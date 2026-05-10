Home > शिक्षा > HP Board HPBOSE 10th Result 2026 DECLARED: हिमाचल प्रदेश बोर्ड 10वीं रिजल्ट जारी, इस Direct Link से करें चेक

HP Board HPBOSE 10th Result 2026 DECLARED: हिमाचल प्रदेश बोर्ड 10वीं रिजल्ट जारी, इस Direct Link से करें चेक

HP Board HPBOSE 10th Result 2026 DECLARED: एचपी बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट hpbose.org पर जारी हो गया है. छात्र नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: May 10, 2026 11:13:14 AM IST

HP Board HPBOSE 10th Result 2026 DECLARED: एचपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट जारी हो गया है.
HP Board HPBOSE 10th Result 2026 DECLARED: एचपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट जारी हो गया है.


HP Board HPBOSE 10th Result 2026 DECLARED: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) आज, 10 मई 2026 को कक्षा 10वीं (मैट्रिक) वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. बोर्ड की ओर से यह घोषणा सुबह 11:00 बजे धर्मशाला स्थित शिक्षा बोर्ड परिसर में की गई. रिजल्ट जारी करने के दौरान HPBOSE के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा भी मौजूद रहे. छात्र जो भी इस परीक्षा के लिए शामिल हुए हैं, वे हिमाचल प्रदेश बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

इसके अलावा छात्र सीधे इस लिंक https://www.hpbose.org/ के जरिए भी रिजल्ट देख सकते हैं. HPBOSE द्वारा जारी किए जाने वाले कक्षा 10वीं के रिजल्ट में छात्रों को कई महत्वपूर्ण जानकारियां देखने को मिलेंगी. इसमें विषय-वार अंक, कुल प्राप्तांक, डिवीजन, और पास या फेल की स्थिति शामिल होगी. हालांकि, छात्रों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वेबसाइट पर उपलब्ध मार्कशीट केवल प्रोविजनल होगी. असली मार्कशीट और प्रमाण पत्र बाद में संबंधित स्कूलों के माध्यम से वितरित किए जाएंगे. इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन मार्कशीट की एक कॉपी डाउनलोड करके सुरक्षित रखें.

You Might Be Interested In

HP Board 10th Result 2026 ऐसे करें चेक

HP Board की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
होमपेज पर दिए गए “Results” सेक्शन को खोलें.
“Class 10 Result 2026” लिंक पर क्लिक करें.
अब अपना रोल नंबर दर्ज करें.
“Submit” बटन पर क्लिक करें.
स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा.
भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड और प्रिंट कर लें.

रिजल्ट चेक करते समय किन बातों का रखें ध्यान?

छात्रों को सलाह दी जाती है कि रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उसमें दी गई सभी जानकारी को ध्यान से जांच लें. यदि नाम, रोल नंबर या अंकों में कोई त्रुटि दिखाई दे, तो तुरंत अपने स्कूल प्रशासन या बोर्ड कार्यालय से संपर्क करें. इसके अलावा, रिजल्ट देखने के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें. किसी भी फर्जी लिंक या अनधिकृत वेबसाइट से बचना जरूरी है.

पिछले वर्षों में कैसा रहा HPBOSE 10वीं का रिजल्ट?

पिछले कुछ वर्षों में HPBOSE 10वीं के परिणामों में अलग-अलग रुझान देखने को मिले हैं. बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, विभिन्न वर्षों में कुल पास प्रतिशत लगभग 74% से लेकर 99% तक दर्ज किया गया है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी बड़ी संख्या में छात्र सफलता हासिल करेंगे. हिमाचल प्रदेश के छात्रों, अभिभावकों और स्कूलों की नजरें अब 2026 के परिणामों पर टिकी हुई हैं.

Tags: Himachal Pradesh Board ResultHP Board ResultHPBOSE Result
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ज्यादा अदरक का रस पीने के नुकसान

May 10, 2026

किडनी को स्वस्थ रखने के लिए कौन से फल खाएं?

May 10, 2026

घर बैठे पता लगाएं शहद असली है या नकली

May 9, 2026

इन फलों और सब्जियों के छिलके भूलकर भी न फेंकें,...

May 9, 2026

रविवार को क्यों होती है छुट्टी, जानें इतिहास

May 9, 2026

सिरदर्द से राहत के लिए घरेलू उपाय

May 9, 2026
HP Board HPBOSE 10th Result 2026 DECLARED: हिमाचल प्रदेश बोर्ड 10वीं रिजल्ट जारी, इस Direct Link से करें चेक

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

HP Board HPBOSE 10th Result 2026 DECLARED: हिमाचल प्रदेश बोर्ड 10वीं रिजल्ट जारी, इस Direct Link से करें चेक
HP Board HPBOSE 10th Result 2026 DECLARED: हिमाचल प्रदेश बोर्ड 10वीं रिजल्ट जारी, इस Direct Link से करें चेक
HP Board HPBOSE 10th Result 2026 DECLARED: हिमाचल प्रदेश बोर्ड 10वीं रिजल्ट जारी, इस Direct Link से करें चेक
HP Board HPBOSE 10th Result 2026 DECLARED: हिमाचल प्रदेश बोर्ड 10वीं रिजल्ट जारी, इस Direct Link से करें चेक