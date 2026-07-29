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विदेश से MBBS करने वाले कितने साल में पास करते हैं यह परीक्षा? रिपोर्ट में सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े

FMGE 2026 की कम पास दर पर सरकार का जवाब सामने आया है. विदेश से MBBS करने के बाद छात्रों को FMGE पास करने में कितना समय लगता है और किस देश के छात्रों का पास प्रतिशत सबसे बेहतर रहा है.

By: Munna Verma | Published: July 29, 2026 12:37:32 PM IST

FMGE 2026 Exam: पहली बार में कितने छात्र हुए पास?
FMGE 2026 Exam: पहली बार में कितने छात्र हुए पास?


FMGE 2026 के जून सेशन में कम पास प्रतिशत को लेकर उठे सवालों के बीच केंद्र सरकार ने राज्यसभा में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है. सरकार के अनुसार, जून 2026 में कुल 12.78% उम्मीदवार ही परीक्षा पास कर सके, जबकि पहली बार परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों का पास प्रतिशत 35% से अधिक रहा. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि लगभग 88% उम्मीदवार ऐसे थे जो पहले भी FMGE दे चुके थे, जिससे कुल सफलता दर प्रभावित हुई.

सरकार ने यह भी माना कि अलग-अलग देशों में मेडिकल शिक्षा के सिलेबस में अंतर भी परीक्षा परिणामों पर असर डालता है. नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन्स इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) सफल उम्मीदवारों को इस आधार पर वर्गीकृत करता है कि मेडिकल डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने कितने समय में FMGE पास किया.

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दिसंबर 2025 सत्र में कैसा रहा प्रदर्शन?

दिसंबर 2025 के आंकड़ों के अनुसार, सबसे अधिक उम्मीदवारों ने 6 महीने से 1 वर्ष के भीतर परीक्षा पास की.

6 महीने से 1 वर्ष: 6,326 उम्मीदवार
1.5 से 2 वर्ष: 1,156 उम्मीदवार
6 महीने के भीतर: 1,061 उम्मीदवार

इस सत्र में कुल 10,264 उम्मीदवार सफल हुए, जिनमें से 8,543 अभ्यर्थी इन्हीं तीन प्रमुख समय-श्रेणियों में शामिल थे. इससे संकेत मिलता है कि अधिकांश छात्र मेडिकल डिग्री पूरी करने के एक वर्ष के भीतर FMGE क्लियर करने में सफल रहे.

जून 2025 में देखने को मिला अलग ट्रेंड

जून 2025 के परिणाम दिसंबर सत्र से अलग रहे. इस बार सबसे ज्यादा उम्मीदवारों को परीक्षा पास करने में 1 से 1.5 वर्ष का समय लगा.

मुख्य आंकड़े इस प्रकार रहे.

1 से 1.5 वर्ष: 2,478 उम्मीदवार
2 से 2.5 वर्ष: 1,012 उम्मीदवार
6 महीने के भीतर: 921 उम्मीदवार

कुल 6,709 सफल उम्मीदवारों में से 4,411 इन्हीं तीन समय-श्रेणियों से थे.

विशेषज्ञों का मानना है कि यह अंतर संभवतः ग्रेजुएशन के समय और परीक्षा की तैयारी के गैप के कारण हो सकता है. हालांकि, NBEMS ने इस संबंध में कोई आधिकारिक कारण जारी नहीं किया है.

किस देश के छात्रों का प्रदर्शन बेहतर रहा?

FMGE परिणामों में उम्मीदवारों के अध्ययन वाले देश का भी असर देखने को मिलता है.

दिसंबर 2025 के प्रमुख देश

रशियन फेडरेशन: 2,128 उम्मीदवार पास, पास प्रतिशत 30.94%
किर्गिस्तान: 1,503 उम्मीदवार पास, पास प्रतिशत 20.21%
कजाकिस्तान: 1,072 उम्मीदवार पास, पास प्रतिशत 29.33%
जॉर्जिया: 938 उम्मीदवार पास, पास प्रतिशत 32.36% (सबसे अधिक)
चीन: 932 उम्मीदवार पास, पास प्रतिशत 14.26% (सबसे कम)

जून 2025 के प्रमुख देश

चीन: 1,043 उम्मीदवार पास, पास प्रतिशत 14.66%
किर्गिस्तान: 976 उम्मीदवार पास, पास प्रतिशत 15.51%
फिलीपींस: 884 उम्मीदवार पास, पास प्रतिशत 18.99%
रशियन फेडरेशन: 822 उम्मीदवार पास, पास प्रतिशत 18.07%
जॉर्जिया: 610 उम्मीदवार पास, पास प्रतिशत 27.68% (सबसे अधिक)

इन आंकड़ों से साफ है कि हर सत्र में सफल उम्मीदवारों की संख्या और पास प्रतिशत देशों के अनुसार अलग-अलग रहता है. खासतौर पर जॉर्जिया लगातार बेहतर पास प्रतिशत दर्ज करता रहा, जबकि चीन से बड़ी संख्या में उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने के बावजूद सफलता दर अपेक्षाकृत कम रही.

सरकार ने क्या कहा?

राज्यसभा में सरकार ने स्पष्ट किया कि FMGE की कम सफलता दर के पीछे कई कारण हैं. इनमें सबसे प्रमुख कारण अलग-अलग देशों के मेडिकल पाठ्यक्रमों में अंतर और दोबारा परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की अधिक संख्या है. पहली बार परीक्षा देने वाले छात्रों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर रहा, जो इस बात का संकेत है कि सही तैयारी के साथ परीक्षा पास की जा सकती है.

FMGE 2026 को लेकर उठे सवालों के बीच 2025 के प्रदर्शन आंकड़े यह बताते हैं कि विदेश से MBBS करने के बाद FMGE पास करने का समय सभी छात्रों के लिए समान नहीं होता. वहीं, जिस देश से मेडिकल शिक्षा प्राप्त की गई है, उसका भी परीक्षा परिणामों पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में उम्मीदवारों के लिए नियमित तैयारी, भारतीय मेडिकल सिलेबस की बेहतर समझ और समय पर परीक्षा देना सफलता की संभावना बढ़ा सकता है.

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Tags: FMGEMBBSMedical Student
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