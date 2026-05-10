HP Board HPBOSE 10th Result 2026 DECLARED: हिमाचल प्रदेश बोर्ड 10वीं रिजल्ट जारी, इस Direct Link से करें चेक

HP Board HPBOSE 10th Result 2026 DECLARED: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) आज, 10 मई 2026 को कक्षा 10वीं (मैट्रिक) वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. बोर्ड की ओर से यह घोषणा सुबह 11:00 बजे धर्मशाला स्थित शिक्षा बोर्ड परिसर में की गई. रिजल्ट जारी करने के दौरान HPBOSE के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा भी मौजूद रहे. छात्र जो भी इस परीक्षा के लिए शामिल हुए हैं, वे हिमाचल प्रदेश बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

इसके अलावा छात्र सीधे इस लिंक https://www.hpbose.org/ के जरिए भी रिजल्ट देख सकते हैं. HPBOSE द्वारा जारी किए जाने वाले कक्षा 10वीं के रिजल्ट में छात्रों को कई महत्वपूर्ण जानकारियां देखने को मिलेंगी. इसमें विषय-वार अंक, कुल प्राप्तांक, डिवीजन, और पास या फेल की स्थिति शामिल होगी. हालांकि, छात्रों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वेबसाइट पर उपलब्ध मार्कशीट केवल प्रोविजनल होगी. असली मार्कशीट और प्रमाण पत्र बाद में संबंधित स्कूलों के माध्यम से वितरित किए जाएंगे. इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन मार्कशीट की एक कॉपी डाउनलोड करके सुरक्षित रखें.

HP Board 10th Result 2026 ऐसे करें चेक

HP Board की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

होमपेज पर दिए गए “Results” सेक्शन को खोलें.

“Class 10 Result 2026” लिंक पर क्लिक करें.

अब अपना रोल नंबर दर्ज करें.

“Submit” बटन पर क्लिक करें.

स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा.

भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड और प्रिंट कर लें.

रिजल्ट चेक करते समय किन बातों का रखें ध्यान?

छात्रों को सलाह दी जाती है कि रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उसमें दी गई सभी जानकारी को ध्यान से जांच लें. यदि नाम, रोल नंबर या अंकों में कोई त्रुटि दिखाई दे, तो तुरंत अपने स्कूल प्रशासन या बोर्ड कार्यालय से संपर्क करें. इसके अलावा, रिजल्ट देखने के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें. किसी भी फर्जी लिंक या अनधिकृत वेबसाइट से बचना जरूरी है.

पिछले वर्षों में कैसा रहा HPBOSE 10वीं का रिजल्ट?

पिछले कुछ वर्षों में HPBOSE 10वीं के परिणामों में अलग-अलग रुझान देखने को मिले हैं. बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, विभिन्न वर्षों में कुल पास प्रतिशत लगभग 74% से लेकर 99% तक दर्ज किया गया है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी बड़ी संख्या में छात्र सफलता हासिल करेंगे. हिमाचल प्रदेश के छात्रों, अभिभावकों और स्कूलों की नजरें अब 2026 के परिणामों पर टिकी हुई हैं.