ऑनलाइन मोड में जारी किए जाएंगे। छात्र अपने रोल नंबर की मदद से रिजल्ट डाउनलोड कर सकेंगे. बोर्ड की ओर से छात्रों को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक और विश्वसनीय वेबसाइटों से ही परिणाम संबंधित जानकारी प्राप्त करें ताकि किसी प्रकार की गलत सूचना से बचा जा सके.

इस वर्ष हिमाचल प्रदेश बोर्ड की 10वीं परीक्षाएं 3 मार्च से 28 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थीं. सभी परीक्षाएं एक ही पाली में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक संपन्न हुईं. छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने और जरूरी निर्देश समझने के लिए परीक्षा शुरू होने से पहले अतिरिक्त 15 मिनट का समय भी दिया गया था.

ऐसे चेक कर सकेंगे HPBOSE 10वीं रिजल्ट 2026

HPBOSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

होमपेज पर “HPBOSE 10th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें.

अपना रोल नंबर दर्ज करें.

“Submit” बटन पर क्लिक करें.

स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा.

भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड या प्रिंट कर लें.

पिछले वर्षों में कैसा रहा HPBOSE 10वीं का रिजल्ट

HPBOSE के पिछले वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो बोर्ड का रिजल्ट लगातार बेहतर होता दिखाई दे रहा है. वर्ष 2025 में कुल पास प्रतिशत 79.8 फीसदी दर्ज किया गया था. उस वर्ष 95,495 छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 75,862 छात्र सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुए थे. वहीं, 2024 में बोर्ड का कुल पास प्रतिशत 74.61 फीसदी रहा था. उस साल 91,622 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे और 67,988 छात्रों ने सफलता हासिल की थी. इसके अलावा, 2023 में 10वीं के नतीजे 25 मई को घोषित किए गए थे, जबकि 2022 में परिणाम 29 जून को जारी हुए थे.

HPBOSE 12वीं रिजल्ट 2026 भी घोषित

इसी बीच हिमाचल प्रदेश बोर्ड ने कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम भी जारी कर दिए हैं. इस साल 12वीं का कुल पास प्रतिशत 92.02 फीसदी रहा. परीक्षा में शामिल हुए 81,417 छात्रों में से 74,637 छात्रों ने सफलता प्राप्त की. HPBOSE 12वीं परीक्षा 2026 में अंशित कुमार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 500 में से 496 अंक हासिल किए. उन्होंने 99.2 प्रतिशत अंक प्राप्त कर पूरे राज्य में टॉप किया. अंशित कुमार PM SHRI गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र हैं.