Home > शिक्षा > MBA Admission Criteria: टॉप MBA कॉलेज में लेना चाहते हैं एडमिशन, योग्यता से लेकर जानें सबकुछ

MBA Admission Criteria: टॉप MBA कॉलेज में लेना चाहते हैं एडमिशन, योग्यता से लेकर जानें सबकुछ

MBA Admission Criteria: एमबीए एक ऐसा कोर्स है जो उच्च पद, बेहतर वेतन और नेटवर्क देता है. इसके लिए प्रवेश परीक्षा, शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू जरूरी हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में सबकुछ-

By: sanskritij jaipuria | Published: February 8, 2026 5:50:17 PM IST

एमबीए के लिए योग्यता
एमबीए के लिए योग्यता


MBA Admission Criteria: एमबीए (मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन) एक ऐसा कोर्स है जो आपको कंपनी में बड़े पदों पर काम करने का मौका देता है. इससे आपका वेतन बढ़ सकता है और आपको अच्छे लोगों से मिलने का मौका भी मिलता है. अगर आप छात्र हैं और बड़ी कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो एमबीए के बारे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है.

You Might Be Interested In

एमबीए कॉलेज में दाखिला कैसे लें

टॉप बिजनेस स्कूल में जगह पाना आसान नहीं है. इसके लिए आमतौर पर ये चार कदम होते हैं:

कदम 1: प्रवेश परीक्षा- आपको CAT, XAT, GMAT, NMAT, SNAP या CMAT जैसी परीक्षा देनी होती है.

You Might Be Interested In

कदम 2: शॉर्टलिस्टिंग- परीक्षा के अंक, आपकी पढ़ाई और अगर कोई काम का अनुभव है तो उसके आधार पर कॉलेज आपको शॉर्टलिस्ट करता है.

कदम 3: चयन प्रक्रिया (GD, PI, WAT)- शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको ग्रुप डिस्कशन (GD), पर्सनल इंटरव्यू (PI), और राइटिंग टेस्ट (WAT) देना होता है. ये आपके बोलने और सोचने की क्षमता देखने के लिए होता है.

कदम 4: अंतिम प्रवेश- इन सबके आधार पर कॉलेज आपको अंतिम सीट देता है.

एमबीए के लिए योग्यता

हर कॉलेज की अलग मांग हो सकती है, लेकिन आम तौर पर ये चाहिए:

 किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट की डिग्री.
 कम से कम 50% नंबर (आरक्षित वर्ग के लिए 45%).
 अंतिम साल के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं.
 काम का एक्सपीरिएंस जरूरी नहीं, लेकिन 2–5 साल का अनुभव होने पर फायदा होता है.

एमबीए करने के बाद कौन-कौन सी नौकरी मिल सकती है

एमबीए करने के बाद आप अलग-अलग सेक्टर में काम कर सकते हैं जैसे कंसल्टिंग, बैंकिंग, आईटी, ई-कॉमर्स या फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG). कुछ मेन पद-

 मैनेजमेंट कंसल्टेंट: कंपनियों की रणनीति और काम सुधारना.
 फाइनेंस एनालिस्ट / इन्वेस्टमेंट बैंकर: पैसे और निवेश का प्रबंधन.
 प्रोडक्ट मैनेजर: नए प्रोडक्ट बनाना और उनका मार्केट में रोल देखना.
 मार्केटिंग / ब्रांड मैनेजर: कंपनी के ब्रांड को बढ़ावा देना.
 ऑपरेशन्स मैनेजर: सप्लाई और काम को सही तरीके से चलाना.
 एचआर मैनेजर: कर्मचारियों की भर्ती और उनकी समस्याओं का समाधान.

एमबीए करने के बाद किन कंपनियों में नौकरी मिल सकती है

कंसल्टिंग और बैंकिंग: McKinsey, BCG, Bain, Goldman Sachs, JP Morgan, Deloitte, KPMG, PwC
टेक और ई-कॉमर्स: Google, Amazon, Microsoft, Meta, Flipkart
एफएमसीजी और अन्य: Hindustan Unilever, Tata Consumer Products, Aditya Birla Group

बड़ी कंपनियों में नौकरी पाने के आसान टिप्स

 सही स्पेशलाइजेशन चुनें: अपनी रुचि के अनुसार (फाइनेंस, मार्केटिंग, एनालिटिक्स).
 इंटर्नशिप करें: असली काम का एक्सपीरिएंस जरूरी है.
 नेटवर्क बनाएं: एलुमनी, लिंक्डइन और इंडस्ट्री इवेंट्स से कनेक्शन बनाएं.
 सर्टिफिकेशन लें: CFA, PMP या Six Sigma जैसी सर्टिफिकेशन आपके रिज्यूमे को मजबूत बनाती हैं.

एमबीए सिर्फ डिग्री नहीं है, बल्कि ये आपके करियर में आगे बढ़ने का एक आसान और असरदार रास्ता है.
 
 

You Might Be Interested In
Tags: MBA admissionMBA Admission CriteriaMBA career opportunitiesMBA courseMBA eligibility
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या सिर्फ सवाल पूछने के लिए किसी को गिरफ्तार कर...

February 8, 2026

इस वैलेंटाइन वीक अपने पर्टनर के साथ देखें ये Romantic...

February 7, 2026

शादी के बाद और भी बोल्ड दिखने लगीं ये बॉलीवुड...

February 7, 2026

ये रिश्ता क्या कहलाता है कि मोहिना कुमारी आज कल...

February 6, 2026

खूबसूरती में बॉलीवुड हसीनाओं को कड़ी टक्कर देती हैं ‘महाकुंभ...

February 6, 2026

महाशिवरात्रि कब है? जानें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

February 5, 2026
MBA Admission Criteria: टॉप MBA कॉलेज में लेना चाहते हैं एडमिशन, योग्यता से लेकर जानें सबकुछ

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

MBA Admission Criteria: टॉप MBA कॉलेज में लेना चाहते हैं एडमिशन, योग्यता से लेकर जानें सबकुछ
MBA Admission Criteria: टॉप MBA कॉलेज में लेना चाहते हैं एडमिशन, योग्यता से लेकर जानें सबकुछ
MBA Admission Criteria: टॉप MBA कॉलेज में लेना चाहते हैं एडमिशन, योग्यता से लेकर जानें सबकुछ
MBA Admission Criteria: टॉप MBA कॉलेज में लेना चाहते हैं एडमिशन, योग्यता से लेकर जानें सबकुछ