Home > शिक्षा > UPPSC PCS Answer Key 2025: 'बस' आने वाली है यूपीपीएससी पीसीएस प्रीलिम्स की आंसर-की, इन स्टेप्स की मदद से करें डाउनलोड

UP PCS Answer Key 2025 Prelims: यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा की आंसर-की को जारी होने में अब ज्यादा समय बाकी नहीं है. किसी भी वक्त आंसर की सामने आ सकती है. 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी उत्तर कुंजी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

By: Preeti Rajput | Published: October 17, 2025 10:59:29 AM IST

UPPSC PCS Prelims Answer Key 2025: यूपीपीएससी पीसीएस प्रीलम्स परीक्षा (UPPSC PCS Prelims Answer Key)देने वाले अभ्यर्थी आंसर-की जारी होने का इंतजार कर रहे हैं. ताकी वब अपने संभावित स्कोर का अंदाजा लगा सकें.  उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) जल्द आंसर-की जल्द अपनी अधिकारिक वेबसाइट  uppsc.up.nic.in पर जारी करेगा. जिसे अभ्यर्थी रोल नंबर और पासवर्ड की डिटेल्स के बाद ही चेक कर पाएंगे.  जानें यूपी पीसीएस उत्तर कुंजी कब तक आ सकती है? और किस तरह के आप आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं. 

जल्द जारी होगी UPPSC PCS Prelims Answer Key

बता दें कि यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 12 अक्टूबर को दो शिफ्टों में आयोजित की गई थी. इस परीक्षा में करीब 6 लाख उम्मीदवारों ने भाग लिया था. पीसीएस प्रीलिम्स के इस परीक्षा में दो पेपर हुए थे. पहला जनरल स्टडीज और दूसरा जनरल एप्टीट्यूड. इसके साथ ही परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी लागू थी. परीक्षा के बाद अभ्यर्थी आंसर की का इंतजार कर रहे हैं, ताकी उनके डाउट क्लियर हो सके. साथ ही लोगों को पता लग सके, कितने प्रश्न सही और कितने गलत हैं. पीसीएस प्रीलिम्स 2025 परीक्षा की उत्तर कुंजी इस हफ्ते जारी हो सकती है. हालांकि आयोग की तरफ से इस बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है. ना ही किसी तरह की तारीख का एलान किया गया है. 

दुनिया की मशहूर खाद्य कंपनी करेगी 16,000 नौकरियों की छंटनी, CEO ने लिया चौंकाने वाला फैसला

यूपी पीएससी पीसीएस प्रीलिम्स आंसर-की इस तरह करें डाउनलोड 

  • UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं
  • अब Notice Board सेक्शन पर क्लिक करें
  • UPPSC PCS Prelims Answer Key 2025 Download Link पर क्लिक करें
  • इसके बाद प्रीलि्स की आंसर-की पीडीएफ फॉर्मेट में खुल जाएगी

आज ही आवेदन करें! AIIMS नागपुर की सीनियर रेजिडेंट भर्ती, सैलरी 67 हजार से ज्यादा

प्रोविजनल आंसर-की डाउनलोड होने के बाद आप अपने उत्तर मिलाकर देख सकते हैं. जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हैं और कितने गलत. अगर आपकों उस पर किसी तरह की कोई आपत्ति है, तो  आप उसपर अपनी आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं. इसके लिए ऑब्जेक्शन विंडो आयोग की तरफ से जारी की जाएगी. इसके बाद ही  फाइनल उत्तर कुंजी और प्रीलिम्स सरकारी रिजल्ट जारी किया जाएगा. 

Tags: PCS 2025 answer keyUppsc pcs 2025Uppsc pcs answer key 2025uppsc pcs prelims answer key 2025
