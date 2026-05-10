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HP Board 10th Result 2026: कुछ ही देर में HPBOSE 10वीं रिजल्ट होगा जारी, इन स्टेप्स के जरिए करें चेक

HP Board 10th Result 2026 Date & Time: हिमाचल प्रदेश बोर्ड आज सुबह 10 बजे कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी करेगा. जिन छात्रों ने इस परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं, वे hpbose.org के माध्यम से रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: May 10, 2026 9:12:44 AM IST

HP Board 10th Result 2026: HPBOSE कुछ ही देर में 10वीं का रिजल्ट जारी करेगा.
HP Board 10th Result 2026: HPBOSE कुछ ही देर में 10वीं का रिजल्ट जारी करेगा.


HP Board 10th Result 2026 Date & Time: हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकरेशन यानी HPBOSE आज सुबह 10 बजे कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी करने जा रहा है. जिन छात्रों ने इस वर्ष मैट्रिक परीक्षा में हिस्सा लिया था, वे अपना परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org के जरिए चेक कर सकेंगे. इस साल HPBOSE 10वीं बोर्ड परीक्षाएं 3 मार्च से 28 मार्च 2026 के बीच आयोजित की गई थीं.

परीक्षा खत्म होने के बाद से ही छात्र और अभिभावक रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. अब बोर्ड ने रिजल्ट जारी करने का समय तय कर दिया है, जिससे लाखों छात्रों को राहत मिलेगी.

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HPBOSE 10वीं रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें?

छात्रों को अपना रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए रोल नंबर और अन्य लॉगिन जानकारी की आवश्यकता होगी. नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके छात्र अपनी मार्कशीट देख सकते हैं:

सबसे पहले HPBOSE Official Website पर जाएं.
होमपेज पर दिए गए “Menu” सेक्शन में जाएं.
वहां “Results” विकल्प पर क्लिक करें.
अब “HPBOSE 10th Result 2026” लिंक चुनें.
अपना रोल नंबर दर्ज करें.
“Submit” बटन पर क्लिक करें.
स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा.
भविष्य के उपयोग के लिए मार्कशीट डाउनलोड और सेव कर लें.

मार्कशीट में किन जानकारियों को जरूर जांचें?

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों को अपनी प्रोविजनल मार्कशीट में दी गई सभी जानकारियों को ध्यान से जांचना चाहिए. किसी भी गलती की स्थिति में तुरंत स्कूल या बोर्ड से संपर्क करना जरूरी होगा.

मार्कशीट में इन विवरणों को अवश्य देखें:

छात्र का नाम और व्यक्तिगत जानकारी
प्रत्येक विषय में प्राप्त अंक
कुल प्राप्तांक
पास या फेल की स्थिति
रोल नंबर और परीक्षा विवरण

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट की एक प्रिंट कॉपी अपने पास सुरक्षित रखें. बाद में यही दस्तावेज एडमिशन और अन्य शैक्षणिक कार्यों में काम आ सकता है. बोर्ड की ओर से यह भी बताया गया है कि रिजल्ट DigiLocker पर भी उपलब्ध कराया जाएगा.

पास होने के लिए कितने अंक जरूरी?

HPBOSE 10वीं परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक हासिल करना अनिवार्य है. इसमें थ्योरी के साथ-साथ इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल परीक्षा के अंक भी शामिल होंगे. इसके अलावा सभी विषयों को मिलाकर कुल 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना भी जरूरी है.

पिछले वर्षों में कब जारी हुए थे रिजल्ट?

पिछले कुछ वर्षों के रिजल्ट डेट्स पर नजर डालें तो:

2025 में रिजल्ट 15 मई को जारी हुआ था
2024 में 7 मई को परिणाम घोषित किए गए थे
2023 में 25 मई को रिजल्ट जारी हुआ था
2022 में 29 जून को नतीजे घोषित किए गए थे

Tags: Himachal Pradesh Board ResultHPBOSE Result
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