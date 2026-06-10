HP TET Admit Card 2026 Released: एचपी टीईटी एडमिट कार्ड hpbose.org पर जारी, 24 हजार से अधिक अभ्यर्थी देंगे परीक्षा

HP TET Admit Card 2026 Released: हिमाचल प्रदेश में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हजारों युवाओं के लिए बड़ी खबर है. हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (HP TET) जून 2026 सत्र के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. राज्यभर से 24,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे, जो 13 और 14 जून को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी.

बोर्ड ने परीक्षा के सफल संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं. उम्मीदवार अब अपने आवेदन संख्या और जन्म तिथि की सहायता से आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

चार श्रेणियों में आयोजित होगी परीक्षा

HPBOSE के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा के अनुसार, इस बार TGT (आर्ट्स), TGT (मेडिकल), JBT और TGT (संस्कृत) श्रेणियों के लिए परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी. 13 जून को सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक TGT (आर्ट्स) परीक्षा आयोजित होगी. इस परीक्षा में 68 केंद्रों पर कुल 10,515 अभ्यर्थी शामिल होंगे. वहीं, दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक TGT (मेडिकल) परीक्षा होगी, जिसमें 51 परीक्षा केंद्रों पर 3,318 उम्मीदवार भाग लेंगे.

JBT TET में सबसे अधिक अभ्यर्थी

14 जून को JBT TET परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित की जाएगी. इस श्रेणी में सबसे अधिक 8,925 उम्मीदवार शामिल होने जा रहे हैं। इनके लिए राज्यभर में 64 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. उसी दिन दोपहर के सत्र में TGT (संस्कृत) परीक्षा आयोजित होगी. दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक होने वाली इस परीक्षा में 39 केंद्रों पर 1,394 उम्मीदवार भाग लेंगे. बोर्ड के अनुसार सभी परीक्षाओं की अवधि ढाई घंटे निर्धारित की गई है.

परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले रखें इन बातों का ध्यान

बोर्ड ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से काफी पहले पहुंचें ताकि अंतिम समय की किसी भी परेशानी से बचा जा सके. उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी के साथ आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे वैध फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा.

डॉ. राजेश शर्मा ने सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए शुभकामनाएं देते हुए भरोसा जताया कि HP TET जून 2026 का आयोजन शांतिपूर्ण और सफल तरीके से संपन्न होगा. यह परीक्षा प्रदेश के हजारों युवाओं के लिए शिक्षक बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी.