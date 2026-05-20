HP SET Admit Card 2026 Released: एचपी सेट एडमिट कार्ड hppsc.hp.gov.in पर जारी, ऐसे करें डाउनलोड

HP SET Admit Card 2026 Released: हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) ने HP SET 2026 का एडमिट कार्ड आज यानी 20 मई को जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने हिमाचल प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट (HP SET) के लिए आवेदन किया था, वे अब अपना हॉल टिकट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड केवल आधिकारिक पोर्टल hppsc.hp.gov.in से उपलब्ध है और इसे परीक्षा केंद्र पर ले जाना अनिवार्य किया गया है.

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, HP SET 2026 की परीक्षा 7 जून 2026 को आयोजित की जाएगी. आयोग ने स्पष्ट किया है कि बिना एडमिट कार्ड के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

HP SET Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?

HPPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

HP SET Admit Card 2026 लिंक पर क्लिक करें.

अपना आवेदन नंबर और पासवर्ड या जन्म तिथि दर्ज करें.

सबमिट बटन पर क्लिक करें.

एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा, इसे डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड की एक से अधिक प्रिंट कॉपी अपने पास रखें ताकि परीक्षा के दिन किसी प्रकार की परेशानी न हो.

HP SET 2026 परीक्षा शेड्यूल

HPPSC द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार परीक्षा दो चरणों में आयोजित होगी:

पेपर I: सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक

रिपोर्टिंग समय: सुबह 9:30 बजे

गेट बंद: 10:30 बजे

पेपर II: दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक

रिपोर्टिंग समय: दोपहर 1:00 बजे

गेट बंद: 2:00 बजे

आयोग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्धारित समय के बाद किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा.

उम्मीदवारों के लिए जरूरी निर्देश

HPPSC ने सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे परीक्षा केंद्र पर समय से कम से कम दो घंटे पहले पहुंचें. अंतिम समय की समस्याओं जैसे ट्रैफिक, दस्तावेज़ सत्यापन या पहचान प्रक्रिया से बचने के लिए यह बेहद जरूरी है. परीक्षा केंद्र पर उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र भी साथ लाना होगा. बिना सही दस्तावेजों के प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.

HP SET Admit Card 2026 का जारी होना उन सभी उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण चरण है जो सहायक प्रोफेसर बनने की दिशा में तैयारी कर रहे हैं. सही समय पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करना और परीक्षा दिशानिर्देशों का पालन करना सफलता के लिए आवश्यक है. HPPSC द्वारा तय किए गए नियमों का पालन करके उम्मीदवार बिना किसी परेशानी के अपनी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं.